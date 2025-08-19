We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Беспроводной пылесос LG CordZero™ A9L-SLIM, 150 Вт
Лёгкий, но мощный
Беспощадный к пыли, но бережный для рук
При весе всего 1,97 кг этот пылесос обеспечивает мощное1 всасывание, а также имеет удобную и легкую конструкцию
Dual Turbo Cyclone
Отделяет пыль от воздуха
Постоянный поток воздуха предотвращает скопление пыли в фильтрах и помогает поддерживать мощность всасывания.
*Эффективность разделения пыли может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.
Тонкий дизайн
Стильный и компактный дизайн
Компактный дизайн экономит место, облегчая использование и удобное хранение, помогая поддерживать ваш дом в чистоте и порядке.
*Объем рассчитан на основе 3D-моделирования продукта по данным измерений LG и сравнивался с моделью A9K (название модели: S98*****).
*Объем продукта может варьироваться в зависимости от производственного процесса и условий измерения.
Насадки для труднодоступных мест
Удобная и универсальная уборка
Двойная встроенная насадка для щелей предназначена для труднодоступных мест. Также есть дополнительные аксессуары для многофункционального использования.
5-ступенчатая система фильтрации
Надёжно удерживает пыль
Пятиступенчатая система фильтрации надежно удерживает пыль.
*Эффективность фильтрации может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.
Легко снимающиеся фильтры
Легко снимаются для удобной и чистой уборки.
Контейнер для пыли, выхлопной и микрофильтры легко снимаются, что значительно упрощает уход за пылесосом.
*Компоненты фильтра контейнера для пыли включают металлическую сетку и вторичный циклон.
Удобство
Простая и удобная замена батареи
Контролируйте потребление энергии с помощью удобных светодиодных уведомлений, а затем заменяйте батарею2 одним нажатием кнопки.
*В комплект стандартно входит одна (1) батарея.
Примечание
1) Лёгкий, но мощный
*На основании результатов испытаний Korea Testing Laboratory (KTL) от 23 ноября 2023 года по международному стандарту IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV пункт 5.11 максимальная мощность всасывания рассчитана в режиме турбо с использованием новой полностью заряженной батареи и пустого контейнера для пыли, без присоединения удлинительной трубки и насадки на корпус пылесоса.
Мощность всасывания (в ваттах) рассчитывается как произведение вакуума (в кПа) и воздушного потока (в л/с), измеренных оборудованием для теста воздушных данных.
Если во время работы активируется режим защиты (когда продукт блокируется посторонними предметами, раздаётся звук «Ву~ Ву~», и если блокировка продолжается, питание отключается для защиты устройства), мощность всасывания снижается.
Фактическая мощность всасывания может отличаться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.
Общий вес продукта — это сумма веса корпуса пылесоса, батареи, удлинительной трубки и напольной насадки.
Фактический вес может варьироваться в зависимости от производственного процесса и условий измерения.
2) Сменная батарея
*По результатам внутренних тестов LG, время работы одной батареи рассчитано на использование новой полностью заряженной батареи (одна новая батарея в зарядной станции), в нормальном режиме — до 40 минут без присоединённой насадки (в режиме Power — до 20 минут, в режиме Turbo — до 7 минут), и в нормальном режиме — до 30 минут с насадкой с мотором (в режиме Power — до 15 минут, в режиме Turbo — до 6 минут).
Фактическое время работы может сокращаться при использовании насадки с мотором, а также варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.
Все характеристики
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806096180532
ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Щетка для чистки
Да
2-в-1
Да
Щелевая насадка
Да
АККУМУЛЯТОР
Аккумуляторы в комплекте (кол-во)
1 (одиночный)
Тип аккумулятора
Литий-ионный
Время зарядки (мин/батарея)
240
Макс. время работы (мин/батарея) (нормальный режим)
40
Макс. время работы (мин/батарея) (нормальный режим + насадка)
30
Макс. время работы (мин/батарея) (турбо-режим)
7
Макс. время работы (мин/батарея) (турбо-режим + насадка)
6
РАЗМЕРЫ И ВЕС (ОЧИСТИТЕЛЬ)
Размеры коробки (ШxВxГмм)
740 x 320 x 150
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
251 x 1026 x 242
Высота продукта (мм) (макс)
1026
Вес (кг)
1.97
ФУНКЦИИ
5-ступенчатая система фильтрации
Да
AEROSCIENCE
Да
Автоматическая остановка и запуск
Нет
Индикатор статуса аккумулятора
Да
Зарядка и хранение
На полу вертикально
Индикатор забившихся объектов
Да
Трансформация в ручной пылесос
Да
Циклонная технология
Осевой турбо циклон
Двойной DualPowerPack™
Нет
Предупреждающий индикатор цикла очистки фильтра
Да
Технология Kompressor™
Нет
Smart Inverter Motor™
Нет
Телескопическая трубка (4 длины)
Нет
Управление одним касанием
Да
Тип
Беспроводной вертикальный и ручной пылесос(2 в 1)
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Бежевый
НАСАДКИ
Универсальная насадка
Нет
Насадка для постельного белья
Нет
Широкая насадка Wide Plusс LED-подсветкой
Нет
Насадка для влажной уборки
Нет
Насадка для домашних животных
Нет
Насадка для твердых поверхностей
Да
ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Хранение съемных насадок и швабр
Нет
Сумка для насадок
Нет
Растяжимый шланг
Нет
Дополнительный выпускной фильтр
Нет
Дополнительный предварительный фильтр
Нет
Гибкая щелевая насадка
Нет
Насадка для сильных загрязнений
Нет
Насадка для матрасов
Нет
Насадки для влажной уборки (кол-во)
0
Насадка с регулировкой угла
Нет
Устройство для наполнения бака для воды (Мерная чашка)
Нет
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместительность пылесборника (л)
0.25
Максимальная мощность всасывания (Вт)
150
Режим мощности
Нормальный / Выс.мощность / Турбо
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
История очистки
Нет
Предупреждение цикла очистки фильтра
Нет
Руководство по чистке фильтра
Нет
Умная диагностика
Нет
