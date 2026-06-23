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Full list of participating models
Home Appliance
|Product
|Category
|Model (New)
|Dishwasher
|Freestanding
|DFGH836P
|Dishwasher
|Freestanding
|DFGF634V
|Dishwasher
|Freestanding
|DFGF624V
|Dishwasher
|Freestanding
|DF587HMS
|Dishwasher
|Freestanding
|DF273FVS
|Dishwasher
|Freestanding
|DF030FL
|Dishwasher
|Built-in
|DBGT836R
|Dishwasher
|Built-in
|DBGT634R
|Dishwasher
|Built-in
|DB273TX
|Microwave
|Convection
|MJ3965BPS
|Microwave
|Grill
|MH6565CPS
|Microwave
|Grill
|MH6535GIS
|Microwave
|Grill
|MH6336GIB
|Microwave
|Solo
|MS2032GAS
|Microwave
|Solo
|MS2032GASW
|Microwave
|Grill
|MH6042D
|Microwave
|Solo
|MS2042D
|Microwave
|Solo
|MS2082F
|Refrigeration
|Multi Door
|GMG96CRAFT
|Refrigeration
|Multi Door
|GMGW50DEEV
|Refrigeration
|Multi Door
|GMLW50DEEV
|Refrigeration
|Multi Door
|GMK960EV2E
|Refrigeration
|Multi Door
|GMF960EV4E
|Refrigeration
|Multi Door
|GMM42ABBEH
|Refrigeration
|Multi Door
|GMGS50DEEP
|Refrigeration
|Multi Door
|GMFS31SEEP
|Refrigeration
|Multi Door
|GMBS30SEPY
|Refrigeration
|Multi Door
|GMM41MSBEM
|Refrigeration
|Multi Door
|GMM43PYBER
|Refrigeration
|American Style
|GSXE90EVDD
|Refrigeration
|American Style
|GSXE90BSDD
|Refrigeration
|American Style
|GSXE91EVAD
|Refrigeration
|American Style
|GSXE91BSAD
|Refrigeration
|American Style
|GSXE90BSAD
|Refrigeration
|American Style
|GSXV91MCAE
|Refrigeration
|American Style
|GSXE81PYBD
|Refrigeration
|American Style
|GSXV80PZLE
|Refrigeration
|American Style
|GSGV81EPLD
|Refrigeration
|American Style
|GSGV81PYLL
|Refrigeration
|American Style
|GSGV80PYLL
|Refrigeration
|American Style
|GSLE91EVAB
|Refrigeration
|American Style
|GSLE81EPBC
|Refrigeration
|American Style
|GSXE80EVBE
|Refrigeration
|American Style
|GSXE81EVBE
|Refrigeration
|American Style
|GSXE80PYBE
|Refrigeration
|American Style
|GSXE81PYBE
|Refrigeration
|American Style
|GSLD81PZRD
|Refrigeration
|American Style
|GSLD80PZRD
|Refrigeration
|American Style
|GSLE81EPBD
|Refrigeration
|American Style
|GSJC40EPPE
|Refrigeration
|American Style
|GSLC41EPPE
|Refrigeration
|American Style
|GSLC40EPPE
|Refrigeration
|American Style
|GSLC41PYPE
|Refrigeration
|American Style
|GSLC40PYPE
|Refrigeration
|American Style
|GSBC40PYPE
|Refrigeration
|American Style
|GSFC31PYPE
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBGS514CEV
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBW726AEV
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBW322CPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBS524AEV
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBS524CEV
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBS524CPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBSJ2CCPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBFSJ10DEP
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBFSJ10DPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBSJ10DEP
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBSJ10DPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBSJ10EEP
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBBSJ10EPY
|Refrigeration
|Bottom Freezer
|GBM20EPAEH
|Laundry
|WashTower
|WT1210NBTN1
|Laundry
|WashTower
|WT1210BBTN1
|Laundry
|WashTower
|WT1210WWF
|Laundry
|Washing Machine
|F0Z8016TWC
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7513TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y913BCTA1
|Laundry
|Washing Machine
|F4X9009TBC
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7511TSB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7013TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7013TSB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7013TWB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7011TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7011TSB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7011TWB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X5013TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X7009TSB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X5013TWB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X5511THB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X5011TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F4X5011TWB
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y511WWLA1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y513NCLN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y513WWLN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y711NCTN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y711WBTN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y510GBLN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4Y510WBLN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4C510GBTN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4C510WBTN1
|Laundry
|Washing Machine
|F4X1009NNK
|Laundry
|Washing Machine
|F4X1009NMK
|Laundry
|Washing Machine
|F4X1009NWK
|Laundry
|Washing Machine
|F4A10S8NWK
|Laundry
|Washing Machine
|F2X50S9TBB
|Laundry
|Washing Machine
|F2X50S9TWB
|Laundry
|Washing Machine
|F2X50S9NBB
|Laundry
|Washing Machine
|F2X50S9NLB
|Laundry
|Washer Dryer
|WHX9516TBC
|Laundry
|Washer Dryer
|WHX9016TBC
|Laundry
|Washer Dryer
|WHX9016TLC
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X7537TBB
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X7016TBB
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X7016TWB
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY916BBTN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY916WBTN1
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X5016TBB
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X5016TLB
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY706NCTN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY706WWTN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY606NCLN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY606WWLN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY696GBLN1
|Laundry
|Washer Dryer
|FWY696WWLN1
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X1095NNK
|Laundry
|Washer Dryer
|W4X1095NWK
|Laundry
|Washer Dryer
|W2X5095TLB
|Laundry
|Washer Dryer
|W2X5085TLB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX9009TBC
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX7010TBB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX7010TWB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX7009TBB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX7009TSB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX7009TWB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX5010THB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX5010TWB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX5009TBB
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX5009TWB
|Laundry
|Tumble Dryer
|FDV1110B
|Laundry
|Tumble Dryer
|FDV709GN
|Laundry
|Tumble Dryer
|FDV709W
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX1009NNK
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX1009NMK
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX1009NWK
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHX1008NWK
|Laundry
|Tumble Dryer
|FDC309W
|Laundry
|Tumble Dryer
|RHA1008NWK
|Laundry
|Styler
|RX5MR
|Laundry
|Styler
|S3BF
|Laundry
|Styler
|S3WF
TV
|Product
|Category
|Model
|TV
|OLED
|OLED83W69LA
|TV
|OLED
|OLED77W69LA
|TV
|OLED
|OLED65G66LS
|TV
|OLED
|OLED55G66LS
|TV
|OLED
|OLED48G66LS
|TV
|OLED
|OLED97G64LW
|TV
|OLED
|OLED83G64LW
|TV
|OLED
|OLED77G64LW
|TV
|OLED
|OLED65G64LW
|TV
|OLED
|OLED55G64LW
|TV
|OLED
|OLED77G62LW
|TV
|OLED
|OLED65G62LW
|TV
|OLED
|OLED55G62LW
|TV
|OLED
|OLED83C6ELB
|TV
|OLED
|OLED77C6ELB
|TV
|OLED
|OLED65C6ELB
|TV
|OLED
|OLED55C6ELB
|TV
|OLED
|OLED48C6ELB
|TV
|OLED
|OLED42C6ELB
|TV
|OLED
|OLED83C66LB
|TV
|OLED
|OLED77C66LB
|TV
|OLED
|OLED65C66LB
|TV
|OLED
|OLED55C66LB
|TV
|OLED
|OLED48C66LB
|TV
|OLED
|OLED42C66LB
|TV
|OLED
|OLED77C65LA
|TV
|OLED
|OLED65C65LA
|TV
|OLED
|OLED55C65LA
|TV
|OLED
|OLED48C65LA
|TV
|OLED
|OLED42C65LA
|TV
|OLED
|OLED83C64LA
|TV
|OLED
|OLED77C64LA
|TV
|OLED
|OLED65C64LA
|TV
|OLED
|OLED55C64LA
|TV
|OLED
|OLED48C64LA
|TV
|OLED
|OLED42C64LA
|TV
|OLED
|OLED83B65LA
|TV
|OLED
|OLED77B65LA
|TV
|OLED
|OLED65B65LA
|TV
|OLED
|OLED55B65LA
|TV
|OLED
|OLED48B65LA
|TV
|OLED
|OLED83B6ELB
|TV
|OLED
|OLED77B6ELC
|TV
|OLED
|OLED65B6ELC
|TV
|OLED
|OLED55B6ELC
|TV
|MRGB
|100MRGB96B6
|TV
|MRGB
|86MRGB96B6B
|TV
|MRGB
|86MRGB9MB9B
|TV
|MRGB
|75MRGB9MB9B
|TV
|MRGB
|65MRGB9MB9B
|TV
|MRGB
|86MRGB88B6B
|TV
|MRGB
|75MRGB88B6B
|TV
|MRGB
|65MRGB88B6B
|TV
|MRGB
|55MRGB88B6B
|TV
|MRGB
|50MRGB88B6B
|TV
|MRGB
|75MRGB86B6A
|TV
|MRGB
|65MRGB86B6A
|TV
|MRGB
|55MRGB86B6A
|TV
|MRGB
|50MRGB86B6A
|TV
|QNED
|115QNED93B6
|TV
|QNED
|100QNED87B6
|TV
|QNED
|86QNED87B6A
|TV
|QNED
|75QNED87B6A
|TV
|QNED
|65QNED87B6A
|TV
|QNED
|55QNED87B6A
|TV
|QNED
|50QNED87B6A
|TV
|QNED
|43QNED87B6A
|TV
|QNED
|86QNED86B6B
|TV
|QNED
|75QNED86B6B
|TV
|QNED
|65QNED86B6B
|TV
|QNED
|55QNED86B6B
|TV
|QNED
|50QNED86B6B
|TV
|QNED
|43QNED86B6B
|TV
|QNED
|86QNED85B6B
|TV
|QNED
|75QNED85B6B
|TV
|QNED
|65QNED85B6B
|TV
|QNED
|55QNED85B6B
|TV
|QNED
|50QNED85B6B
|TV
|QNED
|85QNED83B6A
|TV
|QNED
|75QNED83B6A
|TV
|QNED
|65QNED83B6A
|TV
|QNED
|55QNED83B6A
|TV
|QNED
|50QNED81B6C
|TV
|QNED
|43QNED81B6C
|TV
|QNED
|85QNED8EB3A
|TV
|QNED
|75QNED8EB3A
|TV
|QNED
|65QNED8EB3B
|TV
|QNED
|55QNED8EB3B
|TV
|QNED
|50QNED8EB3F
|TV
|QNED
|43QNED8EB3F
|TV
|QNED
|85QNED72B6A
|TV
|QNED
|75QNED72B6A
|TV
|QNED
|65QNED72B6B
|TV
|QNED
|55QNED72B6B
|TV
|QNED
|50QNED72B6B
|TV
|QNED
|43QNED72B6B
|TV
|QNED
|85QNED7EB3A
|TV
|QNED
|75QNED7EB3A
|TV
|QNED
|65QNED7EB3C
|TV
|QNED
|55QNED7EB3C
|TV
|QNED
|50QNED7EB3C
|TV
|QNED
|43QNED7EB3C
|TV
|QNED
|65QNED71B6B
|TV
|QNED
|55QNED71B6B
|TV
|QNED
|50QNED71B6B
|TV
|QNED
|43QNED71B6B
|TV
|QNED
|85QNED70B6A
|TV
|QNED
|75QNED70B6A
|TV
|QNED
|65QNED70B6C
|TV
|QNED
|55QNED70B6C
|TV
|QNED
|50QNED70B6C
|TV
|QNED
|43QNED70B6C
|TV
|QNED
|65LX7B6LA
|TV
|QNED
|55LX7B6LA
|TV
|NANO UHD
|98NU900B6LB
|TV
|NANO UHD
|85NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|75NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|65NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|55NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|50NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|43NU900B6LA
|TV
|NANO UHD
|85NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|75NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|65NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|55NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|50NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|43NU850B6LA
|TV
|NANO UHD
|85NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|75NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|65NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|55NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|50NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|43NU8E0B3LA
|TV
|NANO UHD
|85NU800B6LA
|TV
|NANO UHD
|75NU800B6LA
|TV
|NANO UHD
|65NU800B6LA
|TV
|NANO UHD
|55NU800B6LA
|TV
|NANO UHD
|50NU800B6LC
|TV
|NANO UHD
|43NU800B6LC
|TV
|LED
|43LB65006LA
|TV
|LED
|32LB650B6LA
|TV
|TV Monitor
|27LB70006LA
|TV
|TV Monitor
|24LB70006LA
IT
|Product
|Brand
|Model code
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|45GX900A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|39GX900A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|34GX900A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|32GS95UV-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|27GX700A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|27GX704A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|45GX950B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|39GX950B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|45GX90SB-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|39GX90SB-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|34GX90SB-W.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|32GX850A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear OLED
|27GX870B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|27G850A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|32G810SA-W.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|27G810A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|27G640A-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|34G630A-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|27G610A-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|34G600A-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|32G600A-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|52G930B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|32G840B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|32G650B-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|32G620B-B.AEKQ
|Monitor
|LG UltraGear
|27G523B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|25G523B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|27G521B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|32G403B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|27G411B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear
|24G411B-B.AEK
|Monitor
|LG UltraGear Micro LED
|27GM950B-B.AEK
|Monitor
|UltraWide
|40U990A-W.AEK
|Monitor
|UltraWide
|34U650A-B.AEK
|Monitor
|UltraWide
|34U511A-B.AEK
|Monitor
|UltraWide
|29U511A-B.AEK
|Monitor
|UltraWide
|40U990B-W.AEK
|Monitor
|UltraWide
|34U640B-B.AEK
|Monitor
|UltraWide
|34U620B-B.AEK
|Monitor
|UHD
|27UP850K-W.AEK
|Monitor
|UHD
|32UR550K-B.AEK
|Monitor
|UHD
|32UR500K-B.AEK
|Monitor
|UHD
|32U990B-S.AEK
|Monitor
|UHD
|27U731B-B.AEK
|Monitor
|UHD
|32U720B-B.AEK
|Monitor
|UHD
|27U710B-B.AEK
|Monitor
|UHD
|27U711B-B.AEK
|Monitor
|FHD
|27U421A-B.AEKQ
|Monitor
|FHD
|24U421A-B.AEKQ
|Monitor
|FHD
|27U411A-B.AEKQ
|Monitor
|FHD
|24U411A-B.AEKQ
|Monitor
|FHD
|22U401A-B.AEKQ
|Monitor
|Smart
|32U889SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|32U830SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|27U731SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|32U721SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|34U640SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|34U620SB-B.AEK
|Monitor
|Smart
|32U511SB-W.AEK
|Monitor
|Smart
|27U511SB-W.AEK
|PC
|gram Pro
|16Z90TS-G.AU89A1
|PC
|gram Pro
|16Z90TS-G.AU79A1
|PC
|gram Pro
|17Z90TL-G.AU88A1
|PC
|gram Pro
|17Z90TL-G.AU78A1
|PC
|gram Pro
|16Z90TL-G.AU78A1
|PC
|gram Pro
|16Z90TL-G.AU75A1
|PC
|gram Pro
|17Z90T-G.AD88A1
|PC
|gram Pro
|17Z90T-G.AA78A1
|PC
|gram Pro
|16Z90T-G.AA78A1
|PC
|gram Pro
|16Z90T-G.AA75A1
|PC
|gram Pro
|17Z90U-G.AU78AN
|PC
|gram Pro
|17Z90U-H.AU78AN
|PC
|gram Pro
|16Z90U-H.AU78AN
|PC
|gram Pro
|16Z90U-K.AUB8AN
|PC
|gram
|17Z90RU-G.AA58A1
|PC
|gram
|16Z90RU-G.AA55A1
|PC
|gram
|14Z90RU-G.AA55A1
|PC
|gram
|15Z95U
|PC
|gram
|14Z95U
|PC
|gram Twins
|16U50U
|PC
|gram Book
|15U50U-G.AA55AN
Audio
|Product
|Brand
|Model code
|Audio
|Hi-Fi Audio
|CK43N
|Audio
|Soundbar
|SQM1
|Audio
|Soundbar
|SQC1
|Audio
|Soundbar
|SQC2
|Audio
|Soundbar
|US20A
|Audio
|Soundbar
|US30A
|Audio
|Soundbar
|US35A
|Audio
|Soundbar
|US40TR
|Audio
|Soundbar
|US40T
|Audio
|Soundbar
|XT7S
|Audio
|Soundbar
|US60T
|Audio
|Soundbar
|US60TR
|Audio
|Soundbar
|US70TY
|Audio
|Soundbar
|US70TR
|Audio
|Soundbar
|USE6
|Audio
|Soundbar
|US77TY
|Audio
|Soundbar
|USG10TY
|Audio
|Soundbar
|USC9
|Audio
|Soundbar
|US80TY
|Audio
|Soundbar
|US80TR
|Audio
|Soundbar
|US95TR
|Audio
|Soundbar
|US95AR
|Audio
|Soundbar
|US90TY
|Audio
|Soundbar
|M5
|Audio
|Soundbar
|M7
|Audio
|Soundbar
|W7
|Audio
|Soundbar
|H7
|Audio
|Wireless headset
|BUDS Pro
|Audio
|Wireless headset
|BUDS
|Audio
|Wireless headset
|Buds Lite
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Mini
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Rock
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Grab
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Bounce
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Blast
|Audio
|Bluetooth Speaker
|XO2TBK
|Audio
|Bluetooth Speaker
|XO2TBE
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Stage301
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Stage501
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Power5000
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Power7000
|Audio
|Bluetooth Speaker
|Power9000
|Audio
|Bluetooth Speaker
|DXL5T
|Audio
|Bluetooth Speaker
|DXL7T
|Audio
|Bluetooth Speaker
|RNC5
|Audio
|Bluetooth Speaker
|RNC7
Full list of participating retailers
- LG.com
- A Bishop Electrical
- A F Thomas & Sons
- A. M. McPherson Ltd
- ACE DOMESTICS (CIH 20050) D/D
- ACLANDS RADIO AND TV
- ADAMS & JARRETT (RETAIL)
- ADAMS COOK & PEARCE
- AIRWAVE EUROPE LTD
- AMAZON EU SARL, UK BRANCH
- AMR GP LTD
- ANGLIAN ELECTRICS 2
- AO RETAIL LIMITED
- Appliance City
- Appliance Electronics UK
- ARGOS LIMITED
- ASK OUTLETS LTD
- ATLANTIC ELECTRONICS
- AVINITY LTD
- AWE EUROPE LTD
- Bang & Olufsen
- Barlows Electrical Retail
- BASIL KNIPE ELECTRICS LTD
- BEACON SOUTH WEST
- BERNARD DICKINSON
- Bideford Appliance Store
- BLUE BADGER WHOLESALE
- BOLLO STORE
- BOYLANS TV
- BUILT IN KITCHEN APPLIANCES LTD
- BUNNY APPLIANCE WAREHOUSE LTD
- BUY IT DIRECT LTD
- BUYWISE
- C J HAMPSHIRE LIMITED
- C S SUPPLIERS
- CABLE SMART HOME INTEGRATION LIMITED T/A BANG & OLUFSEN OF DONNYBROOK
- CDA SOUTHERN
- CEE-JAY
- CENTERPRISE INTERNATIONAL LIMITED
- CERNO HEALTH LIMITED D/D
- CHANNEL ISLANDS CO-OP SOCIETY LTD
- CHANTRY DIGITAL LTD D/D
- CHAPMANS ELECTRICAL
- CIE PLC
- CLIFF WALTON & SONS
- COLOURCARE
- Combens South Coast Ind
- COMBINED INDEPENDENTS (HOLDINGS)
- COSTCO ONLINE UK LIMITED
- COSTCO WHOLESALE UK LIMITED
- CRAIG HI-FI LIMITED
- CRAMPTON & MOORE (TV) LTD
- Crampton & Moore
- CURRYS GROUP LIMITED
- D.B. DOMESTICS APPLIANCE
- DAC APPLIANCES
- Dacombe & Renaut
- DALZELLS
- DANISH CENTRES LTD ta BANG & OLUFSEN Richmond D/D
- DAWSONS RADIO LIMITED D/D
- DID ELECTRICAL APPLIANCES LIMITED
- DIGILAND LTD
- DIGITAL RIVER IRELAND LTD
- DK Appliances
- DONAGHY BROS
- E B MARSH
- E JONES AND SON
- EE LIMITED
- EH Services
- ELECTRO CITY LIMITED
- ELECTROBUY LIMITED T/A EURONICS IRELAND
- ENTERPRISE DIRECT (SWANSEA) LTD - T/A ENTERPRISE 2000
- EXERTIS UK LIMITED
- EXPERT IRELAND RETAIL LIMITED
- FENWICK LIMITED
- FREEZER QUEEN LTD T/A REDMOND ELECTRIC
- FUJIFILM EUROPE BV
- G T APPLIANCE WAREHOUSE
- Genesis AV
- GETECH LIMITED
- HANACO LIMITED D/D
- HARMONY INTERGRATION
- HARRIS ELECTRICAL
- HARRY B. LITHERLAND AND COMPANY LTD
- HARRY GARLICK THE T.V. CENTRE LIMITED D/D
- Hartley Appliances Ltd
- HARVEY NORMAN (Ireland)
- HARVEY NORMAN (UK)
- HBH WOOLACOTTS
- HERNE BAY
- HOCKRIDGE & STACEY
- HOLBURN HI-FI
- HOME@FRAZER D/D
- House of Haria
- HUGHES TV AND AUDIO LTD
- HYLAND'S
- Ikstar Limited
- INGRAM MICRO UK LTD
- IRELNDS APPLIANCE CENTRE
- J & S Allan Ltd
- J D WILLIAMS & COMPANY LTD T/A N BROWN PLC
- J HARRIS
- J JENKINS RADIO AND TV
- J.J. Quinn Electrical
- James Morrow Entertainment Systems
- JAMES SMITH & SON (MUSIC SELLERS) LTD ta Smiths TV
- JAMES-MORROW HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS LIMITED D/D
- JENNINGS SOUND & VISION
- JERSEY ELECTRICITY COMPANY LIMITED
- JINGDONG RETAIL (UK) LIMITED (Joybuy)
- JOHN GILLMAN & SONS (ELECTRICAL)
- JOHN LEWIS PLC
- JONES AV LIMITED
- KEN WHITE DISTRIBUTION
- KITCHEN ECONOMY
- LASYL AUDIO VISUAL CENTRE
- MARTIN DAWES LIMITED
- MAYNE VISION LTD t/a Bang & Olufsen Chelmsford D/D
- MC&SC LTD (Kingstone)
- MET HEALTHCARE LIMITED
- MICHAEL BRISCOE LIMITED
- MIDWICH LTD
- MONTARA LIMITED t-a TOTAL IMPORT SOLUTIONS
- MUSICAL IMAGES
- MVS AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD
- N.I. TV & VIDEO DISTRIBUTORS LTD
- NUWAY AUDIO VISUAL LTD
- PACIFICA APPLIANCE SERVICES LIMITED D/D
- PETER TYSON D/D
- PJW Electrics
- Potters Home Digital
- POWER CITY LIMITED
- POWERPOINT STORES
- PRC HI FI & VIDEO
- PREMIER FARNELL UK LTD
- PRINCES TV & VIDEO
- PRODUCT CARE TRADING LIMITED
- RAYLEIGH HI-FI
- RAYLO
- RDO KITCHENS & APPLIANCES
- RELIANT TV (ST. ANNES) LIMITED
- RGB HI-FI & VIDEO LIMITED D/D
- RICHER SOUNDS LIMITED
- RICHERS AND VISION LTD
- SEVENOAKS SOUND & VISION LTD.
- Smart Home Solutions
- SMITHS TV
- SOLOCO
- SOLOCO LIMITED
- SONIC MEGASTORE
- SOUNDTRACK D/D
- SPARKWORLD
- Spatial Sound & Vision
- STELLISON LTD
- TAURUS MEDICAL SOLUTIONS LIMITED D/D
- TD SYNNEX UK LIMITED
- TEKZONE SOUND & VISION LIMITED T/A WALTON CAMERAS
- TELFORD'S (PORTLAOISE) LTD
- THE AUDIO VISUAL GROUP LTD
- TURBO LEISURE LIMITED D/D
- VAUGHANS RADIO
- VERY (Shop Direct)
- WALTONS DIRECT LIMITED
- Walworth Appliances Ltd
- Watters Electrical
- WEBBS OF CANNOCK LTD
- Wellingtons Electrical
- WHITAKERS OF SHIPLEY
- WJ Searle & Son
- WSR MEDICAL SOLUTIONS LIMITED T/A ROTHBAND D/D
- XCESS TRADING LIMITED