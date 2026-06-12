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83 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG StanbyME 2 Taşınabilir Ekran Hediye

83 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG StanbyME 2 Taşınabilir Ekran Hediye

OLED83G6.27LX
Front view of 83 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG StanbyME 2 Taşınabilir Ekran Hediye OLED83G6.27LX
2026’da piyasaya sürülen LG OLED evo AI G6’nın önden görünümü, Hyper Radiant Color Tech ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerini ve 13 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV rozetini içeren katmanlı, çok renkli formların bir görüntüsünü sergiler.
Stantta bulunan LG StanbyME 2’nin önden görünümü.
Front view of 83 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG StanbyME 2 Taşınabilir Ekran Hediye OLED83G6.27LX
2026’da piyasaya sürülen LG OLED evo AI G6’nın önden görünümü, Hyper Radiant Color Tech ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerini ve 13 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV rozetini içeren katmanlı, çok renkli formların bir görüntüsünü sergiler.
Stantta bulunan LG StanbyME 2’nin önden görünümü.

Temel Özellikler

  • Sınıfının en iyi ve en üst LG OLED evo TV'si
  • Hiper Radyant Renk Teknolojisi ile yeni bir görüntü kalitesi sunan yeni nesil OLED Teknolojisi
  • 3.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 3.9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık
  • USB-C desteği ve 4 saat batarya süresi, çıkarılabilir, taşınabilir dahili pil özellikli ekran.
  • Mood Maker’ın farklı temalarıyla tarzınızı yansıtın.
  • Let’s Draw özelliğiyle dijital bir tuval olarak kullanın.
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1 Bu Paketteki Ürünler
Modern bir oturma odasında sergilenen LG StanbyME 2 ekranları. Biri stant üzerine yerleştirilmiş, biri duvara asılmış ve bir diğeri folyo kılıfı sayesinde masa üzerinde dik bir şekilde duran üç farklı StanbyME 2.

27LX6TDGA

LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü
27LX6TDGA_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Hyper Radiant Color Tech nedir?

Hyper Radiant Color Tech, görüntü kalitesinin her yönünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil OLED teknolojimizdir. En iyi alfa 11 AI İşlemci Gen3’ümüzle çarpıcı 4K görselleri korurken, her ışıkta benzersiz parlaklık ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk sunar. OLED G6, parlak ya da karanlık her türlü ışıkta yansıma olmadan kusursuz görüntü kalitesi sunan Reflection-Free Premium sertifikasına sahiptir. OLED’i daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin; farkı görün, ışıltıyı hissedin ve izleme deneyiminde yeni bir standart keşfedin.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech ile Yeni Nesil OLED TV

*Görseller sadece temsilidir.

*Omdia. 2013-2025 en çok satılan ünitelere göre 13 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Parlaklık Artırıcı Ultra

Parlaklığın zirvesine ulaşan 3,9 kat daha fazla parlaklık

alfa 11 AI İşlemci Gen3’ün yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Işık Kontrol Mimarisi, 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklığı sunarak daha canlı parlak noktalar ve daha net ayrıntılar ortaya çıkarır.

Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerle çevrili bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha yüksek parlaklık ve daha net ayrıntılarla 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sunuyor.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

*3,9 kat daha yüksek parlaklık 83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri için, 2,1 kat daha yüksek parlaklık ise 48 inç OLED G6 modeli için geçerlidir.  

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta, her zaman Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.

LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri yalnızca Reflection Free Premium sertifikasına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

LG StanbyME 2

LG StanbyME 2

Modern bir oturma odasında sergilenen LG StanbyME 2 ekranları. Biri stant üzerine yerleştirilmiş, biri duvara asılmış ve bir diğeri folyo kılıfı sayesinde masa üzerinde dik bir şekilde duran üç farklı StanbyME 2.

LG StanbyME 2 Dünyanı özgür bırak

Ultra Taşınabilir Ekran

Sürükleyin, asın, çıkarın

 İçeriklerin keyfini çıkarmanın ve tarzınızı yansıtmanın farklı yollarını keşfedin. Ayarlanabilir standıyla ekranı kolayca etrafınızda sürün. Kolayca çıkarın ve asın. 

Dış balkonunda oturan bir kadın, tekerlekli ve ayarlanabilir standlı LG StanbyME 2’de içerik izliyor.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    623 x 364 x 28,5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    623 x 1265 x 398

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1265 x 210 x 580

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    398 x 398

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    4,3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    15,2

  • 　Kutu Ağırlığı

    21,0

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    QHD

  • Ekran Çözünürlüğü

    QHD (2,560 x 1,440)

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    Çözünürlük Yükseltici

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • Görüntü Modu

    8 Mod

OYUN

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 24

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet (LG ThinQ uygulaması ile)

  • Sihirli Kumanda

    Ready (requires Magic Remote)

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Eller Serbest Ses Kontrolü

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet

  • AI Chatbot

    Evet

  • Apple Airplay ile çalışır

    Evet

  • Google Cast

    Evet

SES

  • Ses Çıkışı

    10W

  • Hoparlör Yönü

    Yana Doğru Ses Verme

  • AI Ses

    α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • AI Akustik Ayarlama

    Ready (requires Magic Remote)

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • WOW Orkestra

    Evet (Harici hoparlör gerektirir)

BAĞLANTI

  • HDMI Giriş

    1 Adet (eARC destekler)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 1)

  • USB Girişi

    3 adet (v2.0 2 adet / yalnızca 5V güç destekleyen 1 adet)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.1)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz, Dahili Batarya (4 Saat)

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Mini Uzaktan Kumanda

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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