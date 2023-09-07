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Ваши двери в мир интеллектуальных приложений

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Ваши двери в мир интеллектуальных приложений

55LM960V

Ваши двери в мир интеллектуальных приложений

Глубина 3D-эффекта

Спокойный 3D-просмотр или острые ощущения – решайте сами. Регулируйте глубину 3D-эффекта как захочется.

Приближение 3D звука

Домашний 3D-кинотеатр оснащен системой объемного звука 3D Sound Zooming, которая синхронизирует звук с 3D-изображением на экране. Испытайте еще более реалистичные ощущения от 3D.

Конвертация 2D в 3D

Не беспокойтесь по поводу нехватки видео в 3D – просто конвертируйте из 2D в 3D!

В телевизорах LG применена самая совершенная на сегодняшний день технология конвертирования 2D-изображения в трехмерное, обеспечивающая превосходную глубину и гладкость.

Dual Play

Ещё одно преимущество 3D-технологий – функция Dual Play, позволяющая вдвоем играть в видео-игры в полноэкранном режиме!

FPR 3D панель

Телевизоры LG Cinema 3D – это новое поколение 3D ТВ, которое построено на новой технологии FPR, преподносящей превосходное качество и комфорт современного 3D впервые. FPR 3D работает посредством комфортных поляризационных очков и специальной пленки на экране телевизора. Это технологический прорыв и важный шаг эволюции 3D телевизоров, который на самом деле улучшает 3D телевидение.

Пульт Magic Remote

Выбирайте: Просто наведите и нажмите – умный пульт для Вашего УМНОГО телевизора.
Управляйте: Простые движения для упрощения работы.
Прокручивайте: Прокручивайте вверх и вниз как на мышке.
Говорите: Голосовые команды для управления телевизором!

Домашняя Панель

Абсолютно новая Домашняя Панель в телевизоре LG Smart TV представляет собой улучшенный дизайн и вид, более простой и одновременно более вписывающийся в ваш интерьер.

Универсальный поиск

Смотрите, что хотите. Находите, что ищете. В люббое удобное для Вас время.
Поприветствуйте Универсальный поиск: просто введите любой слово для поиска и он найдет для Вас видео архивы, трансляции, материалы с YouTube.

Smart Share Plus

С помощью технологии Smart Share Plus можно получать доступ к контенту, хранимому на внешних устройствах, таких как ПК, планшеты и смартфоны. Smart Share Plus также позволяет использовать функцию Screen Share, с помощью которой ТВ-эфир можно одновременно смотреть и на внешнем устройстве, используя беспроводную связь Wi-Fi.

Беспроводной Дисплей

Технология WiDi (Беспроводной дисплей) компании Intel позволяет легко и быстро установить подключение между телевизором и компьютером без использования проводов и интернет-соединения.

Зона K-POP

Мгновенный доступ к наиболее горячим, самым эксклюзивным К-РОР контентам.
Есил Вы фанат К-РОР, LG дарит Вам реально впечатляющий и уникальный контент – K-POP, бесконечное развлечение. Вы увидете свои любюимые знаменитости по желанию в режиме 3D, пересмотрите любимые К-РОР новости, интервью и концерты и даже увидите эксклюзивное видео, которого нет нигде!

Social Center

Также как и смартфон, телевизоры LG Smart TV имеют функции подключения к социальным сетям. С помощью приложения Social center вы можете одновременно смотреть телевизионные программы и пользоваться сервисами Facebook и Twitter. Смотрите телевизор и оставайтесь на связи с друзьями, где бы они ни находились.

LED Plus

В дополнение к привычным кристально чётким изображениям и живой, глубокой цветопередаче LED-телевизоров, LED Plus технологии с функцией локального затемнения Spot Control позволяют наиболее реалистично отобразить цвета и контрастность.

Потрясающее качество изображения NANO FULL LED в превосходном по дизайну корпусе

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Удобные стерео-очки

Изящные и недорогие очки CINEMA 3D не имеют элементов питания, что делает их лёгкими, обеспечивая комфорт и удобство при просмотре.

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3D без мерцания

В отличие от обычных 3D-телевизоров, модели LG CINEMA 3D имеют сертификат «flicker-free» (без мерцания). Более яркое, резкое и чёткое изображение для большего комфорта глаз.

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Дизайн CINEMA SCREEN

Все знают, что трёхмерное кино приятнее всего смотреть в кинотеатре на большом светопоглащающем экране без рамок. Соединив вдохновение и самые передовые технологии, мы создали телевизор, позволяющий испытать ощущения кинозала дома.

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3D World

3D World – эксклюзивная коллекция 3D-видео, собранная специально для пользователей LG Smart TV. Совершите прогулку по крупнейшим столицам мира, понаблюдайте за жизнью обитателей подводного царства, удивитесь трюкам искусных иллюзионистов – видео на любой вкус в нашем специальном 3D-приложении!

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Печать

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55LM960V

Ваши двери в мир интеллектуальных приложений