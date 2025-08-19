İşte OLED TV'lerin avantajları:
Eşsiz Görüntü Kalitesi:
LG OLED, nefes kesici görüntü kalitesi ve her zaman, her yerde en hoş renkler ve kontrast için Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk (UL onaylı)* sunar.
Sonsuz Kontrast:
Mükemmel siyah ve doğru, gerçekçi renklerin birleşimi, ister parlak ister karanlık olsun olağanüstü kontrast yaratır.
Geniş Görüntüleme Açıları:
Neredeyse her açıdan görüntü kalitesini korur.
Akıcı Hareket ve Hızlı Tepki Süresi:
LG OLED ürünleri hem G-SYNC hem de FreeSync için doğrulanmıştır ve akıcı, yırtılmayan oyun için mükemmel VRR performansı sunar. 165 Hz'e kadar VRR, 0,1 ms tepki süresi, FreeSync Premium ve ClearMR 10000*** ile gecikme veya bulanıklık olmadan ultra akıcı hareket deneyimi yaşayacaksınız; hızlı tempolu oyunlar ve yüksek hızlı içerikler için mükemmeldir.
*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.
Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.
%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.
LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.
%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.
***Bazı özellikler için destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.
HGiG, HDR'de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek için yönergeleri belirlemek ve halka sunmak üzere bir araya gelen oyun ve TV ekran endüstrilerinden gönüllü bir şirket grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişebilir.
VRR, 60 Hz ile 165 Hz arasında değişir ve HDMI 2.1'in sertifikalı bir özelliğidir.
Gerçek performans, ayarlara, ağ bağlantısına ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
clearMR, VESA'nın ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendirmek için bir sertifika programıdır.
Bu özellik için destek, modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için sertifikalıdır.
ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için sertifikalıdır.