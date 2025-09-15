Sorumluluk Reddi

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*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.