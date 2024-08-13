LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

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LG Çamaşır Makinesi | 9 Kg Yıkama Kapasitesi | 1400 Devir | A Enerji Sınıfı | Siyah Renk
-
LG 8 Kg Kurutma Makinesi | Isı Pompalı
ÖZET
Dimension (mm)
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
9,0
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 580
-
ezDispense
-
Yok
-
Buhar
-
Yok
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Yok
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
-
1055
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
640 x 880 x 640
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600 x 850 x 580
-
Ağırlık (kg)
-
73,5
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
74,5
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
-
615
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
-
Taş Gümüş
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
9,0
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
-
Yok
-
Ekran Tipi
-
Düğmeli + Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
-
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
-
Yok
-
AI DD
-
Yok
-
Tip
-
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
Merkez Sistemi
-
Yok
-
Öğe Ekleme
-
Yok
-
ezDispense
-
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Var
-
Inverter DirectDrive
-
Yok
-
Köpük algılama sistemi
-
Yok
-
LoadSense
-
Var
-
Buhar
-
Yok
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Buhar +
-
Yok
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
-
Var
-
TurboWash360˚
-
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
-
Titreşim sensörü
-
Yok
-
Tambur Kaldırıcı
-
Plastik Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
-
Otomatik
-
TurboYıkama
-
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
-
Var
-
Pamuk
-
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
-
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
-
Var
-
Otomatik Yıkama
-
Yok
-
Bebek Bakımı
-
Yok
-
Bebek Giyim
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
Renk Bakımı
-
Var
-
Pamuk +
-
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
-
Yok
-
Hassas Ürünler
-
Yok
-
İndirilmiş Döngü
-
Yok
-
Boşaltma + Sıkma
-
Var
-
Kolay Bakım
-
Yok
-
Eko 40-60
-
Var
-
Nazik Bakım
-
Yok
-
Hijyen
-
Yok
-
Yoğun 60
-
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
-
Yok
-
Dış Mekan
-
Var
-
Hızlı 30
-
Var
-
Hızlı Yıkama
-
Yok
-
Tazeleme
-
Yok
-
Durulama + Sıkma
-
Var
-
Sessiz Yıkama
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Hız14
-
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
-
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
-
Yok
-
Leke Bakımı
-
Yok
-
Buharlı Tazeleme
-
Yok
-
Küvet Temizliği
-
Yok
-
TurboYıkama 39
-
Yok
-
TurboYıkama 49
-
Yok
-
TurboYıkama 59
-
Yok
-
Pamuk 20°C
-
Var
-
Elde Yıkama
-
Var
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
-
Var
-
Ön Yıkama + Pamuklu
-
Var
-
Hızlı 12
-
Var
-
Hızlı 60
-
Var
-
Durulama
-
Var
-
Sıkma+Tahliye
-
Var
-
Yıkama+Kurulama
-
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
-
Var
-
Hızlı 14 (Speed 14)
-
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
-
Yok
-
Sadece Sıkma
-
Var
-
AI Yıkama
-
Yok
-
Evcil Hayvan Bakımı
-
Yok
-
Havlular
-
Yok
-
Az Yükleme
-
Yok
-
Tek Giysiler
-
Yok
-
Yağmurlu Günler
-
Yok
-
Sadece Yıkama
-
Yok
-
Sadece Durulama
-
Yok
-
Okul Üniformaları
-
Yok
-
Gömlekler
-
Yok
-
Akıllı Durulama
-
Yok
-
Kol manşetleri ve Yakalar
-
Yok
-
Yatak Çarşafları
-
Yok
-
Mont ve Ceketler
-
Yok
-
Sadece Kurutma
-
Yok
-
Kotlar
-
Yok
-
Yatak Takımı Temizliği
-
Yok
-
Çift Durulama
-
Yok
-
Tek Gömlek
-
Yok
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
-
Yok
-
Öğe Ekleme
-
Yok
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Yok
-
Çocuk Kilidi
-
Var
-
Bitiş Erteleme
-
Var
-
Deterjan Seviyesi
-
Yok
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Ön Yıkama
-
Var
-
Uzaktan Başlatma
-
Yok
-
Durulama + Sıkma
-
Var
-
Durulama +
-
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
-
Yok
-
Sıkma
-
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
-
Yok
-
Sıcaklık
-
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
-
Yok
-
TurboWash
-
Yok
-
Yıkama
-
Var
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Yok
-
Program İndirme
-
Yok
-
Enerji İzleme
-
Yok
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Yok
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
-
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
-
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
-
Yok
BARKOD
-
Barkod
-
8806084827104
UYUMLULUK BİLGİLERİ
ÖZET
Dimension (mm)
Tüm Özellikler
MALZEME VE YÜZEY
-
Renk
-
Taş Gümüş
-
Kapı Tipi
-
Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı
-
Kapı Pervazı (Dış Çerçeve)
-
Gümüş
-
Tambur Yanı
-
Galvanize
-
Tambur Arkası
-
Galvanize
KAPASITE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
-
8,0
-
Tambur Hacmi (L)
-
112,0
KONTROL VE EKRAN
-
Ekran tipi
-
Tam Dokunmatik LCD
-
Rakam Göstergesi
-
18:88
-
Alarmı Erteleyici
-
1-23 saat
ÖZELLIKLER
-
Tip
-
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
-
Isı Kaynağı Tipi
-
Isı Pompası Elektrikli
-
Soğutucu Tipi/Miktarı
-
R290/110 g
-
İnverter Motoru
-
Var
-
Kurutma Sensörü
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
-
Var
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Isı Pompası
-
Var
ENERJI
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)
-
A++
PROGRAMLAR
-
Pamuklı
-
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
-
Var
-
Yorgan
-
Var
-
Tazeleme
-
Var
-
Spor Giyim
-
Var
-
Hassas Çamaşırlar
-
Var
-
Havlu
-
Var
-
Sentetik
-
Var
-
Hızlı 34
-
Var
-
Hijyen
-
Var
-
Bebek Giyim
-
Var
-
Dış Giyim
-
Var
-
Yünlü Tazeleme
-
Var
-
Gömlek 20
-
Var
-
Kurutma Süresi
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kurutma Seviyesi
-
3 Seviye
-
Kurutma Süresi
-
Var
-
Kırışıklık Önleyici
-
Var
-
Çoçuk kilidi
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Var
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları (GxYxD mm)
-
600 x 850 x 610
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)
-
1.043
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
640 x 880 x 640
-
Ağırlık (kg)
-
46,3
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
47,5
SEÇENEKLER/AKSESUARLAR
-
İstifleme Kiti
-
Dahil değil
-
Tahliye Hortumu Kiti
-
Dahil
BARKOD
-
Barkod
-
8806091933089
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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