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LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim
EL_F4T2VYM1S (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
RH80T2SP7RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

EL_F4T2VYM1S (TK).PDF
Enerji Sınıfı : EU
RH80T2SP7RM (TK).pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM WM

LG 9 Kg Çamaşır Makinesi ve 8 Kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alımlarında 5000 TL İndirim

F4T2.7RM
  • Front view with bundle
  • Front view
  • Front view
Front view with bundle
Front view
Front view

Temel Özellikler

  • Alerji Programı
  • Kir Çıkarma
  • Speed 12-Quick 60
  • Isı Pompası
  • Kurutma Sensörü
  • Soğutucu R290
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ÖZET

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Dimension (mm)

/tr/images/spec/DD-F4T2VYM1S-Dimension-mm.jpg

Ana Özellikler

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

9,0

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 580

ezDispense

Yok

Buhar

Yok

Kırışıklık Azaltma

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Yok

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

1055

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

640 x 880 x 640

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600 x 850 x 580

Ağırlık (kg)

73,5

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

74,5

Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

615

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi

Taş Gümüş

Kapı Tipi

Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

KAPASİTE

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

9,0

KUMANDA VE EKRAN

Alarmı Erteleyici

Yok

Ekran Tipi

Düğmeli + Dokunmatik LED

Kapı Kilidi Göstergesi

Var

ÖZELLİKLER

6 Hareketli DD

Yok

AI DD

Yok

Tip

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

Program Sonu Sinyali

Var

Merkez Sistemi

Yok

Öğe Ekleme

Yok

ezDispense

Yok

Otomatik Yeniden Başlatma

Var

Inverter DirectDrive

Yok

Köpük algılama sistemi

Yok

LoadSense

Var

Buhar

Yok

Tambur Işığı

Yok

Buhar +

Yok

Tesviye Ayakları

Var

Paslanmaz Çelik Tambur

Var

TurboWash360˚

Yok

Kabartmalı İç Tambur

Var

Titreşim sensörü

Yok

Tambur Kaldırıcı

Plastik Kaldırıcı

Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

Sadece Soğuk

Su Seviyesi

Otomatik

TurboYıkama

Yok

PROGRAMLAR

Yorgan

Var

Pamuk

Var

Bebek Buhar Bakımı

Yok

Allergy Care (yıkama)

Var

Otomatik Yıkama

Yok

Bebek Bakımı

Yok

Bebek Giyim

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

Renk Bakımı

Var

Pamuk +

Yok

Koyu Renkli Yıkama

Yok

Hassas Ürünler

Yok

İndirilmiş Döngü

Yok

Boşaltma + Sıkma

Var

Kolay Bakım

Yok

Eko 40-60

Var

Nazik Bakım

Yok

Hijyen

Yok

Yoğun 60

Yok

Karışık (Farklı Kumaşlar)

Yok

Dış Mekan

Var

Hızlı 30

Var

Hızlı Yıkama

Yok

Tazeleme

Yok

Durulama + Sıkma

Var

Sessiz Yıkama

Yok

Cilt Bakımı

Yok

Hız14

Var

Hızlı Yıkama+Kurutma

Yok

Spor Giyim(Aktif Giyim)

Yok

Leke Bakımı

Yok

Buharlı Tazeleme

Yok

Küvet Temizliği

Yok

TurboYıkama 39

Yok

TurboYıkama 49

Yok

TurboYıkama 59

Yok

Pamuk 20°C

Var

Elde Yıkama

Var

Kot / Koyu Renkli Yıkama

Var

Ön Yıkama + Pamuklu

Var

Hızlı 12

Var

Hızlı 60

Var

Durulama

Var

Sıkma+Tahliye

Var

Yıkama+Kurulama

Yok

Yün (Elde/Yün)

Var

Hızlı 14 (Speed ​​14)

Var

Hızlı Yıkama+Kurutma

Yok

Sadece Sıkma

Var

AI Yıkama

Yok

Evcil Hayvan Bakımı

Yok

Havlular

Yok

Az Yükleme

Yok

Tek Giysiler

Yok

Yağmurlu Günler

Yok

Sadece Yıkama

Yok

Sadece Durulama

Yok

Okul Üniformaları

Yok

Gömlekler

Yok

Akıllı Durulama

Yok

Kol manşetleri ve Yakalar

Yok

Yatak Çarşafları

Yok

Mont ve Ceketler

Yok

Sadece Kurutma

Yok

Kotlar

Yok

Yatak Takımı Temizliği

Yok

Çift Durulama

Yok

Tek Gömlek

Yok

EKSTRA SEÇENEKLER

Wi-Fi

Yok

Öğe Ekleme

Yok

Alarm Açık / Kapalı

Yok

Çocuk Kilidi

Var

Bitiş Erteleme

Var

Deterjan Seviyesi

Yok

Tambur Işığı

Yok

Ön Yıkama

Var

Uzaktan Başlatma

Yok

Durulama + Sıkma

Var

Durulama +

Var

Yumuşatıcı Seviyesi

Yok

Sıkma

1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

Buhar

Yok

Sıcaklık

Soğuk/20/30/40/60/95℃

Tambur Temizleme

Yok

TurboWash

Yok

Yıkama

Var

Kırışıklık Azaltma

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

ezDispense Başlık Temizliği

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Yok

Program İndirme

Yok

Enerji İzleme

Yok

Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Yok

Tambur Temizleme Fonksiyonu

Yok

Akıllı Eşleştirme

Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

LG TWINWash ile Uyumlu

Yok

BARKOD

Barkod

8806084827104

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (F4T2VYM1S)
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Türkiye Energy Label 2019(F4T2VYM1S)
uzatma
Türkiye Information Sheet(F4T2VYM1S)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

ÖZET

Yazdır

Dimension (mm)

KAPASITE
8kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 × 610 × 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

MALZEME VE YÜZEY

Renk

Taş Gümüş

Kapı Tipi

Siyah Renkli Yuvarlak PC Kapağı

Kapı Pervazı (Dış Çerçeve)

Gümüş

Tambur Yanı

Galvanize

Tambur Arkası

Galvanize

KAPASITE

Maksimum Kuru Kapasite (kg)

8,0

Tambur Hacmi (L)

112,0

KONTROL VE EKRAN

Ekran tipi

Tam Dokunmatik LCD

Rakam Göstergesi

18:88

Alarmı Erteleyici

1-23 saat

ÖZELLIKLER

Tip

Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

Isı Kaynağı Tipi

Isı Pompası Elektrikli

Soğutucu Tipi/Miktarı

R290/110 g

İnverter Motoru

Var

Kurutma Sensörü

Var

Tambur Işığı

Var

Su Boşaltma Göstergesi

Var

Tesviye Ayakları

Var

Isı Pompası

Var

ENERJI

Enerji Verimliliği Sınıfı (Kurutma)

A++

PROGRAMLAR

Pamuklı

Var

Karışık (Karışık Kumaş)

Var

Yorgan

Var

Tazeleme

Var

Spor Giyim

Var

Hassas Çamaşırlar

Var

Havlu

Var

Sentetik

Var

Hızlı 34

Var

Hijyen

Var

Bebek Giyim

Var

Dış Giyim

Var

Yünlü Tazeleme

Var

Gömlek 20

Var

Kurutma Süresi

Var

EKSTRA SEÇENEKLER

Kurutma Seviyesi

3 Seviye

Kurutma Süresi

Var

Kırışıklık Önleyici

Var

Çoçuk kilidi

Var

Alarm Açık / Kapalı

Var

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Ürün Boyutları (GxYxD mm)

600 x 850 x 610

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (mm)

1.043

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

640 x 880 x 640

Ağırlık (kg)

46,3

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

47,5

SEÇENEKLER/AKSESUARLAR

İstifleme Kiti

Dahil değil

Tahliye Hortumu Kiti

Dahil

BARKOD

Barkod

8806091933089

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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ENERGY LABEL(RH80T2SP7RM)
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PRODUCT FICHE(RH80T2SP7RM)
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Türkiye Energy Label 2025(RH80T2SP7RM)
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TÜRKİYE FICHE(RH80T2SP7RM)
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TÜRKİYE LABEL(RH80T2SP7RM)
uzatma
Türkiye Product information sheet 2025(RH80T2SP7RM)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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