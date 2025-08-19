LG Smart TV'ler webOS ile güçlendirilerek oturma odanızın daha akıllı, daha zor değil çalışmasını sağlayın. Sorunsuz gezinme için tasarlanmış, kullanımı kolay bir arayüzle Netflix, Disney+, Prime Video ve daha fazlasına anında erişimin keyfini çıkarın. AI Ses Pro ile ses, diyalog netliğini ve genel ses dengesini iyileştirmek için otomatik olarak ayarlanır.

LG Smart TV'ler ayrıca AirPlay 2 ve Google Chromecast ile donatılmıştır ve cihazlarınızdan zahmetsiz ekran yansıtma olanağı sağlar. LG'nin Sihirli Kumandası ile ses kontrolü ve hızlı erişim düğmeleri uygulamalar, canlı TV ve oyun arasında geçiş yapmayı inanılmaz derecede basit hale getirir.

LG Smart TV'ler, tercihlerinizi öğrenmek ve kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi sunmak için tasarlanmış AI Ses Kimliği, AI Konsiyerj ve AI Resim/Ses Sihirbazı gibi yapay zeka tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş özelliklerle eğlencenin ötesine geçer. ***AI Arama ve yerleşik AI Chatbot gibi sezgisel araçlarla sevdiğiniz şeyleri bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ev sineması kurulumunuzu yükseltmek için tasarlanan, eğlence dünyasını küçük ekrana getiren bir dizi düz ekran TV'ye göz atın. İster bir OLED TV , ister OLED evo TV , ister QNED TV , ister QNED evo TV veya 4K UHD TV isteyin, akıllı TV'lerimiz olağanüstü bir görüntüleme deneyimi için olağanüstü görüntü kalitesi ve birinci sınıf Dolby Atmos ses sunar.

*AI Ses & AI Chatbot Tanıma yalnızca kendi ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanır

**Kullanım için internet bağlantısı gerekir.

**AI Konsiyerj'in desteklediği menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişebilir.

