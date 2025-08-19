Skip to ContentSkip to Accessibility Help
77-85 inç LG OLED evo TV’ler

Dünyanın 12 yıldır 1 numaralı OLED teknolojisiyle tasarlanan mükemmel görüntü kalitesi, capcanlı renk ve ultra keskin kontrast özelliklerine sahip LG OLED evo televizyonları keşfedin.

OBS Advantage Banner

OBS Advantage Banner

*LG iç raporlama sistemine göre en çok satan model olarak belirtilmiş TV modeli için 12.07.2025-12.08.2025  tarihleri arası satış adetleri baz alınmıştır.

LG, 12 yıldan uzun süredir OLED devrimine öncülük ediyor ve LG OLED evo şimdiye kadarki en gelişmiş yeniliğimiz. OLED evo TV'ler, mükemmel siyah ve sonsuz kontrast elde eden bir alfa 11 işlemci, Parlaklık Artırıcı Ultimate ve kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisine sahip olup, her ayrıntıyı çarpıcı bir netlikle hayata geçiriyor.

 

İster aydınlık bir odada ister karanlık bir ev sinemasında izliyor olun, her kare son teknoloji AI görüntü teknolojisi sayesinde dinamik olarak uyarlanır.

 

OLED evo ayrıca %100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikasına sahiptir, böylece yaratıcıların tam olarak amaçladığını görürsünüz. Oyuncular, ultra düşük tepki süresini, yüksek yenileme hızını ve G-SYNC ve FreeSync Premium desteğini çok sevecek.

 

FILMMAKER MODE ve AI Sihirli Kumanda aracılığıyla kusursuz ses kontrolü gibi özelliklerin keyfini çıkarın; hepsi her alanı güzelleştiren şık bir tasarımda bir araya getirilmiştir.

*Parlaklık modele, ekran boyutuna ve ürünün satışa sunulan bölgesine göre değişebilir.

**LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

***%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir. LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır. %100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

****AI Ses Tanıma yalnızca kendi ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanır

S.S.S

Q.

OLED TV nedir?

A.

OLED (Organik Işık Yayan Diyot) TV'ler, ayrı ayrı açılıp kapanabilen kendi kendini aydınlatan piksellere sahip olup, gerçek siyahlar, sonsuz kontrast, canlı renkler ve özellikle karanlık sahnelerde geniş izleme açıları sunar.

Q.

OLED TV'ler nasıl çalışır?

A.

OLED TV'ler, içlerinden elektrik akımı geçtiğinde yanan organik bileşiklerden yapılmış kendi kendine yayılan pikseller kullanır. Her piksel bağımsız olarak açılıp kapanır ve arkadan aydınlatmaya gerek kalmadan gerçek siyahlar, yüksek kontrast ve canlı renkler sunar. Bu teknoloji, daha ince, daha esnek ekranlara olanak tanır ve olağanüstü görüntü kalitesi ve geniş görüntüleme açıları sunar.

Q.

OLED TV'ler satın almaya değer mi?

A.

OLED TV'ler, ister aydınlık ister karanlık alanlarda olsun, olağanüstü görüntü kalitesi ve derin siyahlara öncelik verenler için değerlidir. Geniş görüntüleme açıları, bulanıklık olmadan akıcı hareket ve hızlı tepki süreleri sunarlar; bu da onları film izlemek, oyun oynamak veya spor yapmak için harika hale getirir. Birinci sınıf görseller ve sürükleyici bir deneyim en önemli şeyse, bir OLED TV kesinlikle değerlidir.

 

Biliyor muydunuz? LG OLED'ler, her türlü aydınlatma koşulunda çarpıcı kontrast ve doğru renkler için Mükemmel Siyah* ve Mükemmel Renk** için UL onaylıdır. Gerçek siyah seviyeleri sayesinde LG OLED, parlak veya karanlık olsun doğru renkleri geliştirerek Mat ekranlara kıyasla olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunar.

12 yıl üst üste***, LG OLED dünyanın 1 numarası olmuştur ve farklılaştırılmış form faktörlerini başarılı bir şekilde üreterek ve çığır açan teknolojik yenilikler sunarak durdurulamaz ilerlemeyi yönlendirmiştir.

 

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

 

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

 

 

**%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.

LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

 

***Omdia. 2013-2024 yılları arasında en çok satılan birimlere göre 12 yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LG'nin veya ürünlerinin onaylandığı anlamına gelmez.

Q.

OLED TV'lerin avantajları nelerdir?

A.

İşte OLED TV'lerin avantajları:

 

Eşsiz Görüntü Kalitesi:

LG OLED, nefes kesici görüntü kalitesi ve her zaman, her yerde en hoş renkler ve kontrast için Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk (UL onaylı)* sunar.

Sonsuz Kontrast:

Mükemmel siyah ve doğru, gerçekçi renklerin birleşimi, ister parlak ister karanlık olsun olağanüstü kontrast yaratır.

Geniş Görüntüleme Açıları:

Neredeyse her açıdan görüntü kalitesini korur.

Akıcı Hareket ve Hızlı Tepki Süresi:

LG OLED ürünleri hem G-SYNC hem de FreeSync için doğrulanmıştır ve akıcı, yırtılmayan oyun için mükemmel VRR performansı sunar. 165 Hz'e kadar VRR, 0,1 ms tepki süresi, FreeSync Premium ve ClearMR 10000*** ile gecikme veya bulanıklık olmadan ultra akıcı hareket deneyimi yaşayacaksınız; hızlı tempolu oyunlar ve yüksek hızlı içerikler için mükemmeldir.

 

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

 

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

 

 

%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.

LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

 

***Bazı özellikler için destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

HGiG, HDR'de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek için yönergeleri belirlemek ve halka sunmak üzere bir araya gelen oyun ve TV ekran endüstrilerinden gönüllü bir şirket grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişebilir.

VRR, 60 Hz ile 165 Hz arasında değişir ve HDMI 2.1'in sertifikalı bir özelliğidir.

Gerçek performans, ayarlara, ağ bağlantısına ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

clearMR, VESA'nın ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendirmek için bir sertifika programıdır.

Bu özellik için destek, modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için sertifikalıdır.

ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için sertifikalıdır.

Q.

OLED TV'ler oyun oynamak için iyi mi?

A.

Elbette! Tüm LG OLED ürünleri, yırtılma veya takılma olmadan kusursuz görüntüler sağlayan mükemmel VRR performansı için G-SYNC ve FreeSync onaylıdır. Ayrıca ALLM, QFT ve QMS gibi gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca VESA tarafından onaylanan ClearMR*, minimum bulanıklıkla net ve canlı görüntüler sağlar.

 

*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendirmek için VESA'nın bir sertifika programıdır.

 

Bu özellik için destek modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylanmıştır.

 

ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylanmıştır.

Q.

LG OLED ve LG QNED: benim için en iyi LG televizyon hangisi?

A.

LG OLED ve QNED arasında seçim yaparken, izleme ortamınıza ve önceliklerinize bağlıdır.

 

En üst düzey izleme deneyimini isteyenler için LG OLED, film severler ve olağanüstü sinematik derinlikte içeriklerin keyfini çıkarmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. En son Alpha AI İşlemcimiz, parlak ışıkta bile en parlak resmi ve mükemmel siyahları sunarak etkilemeye devam ediyor. UL onaylı Mükemmel Siyah* ve Mükemmel Renk**, etrafınızda parlak veya karanlık olsun, doğru renklerle algılanan parlaklığı ve kontrastı artırır.

Üstelik LG OLED, yırtılma veya takılma olmadan kusursuz resimler sağlayan mükemmel VRR performansı için G-sync ve FreeSync tarafından doğrulanmıştır.

 

Daha zengin renkler ve daha fazla netlik isteyenler için LG'nin birinci sınıf LCD markası QNED harika bir seçimdir. QNED (Nitelikli Nano Geliştirilmiş Ekran), nano parçacık tabanlı teknolojiye çeşitli renk çözümleri ekleyerek LG'nin kendi tescilli renk teknolojisi aracılığıyla canlı ve gerçekçi renkler sunar. LG QNED TV'ler resmi olarak kalifiye ürünlerdir ve 2025'te tüm QNED serileri %100 Renk Hacmi* olarak doğrulanmıştır.

Geniş bir yelpazede büyük ekran boyutlarına sahip olan QNED, spor hayranları için idealdir ve daha büyük ölçekte güçlü ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

 

Satın alma rehberimizde OLED ile QNED arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

 

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve izleme ortamına bağlı olarak değişebilir. 

 

**%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.

LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

 

***LG QNED ve QNED evo modelleri, LG'nin kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren en son ve benzersiz geniş renk gamı ​​teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk alanının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar

%100 Renk Hacmi: (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90

