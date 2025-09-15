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65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

65QNED8EB3B_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
65QNED8EB3B_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

65QNED8EB3B
Front view of 65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 65QNED8EB3B
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
Üstün Oyun Deneyimi özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteriyor ve daha akıcı hareket sağlayan Motion Booster 120 ile bir karşılaştırma bölümü de içeriyor. 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
Front view of 65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026 65QNED8EB3B
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
4K Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleme özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, renkli binaların arasında duran bir adamın alçak açıdan çekilmiş dış mekan görüntüsünü gösteriyor. Yapay zeka sahneyi algılayıp her kareyi 4K çözünürlüğe yükseltiyor.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026
Üstün Oyun Deneyimi özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteriyor ve daha akıcı hareket sağlayan Motion Booster 120 ile bir karşılaştırma bölümü de içeriyor. 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
65 inç LG QNED AI QNED8E MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

Temel Özellikler

  • LG'nin benzersiz geniş renk gamı teknolojisi, Dinamik QNED Renk Pro özelliğiyle olağanüstü zengin renk paleti sunar
  • Mini LED ile gelişmiş netlik ve olağanüstü kontrast
  • Ödüllü webOS, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
  • AI düğmesi, LG Shield ile güvence altına alınan akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim için AI Hub’ın kilidini açar.
Daha fazla

Neden LG QNED Mini LED?

LG QNED ile Dinamik Spor Keyfi

LG QNED ile Dinamik Spor Keyfi

Dinamik QNED Renk:

Dinamik QNED Renk:

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda kıyı şeridindeki kayalıklar bölünmüş görüntüyle karşılaştırılıyor. Mini LED teknolojisinin, geleneksel LED'e kıyasla katmanlı kaya dokularını ve okyanus detaylarını daha derin siyahlar ve daha hassas kontrast sağlayarak daha fazla netlik ve derinlikle ortaya çıkardığı vurgulanıyor.

Mini LED

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zeka desteğini gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolünün etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

LG QNED evo Mini LED her sahnede dinamik rengi nasıl sağlar?

LG QNED evo’nun %100 Renk Hacmi sertifikasına sahip Dinamik QNED Renk Pro özelliği ve Mini LED teknolojimiz, ultra canlı renkler ve ayrıntılar sunmak için bir araya geliyor. Spor, film ve daha fazlası için sürükleyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarın.

Dinamik QNED Renk Pro

LG’nin nano tabanlı renk gamı teknolojisi, TV’nizde %100 Renk Hacmi sağlar

LG'nin nano tabanlı geniş renk gamı ​​teknolojisiyle hareketli renkleri daha dinamik ve canlı bir şekilde görüntüleyin. Quantum Dot'un yerini alan bu teknoloji, TV'nizin renk üretimi hızını artırarak Dynamic QNED Color Pro ile çeşitli ruh hallerini ifade etmesini sağlar.2)

Dinamik QNED Renk Pro özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

Dinamik QNED Renk Pro özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranı, tipik Quantum Dot ekranlarının ötesinde geçen akıcı geçişler ve geniş bir renk yelpazesiyle canlı, akıcı, çok renkli, boya benzeri hareket patlamalarıyla doluyor.

%100 Renk Hacmi Sertifikalı LG QNED evo3)

Mini LED

Mükemmel hassasiyete sahip parlaklık

Her sahnede hassas ışık kontrolü sağlayan LG’nin Mini LED teknolojisi ile daha derin kontrastı ve parlak görselleri keşfedin.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda kıyı şeridindeki kayalıklar bölünmüş görüntüyle karşılaştırılıyor. Geleneksel LED'e kıyasla Mini LED teknolojisinin daha keskin kaya dokularını ve daha net okyanus detaylarını ortaya çıkardığı, daha derin siyahlar ve daha hassas kontrast sağlayarak daha fazla netlik ve derinlik sunduğu vurgulanıyor.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda kıyı şeridindeki kayalıklar bölünmüş görüntüyle karşılaştırılıyor. Geleneksel LED'e kıyasla Mini LED teknolojisinin daha keskin kaya dokularını ve daha net okyanus detaylarını ortaya çıkardığı, daha derin siyahlar ve daha hassas kontrast sağlayarak daha fazla netlik ve derinlik sunduğu vurgulanıyor.

*Yukarıdaki görseller yalnızca temsil amaçlıdır.

9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci

Daha akıllı ve daha güçlü işleme için geliştirilmiştir

Artırılmış GPU ve CPU ile desteklenen alfa 7 AI İşlemci, gelişmiş kontrast ve üç boyutlu derinliğe sahip 4K netlik sunmak için nano ölçekli görüntü optimizasyonu gerçekleştirir.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.6)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.7)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.8)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

Editor's Choice Ödüllü En İyi Smart TV Sistemi

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Bilgileriniz Güvende

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Bilgileriniz Güvende LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Yenileme Programı

TV'nizi 5 yıla kadar yükseltin 10)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar işlemcileri neme karşı korur; verileriniz LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

Tüm AI destekli etkileşimlere erişmek ve kontrol etmek için tek bir AI düğmesi yeterlidir. Kaydırma tekerleği ve anında sesli komutla her kontrol zahmetsizdir.11)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Her spor maçının içine dalın

AI Konsiyerj ile Spor Tahmini

Yapay zekayla maç tahminleri alın

AI, maç tahminleri sunmak için takımınızın istatistiklerini ve performansını analiz eder. AI tarafından oluşturulan bu içgörülerle takımınızı desteklemenin keyfini çıkarın.12)

TruMotion

Her türe uyum sağlayan hareket yumuşatma

AI Tür Seçimi, içerik türünü algılar; TruMotion ise filmler, sporlar ve daha fazlası için doğal bir izleme deneyimi sunacak şekilde titreme seviyelerini ayarlayarak uygun düzeyde hareket yumuşatma uygular.

Sports Alert

Uyarılar ayarlayın ve hiçbir anı kaçırmayın

Aksiyonun her anını yakalayın. Uyarılarınızı ayarlayın ve takımınızın maç programları, skorları ve daha fazlası hakkında bildirim alın.

Kazanmaya ayarlanmış bir dünyaya adım atın

Üstün Oyun Deneyimi

120 Hz'e varan yüksek yenileme hızları ile kazanın

Daha hızlı oyun deneyimi yaşayın. 60 Hz VRR ile hareket bulanıklığını azaltan yenileme hızları sunan Motion Booster ve ilk BT ULL sertifikalı kumanda sayesinde rekabetçi oyunlar için ideal olan yüksek performansın keyfini çıkarın.13)

Üstün Oyun Deneyimi özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteriyor ve daha akıcı hareket sağlayan Motion Booster 120 ile bir karşılaştırma bölümü de içeriyor. 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, öne çıkan içerikleri ve oyun kutucuklarını birleşik bir arayüzde gösteren ve GeForce NOW ile webOS oyun uygulamalarına erişim sağlayan bir oyun merkezi düzenine sahip LG Oyun Portalını içeriyor.
Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösteriyor.
Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 2,5 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.14)

LG Oyun Portalı

Oyun için tek durak noktanız

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.16)

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in bulunduğu stüdyoda bir yönetmen, ekrandaki filmi düzenlerken kontrol panelinde çalışıyor. Sol altta FILMMAKER MODE logosu görünüyor.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in bulunduğu stüdyoda bir yönetmen, ekrandaki filmi düzenlerken kontrol panelinde çalışıyor. Sol altta FILMMAKER MODE logosu görünüyor.

FILMMAKER MODE

Tam da yönetmenin hayalindeki filmi izleyin

FILMMAKER Mode, ekstra işlemeyi kapatır ve yönetmenin seçtiği renk, hareket ve en/boy oranını korur. Filmler, stüdyoda tasarlananla aynı görünüm ve hisle oynatılır.17)

Mekanınızı bir üst seviyeye taşıyan tasarım

İnce Tasarım

İç mekanınıza uyum sağlayan ince siluet

Minimalist çizgiler ve zarif detaylarla tasarlanan TV’nizin şık profili, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan evinize sofistike bir dokunuş katar.

İnce tasarımlı LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, aydınlık ve açık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş. İç mekana kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık bir profile sahip ve ekranda cesur, renkli bir soyut sanat eseri sergileniyor.

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.19)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’in BGM ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albüm anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albüm anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Fotoğraflar’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Fotoğraflar hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.22)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil duvara monte edilmiş. Ekranda hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüleniyor.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.23)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.24)

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.25)

Akıllı Bağlantı özellikli LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, ekranda Home Hub arayüzünü gösteriyor; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde sergiliyor.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.26)

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.27)

WOW Orkestra özelliğine sahip LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ekranda müzisyenler gösteriliyor. TV’den ve altındaki soundbar’dan çıkarak yaşam alanını dolduran katmanlı ses dalgaları senkronize bir çevreleyen ses deneyimi yaratıyor.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişilebilirlik

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

2)*QNED evo, QNED ile karşılaştırıldığında daha geniş bir renk gamına sahiptir.

 

3)*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

 

4)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

5)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

6)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

7)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

8)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

9)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

10)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

11)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

12)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

13)*60 Hz, değişken yenileme hızına (VRR) dayanan maksimum yenileme hızıdır ve yalnızca 60 Hz’i destekleyen girişlerle çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*55 inç QNED80B, Motion Booster’ı desteklemez.

*Motion Booster 120, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

 

14)*Bluetooth Ultra Düşük Gecikme, yalnızca seçili 2026 LG TV modelleri için geçerlidir. ULL kontrol cihazı işlevi, yalnızca uyumlu cihazlara bağlandığında desteklenir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

*Oyun kumandası ayrıca satılır.

 

16)*Bluetooth Ultra Düşük Gecikme, yalnızca seçili 2026 LG TV modelleri için geçerlidir. ULL kontrol cihazı işlevi, yalnızca uyumlu cihazlara bağlandığında desteklenir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

*Oyun kumandası ayrıca satılır.

 

17)*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

 

19)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

22)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

23)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

24)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

25)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de faaliyet göstermemektedir.

 

26)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

27)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

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Ana Özellikler

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Geniş Renk Gamı

    Dinamik QNED Renk Pro (%100 Renk Hacmi Sertifikalı)

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - Görüntü İşlemcisi

    9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1455 x 841 x 67,9

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    17,0

Tüm Özellikler

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1455 x 841 x 67,9

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1455 x 919/889 x 302

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1600 x 950 x 169

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    506 x 302

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    17,0

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    19,1

  • 　Kutu Ağırlığı

    25,5

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 200

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Mini LED

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Dinamik QNED Renk Pro (%100 Renk Hacmi Sertifikalı)

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Süper Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Görüntü Modu

    9 modes

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

  • Otomatik Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • AI HDR Yeniden Düzenleme

    Evet

SES

  • AI Ses

    AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Ses Çıkışı

    20W

  • Uyarlanabilir Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

  • WOW Orkestra

    Evet

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Yes (v 5.3)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    1 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet (60Hz'e kadar)

  • Hareket Artırıcı

    Hareket Artırıcı 120

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 26

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay ile çalışır

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Benim Sayfam

    Evet

  • LG Shield

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • AI Ses Kimliği

    Evet

  • AI Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • AI Chatbot

    Evet

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    AI Sihirli Kumanda MR26

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

YAYINCILIK

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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