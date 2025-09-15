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83 inç LG OLED evo AI Galeri Tasarım G6 4K 165Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

83 inç LG OLED evo AI Galeri Tasarım G6 4K 165Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

OLED83G64LW
Front view of 83 inç LG OLED evo AI Galeri Tasarım G6 4K 165Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 OLED83G64LW
Ön ve yan görünümlerde gösterilen LG OLED evo AI G6, 1441 mm ekran genişliği, 826 mm ekran yüksekliği, standla birlikte 910 mm yükseklik, 24,3 mm derinlik ve 485 x 263 mm ölçülerinde stand ayak iziyle 65 inçlik bir ekranı vurguluyor.
Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, beşgen düzende alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.
Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerin ortasında parlak biçimde aydınlatılmış bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha net ayrıntılarla 3,9 kat daha fazla parlaklık sunuyor.
LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.
Reflection Free Premium özellikli LG OLED evo AI G6, diğer OLED TV’lerin Mat ekranına karşı yan yana bir karşılaştırma göstererek, siyah jaguar görüntüsünü özellikle parlak ortamlarda derin siyahlar ve ince dokuyla net tutuyor; Intertek sertifika işareti gösteriliyor.
LG OLED evo G6 AI TV’nin alfa 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG OLED evo AI G6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.
LG OLED evo AI G6’ya uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösterilir.
4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI G6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.
Yandan gösterilen LG OLED evo AI G6, sıfır boşluklu wall-mounted kurulumla Flush Fit Gallery Design özelliğini vurgulayarak su üzerinde yansımalar bulunan aydınlatılmış bir köprünün gece sahnesini gösteriyor.
LG OLED evo AI G6, modern bir yaşam tarzı oturma odasında sıfır boşluklu wall-mounted kuruluma sahip olup, huzurlu bir sahil köyünün üzerinde duvardaki çerçeveli bir resme benzeyen canlı bir aurora sergiliyor.
LG OLED evo AI G6, ekranın altında konumlandırılmış bir soundbar ve hoparlörle canlı bir okyanus gün batımı sahnesini görüntüleyerek sakin ve atmosferik bir yaşam alanını zenginleştiriyor.
Front view of 83 inç LG OLED evo AI Galeri Tasarım G6 4K 165Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 OLED83G64LW
Ön ve yan görünümlerde gösterilen LG OLED evo AI G6, 1441 mm ekran genişliği, 826 mm ekran yüksekliği, standla birlikte 910 mm yükseklik, 24,3 mm derinlik ve 485 x 263 mm ölçülerinde stand ayak iziyle 65 inçlik bir ekranı vurguluyor.
Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, beşgen düzende alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.
Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerin ortasında parlak biçimde aydınlatılmış bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha net ayrıntılarla 3,9 kat daha fazla parlaklık sunuyor.
LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.
Reflection Free Premium özellikli LG OLED evo AI G6, diğer OLED TV’lerin Mat ekranına karşı yan yana bir karşılaştırma göstererek, siyah jaguar görüntüsünü özellikle parlak ortamlarda derin siyahlar ve ince dokuyla net tutuyor; Intertek sertifika işareti gösteriliyor.
LG OLED evo G6 AI TV’nin alfa 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG OLED evo AI G6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.
LG OLED evo AI G6’ya uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösterilir.
4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI G6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.
Yandan gösterilen LG OLED evo AI G6, sıfır boşluklu wall-mounted kurulumla Flush Fit Gallery Design özelliğini vurgulayarak su üzerinde yansımalar bulunan aydınlatılmış bir köprünün gece sahnesini gösteriyor.
LG OLED evo AI G6, modern bir yaşam tarzı oturma odasında sıfır boşluklu wall-mounted kuruluma sahip olup, huzurlu bir sahil köyünün üzerinde duvardaki çerçeveli bir resme benzeyen canlı bir aurora sergiliyor.
LG OLED evo AI G6, ekranın altında konumlandırılmış bir soundbar ve hoparlörle canlı bir okyanus gün batımı sahnesini görüntüleyerek sakin ve atmosferik bir yaşam alanını zenginleştiriyor.

Temel Özellikler

  • Sınıfının en iyi ve en üst LG OLED evo TV'si
  • Hiper Radyant Renk Teknolojisi ile yeni bir görüntü kalitesi sunan yeni nesil OLED Teknolojisi
  • 3.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 3.9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık
  • Premium Yansımasız Ekran, Mükemmel Siyah ve Renk
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LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield Entegreli TV OS Platformu

Çoklu AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Çoklu AI mimarisi

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Smart TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Smart TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*CES Innovation Awards , jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir. 

Neden LG OLED evo G6?

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, beşgen düzende alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.

Hiper Parlak Renk Teknolojisi

Yansımasız Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahip LG OLED evo AI G6, solda daha zayıf siyahlar ile sağda daha net ayrıntılar, daha derin siyahlar ve daha canlı renk ifadesini karşılaştıran bölünmüş bir gezegen sahnesini gösteriyor.

Yansımasız Özelliğiyle Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI G6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG OLED evo AI G6, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zekâ hizmetlerine desteği gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG OLED evo AI G6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolü, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

Hyper Radiant Color Tech nedir?

Hyper Radiant Color Tech, görüntü kalitesinin her yönünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil OLED teknolojimizdir. En iyi alfa 11 AI İşlemci Gen3’ümüzle çarpıcı 4K görselleri korurken, her ışıkta benzersiz parlaklık ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk sunar. OLED G6, parlak ya da karanlık her türlü ışıkta yansıma olmadan kusursuz görüntü kalitesi sunan Reflection-Free Premium sertifikasına sahiptir. OLED’i daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin; farkı görün, ışıltıyı hissedin ve izleme deneyiminde yeni bir standart keşfedin.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech ile Yeni Nesil OLED TV

*Görseller sadece temsilidir.

*Omdia. 2013-2025 en çok satılan ünitelere göre 13 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Parlaklık Artırıcı Ultra

Parlaklığın zirvesine ulaşan 3,9 kat daha fazla parlaklık

alfa 11 AI İşlemci Gen3’ün yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Işık Kontrol Mimarisi, 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklığı sunarak daha canlı parlak noktalar ve daha net ayrıntılar ortaya çıkarır.1)

Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerle çevrili bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha yüksek parlaklık ve daha net ayrıntılarla 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sunuyor.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta, her zaman Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.4)

LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

Reflection Free Premium

Sertifikalı Reflection-Free Premium, aydınlık bir odada bile tutarlı Mükemmel Siyah sağlar

LG’nin Reflection Free Premium sertifikalı OLED ekranı, kusursuz siyah ve renk için geçirgenliği korurken yansımayı en aza indirir; diğer OLED TV’lerin Mat ekranları ise özellikle parlak ortamlarda ışığı emip dağıtarak siyahı griye çevirir ve renkleri bozar.6)

LG OLED evo AI G6, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

LG OLED evo AI G6, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

Mavi ışığı azaltmak için Eyesafe onaylıdır; her kare gözleriniz için daha rahattır.7)

alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3, Çift AI Motoru ile

LG'nin Çift Yapay Zeka Motorlu en gelişmiş alfa 11 AI İşlemcisi ile üstün 4K görüntü kalitesi

alfa 11 AI İşlemci Gen3, OLED performansını sınırların ötesine taşıyarak 8,3 milyon kendi kendini aydınlatan pikseli hassas şekilde kontrol eder; artık Çift AI Motoru ile daha da güçlüdür. Tek bir AI motorunun ötesine geçen bu gelişmiş işlem, keskinliği ve dokuyu aynı anda iyileştirerek daha keskin ve daha doğal 4K görüntü kalitesi sunar.8)

LG OLED evo G6 AI TV’nin alfa 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.

OLED Care+

5 yıl boyunca güvenilir ve endişesiz OLED panel kapsamı

LG OLED paneliniz beş yıl boyunca güvenilir ve endişesiz şekilde korunur.9)

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.13)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.14)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.15)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Smart TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Smart TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

Editor's Choice Ödüllü En Ýyi Smart TV Sistemi

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Bilgileriniz G¨¹vende

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Bilgileriniz G¨¹vende LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Yenileme Programý

TV'nizi 5 yýla kadar yükseltin17)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanýmdan yazýlýma kadar LG TV’niz korunur. Yerleþik kapasitörler, yýldýrým darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karþý koruma saðlarken, yarý iletkenler aþýrý gerilim korumasýyla tasarlanmýþtýr. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar iþlemcileri nemekarþý korur; verileriniz LG Shield ile güvende kalýr.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

Tüm AI destekli etkileşimlere erişmek ve kontrol etmek için tek bir AI düğmesi yeterlidir. Kaydırma tekerleği ve anında sesli komutla her kontrol zahmetsizdir.18)

LG OLED evo AI G6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Neden LG OLED evo Oyun Televizyonu?

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi

G-Sync ve AMD FreeSync uyumluluğuyla 4K 165Hz’de oynayın

165Hz’e kadar her oyunda daha keskin ve daha akıcı hareket sunar. G-Sync Uyumlu ve AMD FreeSync Premium, hareketi sabit ve yırtılmasız tutarken; VRR ve ultra düşük giriş gecikmesi, her hareketin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlayarak her maçta net bir avantaj sunar.19)

4K 165Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI G6, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.

Dünyanın ilk VESA DSC sertifikalı görsel kayıpsız, düşük gecikme süreli oyun deneyimi

VESA sertifikalı DSC ile HDMI 2.1 üzerinden görsel olarak kayıpsız ayrıntılar ve gerçek zamanlı oyun yanıt süresi ve böylece, tüm oyun boyunca temiz ve bozulmayan görseller ile sorunsuz, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi elde edersiniz.41)

Dünyanın ilk 4K 120Hz HDR bulut oyun deneyimi

NVIDIA GeForce NOW ile ekstra bir cihaz gerekmeden TV’nizde 4K 120Hz HDR oyunlar oynayın. NVIDIA Blackwell mimarisiyle desteklenen GeForce RTX 5080 performansıyla üst düzey bulut oyunlarının keyfini çıkarın.42)

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 3,0 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.43)

0,1 ms tepki süresi sertifikalı OLED, gölgelenme olmaksızın anında yanıt verir

0,1 ms piksel tepki süresi ve ultra düşük gecikme için ALLM sayesinde her komut anında ve hassasiyetle işlenir. Bu yüksek yanıt hızı, hızlı oyun deneyimini net ve kontrollü tutarak belirgin bir rekabet avantajı sunar.21)

VESA sertifikalı üst düzey ClearMR 10000 desteği sayesinde her hareketi net bir şekilde takip edin

Aksiyon hızlı hareket ettiğinde ayrıntıları göz önünde tutmak çok önem kazanır. ClearMR 10000 sertifikalı LG OLED evo, hızlı hareketler sırasında hareketi keskin ve okunabilir tutmak için çerçeveler arasındaki hareket bulanıklığını en aza indirirken, HGiG, HDR ton eşleştirmesini tam olarak oyunun yaratıcısının şekilde koruyarak doğru vurguları, derin gölgeleri ve dengeli renkleri korur. ClearMR sertifikası ve HGiG birlikte hareketin net kalmasını ve HDR’nin hassas kalmasını sağlar, böylece her sahne tam olarak amaçlanan şekilde gösterilir.22)

LG OLED evo AI G6, webOS ekranında LG Oyun Portalını görüntüleyerek NVIDIA GeForce NOW ve webOS uygulamaları gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden birden fazla oyun uygulamasına erişim sunan tek adımlı arayüze sahip bir oyun merkezini gösterir.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Oyun Portalı

Oyunlar için tek adresiniz; konsol gerekmez

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED evo AI G6, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED evo AI G6, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

LG OLED evo, tasarım meraklıları için neden mükemmel bir tercihtir?

LG OLED evo AI G6, modern bir oturma odasında sıfır boşluklu Duvara monte edilen kuruluma sahiptir; ekranda karlı bir sahil köyünün üzerinde canlı bir aurora sergilenirken, bir adam ve kadın elinde uzaktan kumanda ile kanepeden izler.

Minimalizm için sıfır boşluklu Galeri Tasarımı

İnce ve rafine ekran, mekanınıza doğal şekilde uyum sağlayarak duvarla arasında görünür boşluk olmadan galeri benzeri bir etki yaratır.27)

LG OLED evo AI G6, yan açıdan sıfır boşluklu Duvara monte edilen halde gösterilir ve ekranda parlak bir köprü manzarası yer alır. Sağda, minimalist bir oturma odasında sıfır boşluklu Duvara monte edilen olup ahşap tonlu iç mekanla uyum sağlayan renkli, tablo tarzı bir manzara sergiler.

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.29)

LG OLED evo AI G6’nın BGM ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG OLED evo AI G6, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG OLED evo AI G6, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Fotoğraflar’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Fotoğraflar hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.32)

LG OLED evo AI G6, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil bir Duvara monte edilen olup; hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüler.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.44)

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.33)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.34)

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.35)

Akıllı Bağlantı özellikli LG OLED evo AI G6, ekranda Home Hub arayüzünü görüntüler; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Ev ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde gösterir.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Ev ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.36)

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

Dolby Vision ve Ambient FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.37)

Dolby Atmos

Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

Her spor maçının içine dalın

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.40)

WOW Orkestra ve WOWCAST özellikli LG OLED evo AI G6, ekranın altında bir soundbar bulunan bir konser sahnesini görüntüler; grafik ses dalgaları senkronize ve kablosuz çevreleyen sesi yansıtmak için oturma odası boyunca uzanır.

LG OLED evo AI G6, karbon ayak izi azaltımı Carbon Trust tarafından doğrulanmış ve kaynak verimliliği Intertek tarafından sertifikalandırılmış olup; malzemeler ve enerji genelinde azaltılmış çevresel etkiyi vurgulayan sertifikasyon rozetleriyle gösteriliyor.

LG OLED evo AI G6, karbon ayak izi azaltımı Carbon Trust tarafından doğrulanmış ve kaynak verimliliği Intertek tarafından sertifikalandırılmış olup; malzemeler ve enerji genelinde azaltılmış çevresel etkiyi vurgulayan sertifikasyon rozetleriyle gösteriliyor.

Çevre dostu

Güvenebileceğiniz sürdürülebilirlik için tasarlandı. Küresel kurumlar tarafından tanınır

LG televizyonları, çevresel etkiyi azaltmak üzere tasarlanmıştır; karbon ayak izi azaltımı Carbon Trust tarafından, kaynak verimliliği ise Intertek tarafından malzeme, enerji kullanımı ve geri dönüştürülmüş içerik açısından onaylanmıştır. 46)

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişilebilirlik

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

1)*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

*3,9 kat daha yüksek parlaklık 83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri için, 2,1 kat daha yüksek parlaklık ise 48 inç OLED G6 modeli için geçerlidir.  

 

4)*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri yalnızca Reflection Free Premium sertifikasına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

6)*Yansıtıcılık, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak ölçülür. 

*LG OLED ekran, IDMS 11.2.2 örnekleme-küresi yöntemi kullanılarak %0,5'in altında yansımaya sahip olarak ölçülmüştür. Gerçek sonuçlar koşullara göre değişiklik gösterebilir.

*83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri yalnızca Reflection Free Premium sertifikasına sahiptir.

 

7)*LG OLED TV ekranları, UL tarafından Düşük Mavi Işık Platin olarak doğrulanmıştır.

 

8)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında.

 

9)*Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. İkinci yıldan beşinci yıla kadar yalnızca paneller dahildir. Diğer parçalar ve işçilik ayrı olarak ücretlendirilecektir. Garanti kapsamı geçerli koşul ve şartlara tabidir.

*OLED Care+, OLED W6 ve G6.H405 modelleri için geçerlidir.

 

10)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında daha hızlı işlem.

 

11)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

12)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

13)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

14)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

15)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

16)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

17)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

18)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

19)*Yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*165Hz, 83/77/65/55/48 inç OLED G6 modellerinde; 120Hz ise 97 inç OLED G6 modelinde uygulanır.

*NVIDIA G-Sync, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU’lar G-Sync uyumluluğunu desteklemez.

 

21)*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından “0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı” kapsamında sertifikalandırılmıştır.

 

22)*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*83/77/65/55/48 inç OLED G6 modelleri yalnızca ClearMR 10000 sertifikasına sahiptir.

*ClearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

 

26)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

27)*Gerçek uyum, kurulum koşullarına göre değişiklik gösterebilir. TV ile duvar arasında küçük bir boşluk oluşabilir.

*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

 

29)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

32)*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

33)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

34)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

35)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

36)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

 

38)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

39)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

41)*LG OLED TV setleri VESA tarafından DSC özellikli olarak onaylanmıştır.

 

42)**Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

43)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

44)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

 

46)*Carbon Trust doğrulaması, karbon ayak izini azaltmak için 83/77/65/55 inç OLED G6 için geçerlidir (Avrupa'da 55 inç hariç). 

Carbon Trust Assurance Limited (CTA-14064) tarafından düzenlenen 30 Mart 2028 tarihine kadar geçerlidir.

*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.

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Ana Özellikler

  • Oyun - FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Oyun - G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Ekran Türü

    4K OLED

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Yenileme Hızı

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - Görüntü İşlemcisi

    ÇiftYapayZekaMoturuileDesteklenen3.Nesil4KAlfa11AIİşlemci

  • SES - Dolby Atmos

    Evet

  • SES - Hoparlör Sistemi

    4.2. kanal

  • SES - Ses Çıkışı

    60W

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Geniş Renk Gamı

    Mükemmel Renk

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1847 x 1057 x 28

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    37,2

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K OLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Geniş Renk Gamı

    Mükemmel Renk

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    ÇiftYapayZekaMoturuileDesteklenen3.Nesil4KAlfa11AIİşlemci

  • Otomatik Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI HDR Yeniden Düzenleme

    Evet

  • Gelişmiş AI Görüntü

    Evet

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4KAlfa11AISüperYükseltme

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

  • ParlaklıkArtırıcı

    Evet (Parlaklık Artırıcı Ultra)

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Ultra)

  • Yansımasız

    Evet (Premium Yansımasız)

  • Hızlı Medya Değiştirme

    Evet

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Evet

  • Görüntü Modu

    9 modes

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Piksel Karartma

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Performansı için Dolby Vision (4K 120Hz)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Yes (Up to 165Hz)

  • Tepki Süresi

    0.1ms'den az

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 26

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

  • AI Chatbot

    Evet

  • AI Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • AIResim/SesSihirbazı

    Evet

  • AI Ses Kimliği

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Google Cast

    Evet

  • Eller Serbest Ses Kontrolü

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet (Google Home, LG ThinQ)

  • LGGallery+

    Evet(Ücretlihizmetinkullanılabilirliğiülkeyegöredeğişir)

  • LG Shield

    Evet

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Benim Sayfam

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Apple Airplay ile çalışır

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

SES

  • Ses Çıkışı

    60W

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Uyarlanabilir Akustik Ayarlama

    Evet

  • AIObjeYenidenDüzenleme

    Evet (AI Nesne Yeniden Düzenleme Ultra)

  • AI Ses

    Alfa11AISesPro(Sanal11.1.2Up-Mix)

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    4.2. kanal

  • WOW Orkestra

    Evet

BAĞLANTI

  • HDMI Giriş

    4 adet (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT destekler)

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • CI Slot

    1 adet

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • USB Girişi

    3 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 6E)

  • Bluetooth Desteği

    Yes (v 5.3)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1847 x 1057 x 28

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    2250 x 1207 x 325

  • VESA Uyumluluğu

    400 x 400

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    43,9

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    37,2

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    501 x 321

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1847 x 1115 x 321

  • 　Kutu Ağırlığı

    59,4

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    AI Sihirli Kumanda MR26

  • Güç Kablosu

    Evet (Ekli)

YAYINCILIK

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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