LG, 12 yıldan uzun süredir OLED devrimine öncülük ediyor ve LG OLED evo şimdiye kadarki en gelişmiş yeniliğimiz. OLED evo TV'ler, mükemmel siyah ve sonsuz kontrast elde eden bir alfa 11 işlemci, Parlaklık Artırıcı Ultimate ve kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisine sahip olup, her ayrıntıyı çarpıcı bir netlikle hayata geçiriyor.

İster aydınlık bir odada ister karanlık bir ev sinemasında izliyor olun, her kare son teknoloji AI görüntü teknolojisi sayesinde dinamik olarak uyarlanır.

OLED evo ayrıca %100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikasına sahiptir, böylece yaratıcıların tam olarak amaçladığını görürsünüz. Oyuncular, ultra düşük tepki süresini, yüksek yenileme hızını ve G-SYNC ve FreeSync Premium desteğini çok sevecek.

FILMMAKER MODE ve AI Sihirli Kumanda aracılığıyla kusursuz ses kontrolü gibi özelliklerin keyfini çıkarın; hepsi her alanı güzelleştiren şık bir tasarımda bir araya getirilmiştir.

*Parlaklık modele, ekran boyutuna ve ürünün satışa sunulan bölgesine göre değişebilir.

**LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

***%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir. LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır. %100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

****AI Ses Tanıma yalnızca kendi ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanır