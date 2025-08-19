Беспроводной пылесос LG CordZero™ A9L-SLIM, 150 Вт

Примечание

1) Лёгкий, но мощный

*На основании результатов испытаний Korea Testing Laboratory (KTL) от 23 ноября 2023 года по международному стандарту IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV пункт 5.11 максимальная мощность всасывания рассчитана в режиме турбо с использованием новой полностью заряженной батареи и пустого контейнера для пыли, без присоединения удлинительной трубки и насадки на корпус пылесоса.

Мощность всасывания (в ваттах) рассчитывается как произведение вакуума (в кПа) и воздушного потока (в л/с), измеренных оборудованием для теста воздушных данных.

Если во время работы активируется режим защиты (когда продукт блокируется посторонними предметами, раздаётся звук «Ву~ Ву~», и если блокировка продолжается, питание отключается для защиты устройства), мощность всасывания снижается.

Фактическая мощность всасывания может отличаться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.

Общий вес продукта — это сумма веса корпуса пылесоса, батареи, удлинительной трубки и напольной насадки.

Фактический вес может варьироваться в зависимости от производственного процесса и условий измерения.

2) Сменная батарея

*По результатам внутренних тестов LG, время работы одной батареи рассчитано на использование новой полностью заряженной батареи (одна новая батарея в зарядной станции), в нормальном режиме — до 40 минут без присоединённой насадки (в режиме Power — до 20 минут, в режиме Turbo — до 7 минут), и в нормальном режиме — до 30 минут с насадкой с мотором (в режиме Power — до 15 минут, в режиме Turbo — до 6 минут).

Фактическое время работы может сокращаться при использовании насадки с мотором, а также варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и времени использования.