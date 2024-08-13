LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

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-
LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi
-
LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Renk
-
Beyaz
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
-
Kapı Pervazı (Dış Çerçeve)
-
Siyah
-
Kadran Düğmesi Kapağı
-
Beyaz
-
Kadran Düğmesi Halkası
-
Siyah
KAPASİTE
-
Maks Yıkama Kapasitesi(kg)
-
9
KONTROL VE EKRAN
-
Alarmı ertele
-
1-23 saat
-
Kapı Kilit Göstergesi
-
Var
ÖZELLIKLER
-
Tip
-
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Döngü Sonu Sinyali
-
Var
-
Su seviyesi
-
Otomatik
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Su beslemesi (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
-
Davul Kaldırıcı
-
Plastik Kaldırıcı
ENERJI
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (Yıkama)
-
A
PROGRAMLAR
-
Pamuk
-
Var
-
Eko 40-60
-
Var
-
Yorgan
-
Var
-
Alerjik Bakım (yıkayıcı)
-
Var
-
Renk Bakımı
-
Var
-
Yün (Elde/Yün)
-
Var
-
Dış Mekan
-
Var
-
Ön Yıkama + Pamuklu
-
Var
-
Pamuk 20°C
-
Var
-
Hızlı 12
-
Var
-
Hızlı 60
-
Var
-
Kot / Koyu Renk Yıkama
-
Var
-
Elde Yıkama
-
Var
-
Durulama
-
Var
-
Sıkma+Tahliye
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Sıcaklık
-
Soğuk / 20˚C / 30˚C / 40˚C / 60˚C / 90˚C
-
Döndürme
-
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Ön Yıkama
-
Var
-
Çoçuk kilidi
-
Var
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
-
600 x 850 x 580
-
Arka kapaktan kapıya kadar Ürün Derinliği (D' mm)
-
615
-
Ürün Derinliği kapı açıkken 90˚ (D'' mm)
-
1.055
-
Kutu Boyutları (GxYxD mm)
-
640 x 880 x 640
-
Ağırlık (kg)
-
73,5
-
Ambalaj dahil ağırlık (kg)
-
74,5
BARKOD
-
Barkod
-
8806087968682
UYUMLULUK BİLGİLERİ
ÖZET
Dimension (mm)
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Renk
-
Beyaz
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
-
Kapı Çerçevesi (Dış Çerçeve)
-
Gümüş
-
Tambur Yanı
-
Galvanize
-
Tambur Arkası
-
Galvanize
KAPASITE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
-
8,0
-
Tambur Hacmi (L)
-
112,0
KONTROL VE EKRAN
-
Ekran tipi
-
Tam Dokunmatik LCD
-
Rakam Göstergesi
-
18:88
-
Alarmı Erteleyici
-
1-23 saat
ÖZELLİKLER
-
Tip
-
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
-
Isı Kaynağı Tipi
-
Isı Pompası Elektrikli
-
Soğutucu Tipi/Miktarı
-
R290/110 g
-
İnverter Motoru
-
Var
-
Kurutma Sensörü
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
-
Var
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Isı Pompası
-
Var
ENERJİ
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)
-
A++
PROGRAMLAR
-
Pamuklı
-
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Var
-
Yorgan
-
Var
-
Tazeleme
-
Var
-
Spor Giyim
-
Var
-
Hassas Çamaşırlar
-
Var
-
Havlu
-
Var
-
Sentetik
-
Var
-
Hızlı 34
-
Var
-
Hijyen
-
Var
-
Bebek Giyim
-
Var
-
Dış Giyim
-
Var
-
Yünlü Tazeleme
-
Var
-
Gömlek 20
-
Var
-
Kurutma Süresi
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kurutma Seviyesi
-
3 Seviye
-
Kurutma Süresi
-
Var
-
Kırışıklık Önleyici
-
Var
-
Çoçuk kilidi
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Var
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
-
600 x 850 x 610
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)
-
1.043
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
640 x 880 x 640
-
Ağırlık (kg)
-
46,3
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
47,5
SEÇENEKLER/AKSESUARLAR
-
İstifleme Kiti
-
Dahil değil
-
Tahliye Hortumu Kiti
-
Dahil
BARKOD
-
Barkod
-
8806091933089
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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