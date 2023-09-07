Ваши двери в мир интеллектуальных приложений

Не беспокойтесь по поводу нехватки видео в 3D – просто конвертируйте из 2D в 3D!

В телевизорах LG применена самая совершенная на сегодняшний день технология конвертирования 2D-изображения в трехмерное, обеспечивающая превосходную глубину и гладкость.

