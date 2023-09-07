Почему мы должны использовать инверторный кондиционер?

Кондиционер - это устройство, используемое для охлаждения или обогрева помещения или здания. По мере развития современных технологий произошли значительные улучшения в механике кондиционирования воздуха, и был разработан более эффективный тип кондиционера, называемый инверторным кондиционером.

Инверторные кондиционеры имеют много преимуществ по сравнению с неинверторными кондиционерами старой технологии. В этой статье мы объясним особенности и преимущества инверторных кондиционеров, а также различия между инверторными и неинверторными кондиционерами.

Различия между Неинверторными и Инверторными кондиционерами

Неинверторный кондиционер, также известный как традиционный кондиционер, использует компрессор с фиксированной скоростью вращения, который работает на полную мощность при включенном кондиционере. В отличие от него, инверторный кондиционер использует компрессор с инверторным управлением, который может регулировать свою скорость в соответствии с желаемой температурой. Это приводит к более стабильным температурам и меньшему потреблению энергии.

Что такое инверторный кондиционер и как он работает?

Инверторный кондиционер - это тип системы кондиционирования воздуха, в которой используется компрессор с инверторным управлением для регулировки скорости компрессора в соответствии с желаемой температурой. Когда температура в помещении повышается, инверторный компрессор увеличивает скорость, чтобы производить больше холодного воздуха. Когда температура падает, скорость инверторного компрессора уменьшается, чтобы производить меньше холодного воздуха. Эта регулировка позволяет инверторному кондиционеру поддерживать более постоянную температуру, что приводит к меньшему потреблению энергии.

Инверторная технология использует частотно-регулируемый привод (VFD), который регулирует частоту вращения двигателя компрессора. Таким образом, он может регулировать количество хладагента, проходящего через систему, в соответствии с потребностями помещения в охлаждении.

В чем основное различие между неинверторными и инверторными кондиционерами?

Основное различие между неинверторными и инверторными кондиционерами заключается в том, как работает компрессор.

В неинверторных кондиционерах используется компрессор с фиксированной частотой вращения, который работает с постоянной скоростью, что означает, что он постоянно работает на полную мощность при включенном кондиционере, производя большое количество холодного воздуха. Когда температура в помещении падает, компрессор с фиксированной скоростью перестает работать и вырабатывать холодный воздух, что может привести к колебаниям температуры в помещении и временами может казаться, что в помещении слишком жарко или слишком холодно. Из-за такого типа режима "стоп-старт" неинверторные кондиционеры менее энергоэффективны, чем инверторные кондиционеры.

Инверторные кондиционеры используют компрессор с инверторным управлением, который регулирует свою скорость в соответствии с желаемой температурой, что обеспечивает целый ряд преимуществ, таких как снижение энергопотребления, более равномерное охлаждение и нагрев, а также более длительный срок службы по сравнению с традиционными кондиционерами

Преимущества использования инверторного кондиционера



Энергоэффективность

По нескольким причинам инверторные кондиционеры считаются более энергоэффективными, чем неинверторные кондиционеры. Компрессоры с инверторным управлением более эффективны и потребляют меньше энергии, поскольку скорость компрессора можно регулировать. Регулируя частоту вращения компрессора, можно регулировать мощность нагрева или охлаждения, и можно создать рабочий диапазон низких оборотов компрессора на основе разницы между заданной температурой и текущей температурой в помещении. Это приводит к экономии энергии по сравнению с кондиционером с фиксированной скоростью вращения. Некоторые инверторные кондиционеры также имеют функции мониторинга энергопотребления, которые позволяют отслеживать потребление энергии и соответствующим образом изменять настройки.

Больший срок службы

Известно, что инверторные кондиционеры имеют более длительный срок службы, чем неинверторные кондиционеры по нескольким причинам. Поскольку инверторные кондиционеры должны работать на высоких и низких скоростях, материалы, используемые в их компонентах, обычно соответствуют более высоким стандартам по сравнению с неинверторными кондиционерами. Срок службы инверторного кондиционера может варьироваться в зависимости от марки, модели и способа использования, но в среднем их срок службы составляет около 10 лет.

Быстрое охлаждение и поддержание оптимальной температуры

Инверторные кондиционеры используют компрессор с инверторным управлением, который может регулировать свою скорость в соответствии с потребностями помещения в охлаждении. Это означает, что компрессор может работать на более высокой скорости, когда помещение должно быстро остыть, и на более низкой скорости, когда в помещении уже прохладно. Интеллектуальные функции, включенные в инверторные кондиционеры, могут сократить ненужные потери энергии. Поскольку инверторные кондиционеры обычно поддерживают более стабильную температуру, чем неинверторные типы, уменьшая резкие колебания температуры, они способны потреблять меньше энергии для охлаждения или обогрева помещения, чем неинверторные устройства.

Уровни шума

Известно, что инверторные кондиционеры имеют более низкий уровень шума по сравнению с неинверторными кондиционерами. Компрессор, используемый в инверторных кондиционерах, работает на более низкой скорости, чем неинверторные кондиционеры, что приводит к меньшему уровню шума. Инверторные кондиционеры обычно изготавливаются из компонентов более высокого качества, чем неинверторные кондиционеры, что также может привести к более тихой работе.

Экономия

Хотя инверторные кондиционеры обычно имеют более высокую первоначальную стоимость, чем неинверторные кондиционеры, долгосрочное использование может компенсировать разницу в цене. С инверторными кондиционерами вы экономите до 70%* больше потребляемой энергии, чем с неинверторными кондиционерами. Эта экономия включает в себя более низкие счета за электроэнергию и меньший износ компонентов устройства, что требует меньшего технического обслуживания и меньшего количества ремонтов с течением времени.

* Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) экономят до 70% больше энергии, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DA0). Начальная температура (наружная 35℃, внутренняя 33℃) / Установочная температура (26℃) / Время тестирования (8 часов)

Инверторные Кондиционеры LG

LG предлагает целый ряд технологически продвинутых кондиционеров, в том числе двухинверторный компрессорный кондиционер LG. Поскольку компрессор является сердцем кондиционера, опасения по поводу его работы, эффективности или шума могут быть напряженными и дорогостоящими. Двухинверторный компрессор LG избавляет от этих забот и поставляется с 10-летней гарантией на длительную и максимальную производительность. Двухинверторный компрессор обеспечивает эффективное и последовательное охлаждение или нагрев при сниженном уровне шума, энергопотреблении и затратах на электроэнергию.

Кроме того, кондиционеры LG могут выполнять моделирование ежегодных эксплуатационных расходов с помощью приложения с открытым исходным кодом Payback, которое сравнивает годовые эксплуатационные расходы инверторных кондиционеров с расходами неинверторных кондиционеров. Приложение рассчитывает потенциальную экономию через определенное количество месяцев после покупки инверторного кондиционера вместо устройства с фиксированной скоростью. Инверторные кондиционеры LG могут помочь снизить затраты на ваш жизненный цикл.

Есть много вариантов, которые следует учитывать при выборе кондиционера для вашего дома, и разобраться в технологии, лежащей в основе кондиционеров, не всегда легко. Мы надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять эту неотъемлемую область домашних технологий.