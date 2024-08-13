Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim
F4T2VYMEW (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
RH80T2AP6RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

F4T2VYMEW (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
RH80T2AP6RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

F4T2.6RM
  • front view
  • front view
  • Front view
front view
front view
Front view

Temel Özellikler

  • Alerji Programı
  • Kir Çıkarma
  • Speed 12-Quick 60
  • Isı Pompası
  • Kurutma Sensörü
  • Soğutucu R290
Daha fazla
Yazdır

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

Renk

Beyaz

Kapı Tipi

Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

Kapı Pervazı (Dış Çerçeve)

Siyah

Kadran Düğmesi Kapağı

Beyaz

Kadran Düğmesi Halkası

Siyah

KAPASİTE

Maks Yıkama Kapasitesi(kg)

9

KONTROL VE EKRAN

Alarmı ertele

1-23 saat

Kapı Kilit Göstergesi

Var

ÖZELLIKLER

Tip

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

Döngü Sonu Sinyali

Var

Su seviyesi

Otomatik

Tesviye Ayakları

Var

Su beslemesi (Sıcak / Soğuk)

Sadece Soğuk

Davul Kaldırıcı

Plastik Kaldırıcı

ENERJI

Enerji Verimliliği Sınıfı (Yıkama)

A

PROGRAMLAR

Pamuk

Var

Eko 40-60

Var

Yorgan

Var

Alerjik Bakım (yıkayıcı)

Var

Renk Bakımı

Var

Yün (Elde/Yün)

Var

Dış Mekan

Var

Ön Yıkama + Pamuklu

Var

Pamuk 20°C

Var

Hızlı 12

Var

Hızlı 60

Var

Kot / Koyu Renk Yıkama

Var

Elde Yıkama

Var

Durulama

Var

Sıkma+Tahliye

Var

EKSTRA SEÇENEKLER

Sıcaklık

Soğuk / 20˚C / 30˚C / 40˚C / 60˚C / 90˚C

Döndürme

1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

Ön Yıkama

Var

Çoçuk kilidi

Var

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Ürün Boyutları (GxYxD mm)

600 x 850 x 580

Arka kapaktan kapıya kadar Ürün Derinliği (D' mm)

615

Ürün Derinliği kapı açıkken 90˚ (D'' mm)

1.055

Kutu Boyutları (GxYxD mm)

640 x 880 x 640

Ağırlık (kg)

73,5

Ambalaj dahil ağırlık (kg)

74,5

BARKOD

Barkod

8806087968682

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (F4T2VYMEW)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(F4T2VYMEW)
uzatma
Türkiye Information Sheet(F4T2VYMEW)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

ÖZET

Yazdır

Dimension (mm)

KAPASITE
8kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 × 610 × 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Yok

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

Renk

Beyaz

Kapı Tipi

Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

Kapı Çerçevesi (Dış Çerçeve)

Gümüş

Tambur Yanı

Galvanize

Tambur Arkası

Galvanize

KAPASITE

Maksimum Kuru Kapasite (kg)

8,0

Tambur Hacmi (L)

112,0

KONTROL VE EKRAN

Ekran tipi

Tam Dokunmatik LCD

Rakam Göstergesi

18:88

Alarmı Erteleyici

1-23 saat

ÖZELLİKLER

Tip

Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

Isı Kaynağı Tipi

Isı Pompası Elektrikli

Soğutucu Tipi/Miktarı

R290/110 g

İnverter Motoru

Var

Kurutma Sensörü

Var

Tambur Işığı

Var

Su Boşaltma Göstergesi

Var

Tesviye Ayakları

Var

Isı Pompası

Var

ENERJİ

Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)

A++

PROGRAMLAR

Pamuklı

Var

Karışık (Karışık Kumaş)

Var

Yorgan

Var

Tazeleme

Var

Spor Giyim

Var

Hassas Çamaşırlar

Var

Havlu

Var

Sentetik

Var

Hızlı 34

Var

Hijyen

Var

Bebek Giyim

Var

Dış Giyim

Var

Yünlü Tazeleme

Var

Gömlek 20

Var

Kurutma Süresi

Var

EKSTRA SEÇENEKLER

Kurutma Seviyesi

3 Seviye

Kurutma Süresi

Var

Kırışıklık Önleyici

Var

Çoçuk kilidi

Var

Alarm Açık / Kapalı

Var

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Ürün Boyutları (GxYxD mm)

600 x 850 x 610

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)

1.043

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

640 x 880 x 640

Ağırlık (kg)

46,3

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

47,5

SEÇENEKLER/AKSESUARLAR

İstifleme Kiti

Dahil değil

Tahliye Hortumu Kiti

Dahil

BARKOD

Barkod

8806091933089

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
ENERGY LABEL(RH80T2AP6RM)
uzatma
PRODUCT FICHE(RH80T2AP6RM)
uzatma
Türkiye Energy Label 2025(RH80T2AP6RM)
uzatma
TÜRKİYE FICHE(RH80T2AP6RM)
uzatma
TÜRKİYE LABEL(RH80T2AP6RM)
uzatma
Türkiye Product information sheet 2025(RH80T2AP6RM)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler