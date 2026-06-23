Full list of participating models

Home Appliance

Product Category Model (New) Dishwasher Freestanding DFGH836P Dishwasher Freestanding DFGF634V Dishwasher Freestanding DFGF624V Dishwasher Freestanding DF587HMS Dishwasher Freestanding DF273FVS Dishwasher Freestanding DF030FL Dishwasher Built-in DBGT836R Dishwasher Built-in DBGT634R Dishwasher Built-in DB273TX Microwave Convection MJ3965BPS Microwave Grill MH6565CPS Microwave Grill MH6535GIS Microwave Grill MH6336GIB Microwave Solo MS2032GAS Microwave Solo MS2032GASW Microwave Grill MH6042D Microwave Solo MS2042D Microwave Solo MS2082F Refrigeration Multi Door GMG96CRAFT Refrigeration Multi Door GMGW50DEEV Refrigeration Multi Door GMLW50DEEV Refrigeration Multi Door GMK960EV2E Refrigeration Multi Door GMF960EV4E Refrigeration Multi Door GMM42ABBEH Refrigeration Multi Door GMGS50DEEP Refrigeration Multi Door GMFS31SEEP Refrigeration Multi Door GMBS30SEPY Refrigeration Multi Door GMM41MSBEM Refrigeration Multi Door GMM43PYBER Refrigeration American Style GSXE90EVDD Refrigeration American Style GSXE90BSDD Refrigeration American Style GSXE91EVAD Refrigeration American Style GSXE91BSAD Refrigeration American Style GSXE90BSAD Refrigeration American Style GSXV91MCAE Refrigeration American Style GSXE81PYBD Refrigeration American Style GSXV80PZLE Refrigeration American Style GSGV81EPLD Refrigeration American Style GSGV81PYLL Refrigeration American Style GSGV80PYLL Refrigeration American Style GSLE91EVAB Refrigeration American Style GSLE81EPBC Refrigeration American Style GSXE80EVBE Refrigeration American Style GSXE81EVBE Refrigeration American Style GSXE80PYBE Refrigeration American Style GSXE81PYBE Refrigeration American Style GSLD81PZRD Refrigeration American Style GSLD80PZRD Refrigeration American Style GSLE81EPBD Refrigeration American Style GSJC40EPPE Refrigeration American Style GSLC41EPPE Refrigeration American Style GSLC40EPPE Refrigeration American Style GSLC41PYPE Refrigeration American Style GSLC40PYPE Refrigeration American Style GSBC40PYPE Refrigeration American Style GSFC31PYPE Refrigeration Bottom Freezer GBGS514CEV Refrigeration Bottom Freezer GBBW726AEV Refrigeration Bottom Freezer GBBW322CPY Refrigeration Bottom Freezer GBBS524AEV Refrigeration Bottom Freezer GBBS524CEV Refrigeration Bottom Freezer GBBS524CPY Refrigeration Bottom Freezer GBBSJ2CCPY Refrigeration Bottom Freezer GBFSJ10DEP Refrigeration Bottom Freezer GBFSJ10DPY Refrigeration Bottom Freezer GBBSJ10DEP Refrigeration Bottom Freezer GBBSJ10DPY Refrigeration Bottom Freezer GBBSJ10EEP Refrigeration Bottom Freezer GBBSJ10EPY Refrigeration Bottom Freezer GBM20EPAEH Laundry WashTower WT1210NBTN1 Laundry WashTower WT1210BBTN1 Laundry WashTower WT1210WWF Laundry Washing Machine F0Z8016TWC Laundry Washing Machine F4X7513TBB Laundry Washing Machine F4Y913BCTA1 Laundry Washing Machine F4X9009TBC Laundry Washing Machine F4X7511TSB Laundry Washing Machine F4X7013TBB Laundry Washing Machine F4X7013TSB Laundry Washing Machine F4X7013TWB Laundry Washing Machine F4X7011TBB Laundry Washing Machine F4X7011TSB Laundry Washing Machine F4X7011TWB Laundry Washing Machine F4X5013TBB Laundry Washing Machine F4X7009TSB Laundry Washing Machine F4X5013TWB Laundry Washing Machine F4X5511THB Laundry Washing Machine F4X5011TBB Laundry Washing Machine F4X5011TWB Laundry Washing Machine F4Y511WWLA1 Laundry Washing Machine F4Y513NCLN1 Laundry Washing Machine F4Y513WWLN1 Laundry Washing Machine F4Y711NCTN1 Laundry Washing Machine F4Y711WBTN1 Laundry Washing Machine F4Y510GBLN1 Laundry Washing Machine F4Y510WBLN1 Laundry Washing Machine F4C510GBTN1 Laundry Washing Machine F4C510WBTN1 Laundry Washing Machine F4X1009NNK Laundry Washing Machine F4X1009NMK Laundry Washing Machine F4X1009NWK Laundry Washing Machine F4A10S8NWK Laundry Washing Machine F2X50S9TBB Laundry Washing Machine F2X50S9TWB Laundry Washing Machine F2X50S9NBB Laundry Washing Machine F2X50S9NLB Laundry Washer Dryer WHX9516TBC Laundry Washer Dryer WHX9016TBC Laundry Washer Dryer WHX9016TLC Laundry Washer Dryer W4X7537TBB 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Tumble Dryer RHX1009NWK Laundry Tumble Dryer RHX1008NWK Laundry Tumble Dryer FDC309W Laundry Tumble Dryer RHA1008NWK Laundry Styler RX5MR Laundry Styler S3BF Laundry Styler S3WF

TV

Product Category Model TV OLED OLED83W69LA TV OLED OLED77W69LA TV OLED OLED65G66LS TV OLED OLED55G66LS TV OLED OLED48G66LS TV OLED OLED97G64LW TV OLED OLED83G64LW TV OLED OLED77G64LW TV OLED OLED65G64LW TV OLED OLED55G64LW TV OLED OLED77G62LW TV OLED OLED65G62LW TV OLED OLED55G62LW TV OLED OLED83C6ELB TV OLED OLED77C6ELB TV OLED OLED65C6ELB TV OLED OLED55C6ELB TV OLED OLED48C6ELB TV OLED OLED42C6ELB TV OLED OLED83C66LB TV OLED OLED77C66LB TV OLED OLED65C66LB TV OLED OLED55C66LB TV OLED OLED48C66LB TV OLED OLED42C66LB TV OLED OLED77C65LA TV OLED OLED65C65LA TV OLED OLED55C65LA TV OLED OLED48C65LA TV OLED OLED42C65LA TV OLED OLED83C64LA TV OLED OLED77C64LA TV OLED OLED65C64LA TV OLED OLED55C64LA TV OLED OLED48C64LA TV OLED OLED42C64LA TV OLED OLED83B65LA TV OLED OLED77B65LA TV OLED OLED65B65LA TV OLED OLED55B65LA TV OLED OLED48B65LA TV OLED OLED83B6ELB TV OLED OLED77B6ELC TV OLED OLED65B6ELC TV OLED OLED55B6ELC TV MRGB 100MRGB96B6 TV MRGB 86MRGB96B6B TV MRGB 86MRGB9MB9B TV MRGB 75MRGB9MB9B TV MRGB 65MRGB9MB9B TV MRGB 86MRGB88B6B TV MRGB 75MRGB88B6B TV MRGB 65MRGB88B6B TV MRGB 55MRGB88B6B TV MRGB 50MRGB88B6B TV MRGB 75MRGB86B6A TV MRGB 65MRGB86B6A TV MRGB 55MRGB86B6A TV MRGB 50MRGB86B6A TV QNED 115QNED93B6 TV QNED 100QNED87B6 TV QNED 86QNED87B6A TV QNED 75QNED87B6A TV QNED 65QNED87B6A TV QNED 55QNED87B6A TV QNED 50QNED87B6A TV QNED 43QNED87B6A TV QNED 86QNED86B6B TV QNED 75QNED86B6B TV QNED 65QNED86B6B TV QNED 55QNED86B6B TV QNED 50QNED86B6B TV QNED 43QNED86B6B TV QNED 86QNED85B6B TV QNED 75QNED85B6B TV QNED 65QNED85B6B TV QNED 55QNED85B6B TV QNED 50QNED85B6B TV QNED 85QNED83B6A TV QNED 75QNED83B6A TV QNED 65QNED83B6A TV QNED 55QNED83B6A TV QNED 50QNED81B6C TV QNED 43QNED81B6C TV QNED 85QNED8EB3A TV QNED 75QNED8EB3A TV QNED 65QNED8EB3B TV QNED 55QNED8EB3B TV QNED 50QNED8EB3F TV QNED 43QNED8EB3F TV QNED 85QNED72B6A TV QNED 75QNED72B6A TV QNED 65QNED72B6B TV QNED 55QNED72B6B TV QNED 50QNED72B6B TV QNED 43QNED72B6B TV QNED 85QNED7EB3A TV QNED 75QNED7EB3A TV QNED 65QNED7EB3C TV QNED 55QNED7EB3C TV QNED 50QNED7EB3C TV QNED 43QNED7EB3C TV QNED 65QNED71B6B TV QNED 55QNED71B6B TV QNED 50QNED71B6B TV QNED 43QNED71B6B TV QNED 85QNED70B6A TV QNED 75QNED70B6A TV QNED 65QNED70B6C TV QNED 55QNED70B6C TV QNED 50QNED70B6C TV QNED 43QNED70B6C TV QNED 65LX7B6LA TV QNED 55LX7B6LA TV NANO UHD 98NU900B6LB TV NANO UHD 85NU900B6LA TV NANO UHD 75NU900B6LA TV NANO UHD 65NU900B6LA TV NANO UHD 55NU900B6LA TV NANO UHD 50NU900B6LA TV NANO UHD 43NU900B6LA TV NANO UHD 85NU850B6LA TV NANO UHD 75NU850B6LA TV NANO UHD 65NU850B6LA TV NANO UHD 55NU850B6LA TV NANO UHD 50NU850B6LA TV NANO UHD 43NU850B6LA TV NANO UHD 85NU8E0B3LA TV NANO UHD 75NU8E0B3LA TV NANO UHD 65NU8E0B3LA TV NANO UHD 55NU8E0B3LA TV NANO UHD 50NU8E0B3LA TV NANO UHD 43NU8E0B3LA TV NANO UHD 85NU800B6LA TV NANO UHD 75NU800B6LA TV NANO UHD 65NU800B6LA TV NANO UHD 55NU800B6LA TV NANO UHD 50NU800B6LC TV NANO UHD 43NU800B6LC TV LED 43LB65006LA TV LED 32LB650B6LA TV TV Monitor 27LB70006LA TV TV Monitor 24LB70006LA

IT

Product Brand Model code Monitor LG UltraGear OLED 45GX900A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 39GX900A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 34GX900A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 32GS95UV-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 27GX700A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 27GX704A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 45GX950B-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 39GX950B-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 45GX90SB-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 39GX90SB-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 34GX90SB-W.AEK Monitor LG UltraGear OLED 32GX850A-B.AEK Monitor LG UltraGear OLED 27GX870B-B.AEK Monitor LG UltraGear 27G850A-B.AEK Monitor LG UltraGear 32G810SA-W.AEK Monitor LG UltraGear 27G810A-B.AEK Monitor LG UltraGear 27G640A-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 34G630A-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 27G610A-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 34G600A-B.AEK Monitor LG UltraGear 32G600A-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 52G930B-B.AEK Monitor LG UltraGear 32G840B-B.AEK Monitor LG UltraGear 32G650B-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 32G620B-B.AEKQ Monitor LG UltraGear 27G523B-B.AEK Monitor LG UltraGear 25G523B-B.AEK Monitor LG UltraGear 27G521B-B.AEK Monitor LG UltraGear 32G403B-B.AEK Monitor LG UltraGear 27G411B-B.AEK Monitor LG UltraGear 24G411B-B.AEK Monitor LG UltraGear Micro LED 27GM950B-B.AEK Monitor UltraWide 40U990A-W.AEK Monitor UltraWide 34U650A-B.AEK Monitor UltraWide 34U511A-B.AEK Monitor UltraWide 29U511A-B.AEK Monitor UltraWide 40U990B-W.AEK Monitor UltraWide 34U640B-B.AEK Monitor UltraWide 34U620B-B.AEK Monitor UHD 27UP850K-W.AEK Monitor UHD 32UR550K-B.AEK Monitor UHD 32UR500K-B.AEK Monitor UHD 32U990B-S.AEK Monitor UHD 27U731B-B.AEK Monitor UHD 32U720B-B.AEK Monitor UHD 27U710B-B.AEK Monitor UHD 27U711B-B.AEK Monitor FHD 27U421A-B.AEKQ Monitor FHD 24U421A-B.AEKQ Monitor FHD 27U411A-B.AEKQ Monitor FHD 24U411A-B.AEKQ Monitor FHD 22U401A-B.AEKQ Monitor Smart 32U889SB-W.AEK Monitor Smart 32U830SB-W.AEK Monitor Smart 27U731SB-W.AEK Monitor Smart 32U721SB-W.AEK Monitor Smart 34U640SB-W.AEK Monitor Smart 34U620SB-B.AEK Monitor Smart 32U511SB-W.AEK Monitor Smart 27U511SB-W.AEK PC gram Pro 16Z90TS-G.AU89A1 PC gram Pro 16Z90TS-G.AU79A1 PC gram Pro 17Z90TL-G.AU88A1 PC gram Pro 17Z90TL-G.AU78A1 PC gram Pro 16Z90TL-G.AU78A1 PC gram Pro 16Z90TL-G.AU75A1 PC gram Pro 17Z90T-G.AD88A1 PC gram Pro 17Z90T-G.AA78A1 PC gram Pro 16Z90T-G.AA78A1 PC gram Pro 16Z90T-G.AA75A1 PC gram Pro 17Z90U-G.AU78AN PC gram Pro 17Z90U-H.AU78AN PC gram Pro 16Z90U-H.AU78AN PC gram Pro 16Z90U-K.AUB8AN PC gram 17Z90RU-G.AA58A1 PC gram 16Z90RU-G.AA55A1 PC gram 14Z90RU-G.AA55A1 PC gram 15Z95U PC gram 14Z95U PC gram Twins 16U50U PC gram Book 15U50U-G.AA55AN

Audio

Product Brand Model code Audio Hi-Fi Audio CK43N Audio Soundbar SQM1 Audio Soundbar SQC1 Audio Soundbar SQC2 Audio Soundbar US20A Audio Soundbar US30A Audio Soundbar US35A Audio Soundbar US40TR Audio Soundbar US40T Audio Soundbar XT7S Audio Soundbar US60T Audio Soundbar US60TR Audio Soundbar US70TY Audio Soundbar US70TR Audio Soundbar USE6 Audio Soundbar US77TY Audio Soundbar USG10TY Audio Soundbar USC9 Audio Soundbar US80TY Audio Soundbar US80TR Audio Soundbar US95TR Audio Soundbar US95AR Audio Soundbar US90TY Audio Soundbar M5 Audio Soundbar M7 Audio Soundbar W7 Audio Soundbar H7 Audio Wireless headset BUDS Pro Audio Wireless headset BUDS Audio Wireless headset Buds Lite Audio Bluetooth Speaker Mini Audio Bluetooth Speaker Rock Audio Bluetooth Speaker Grab Audio Bluetooth Speaker Bounce Audio Bluetooth Speaker Blast Audio Bluetooth Speaker XO2TBK Audio Bluetooth Speaker XO2TBE Audio Bluetooth Speaker Stage301 Audio Bluetooth Speaker Stage501 Audio Bluetooth Speaker Power5000 Audio Bluetooth Speaker Power7000 Audio Bluetooth Speaker Power9000 Audio Bluetooth Speaker DXL5T Audio Bluetooth Speaker DXL7T Audio Bluetooth Speaker RNC5 Audio Bluetooth Speaker RNC7

Full list of participating retailers

- LG.com

- A Bishop Electrical

- A F Thomas & Sons

- A. M. McPherson Ltd

- ACE DOMESTICS (CIH 20050) D/D

- ACLANDS RADIO AND TV

- ADAMS & JARRETT (RETAIL)

- ADAMS COOK & PEARCE

- AIRWAVE EUROPE LTD

- AMAZON EU SARL, UK BRANCH

- AMR GP LTD

- ANGLIAN ELECTRICS 2

- AO RETAIL LIMITED

- Appliance City

- Appliance Electronics UK

- ARGOS LIMITED

- ASK OUTLETS LTD

- ATLANTIC ELECTRONICS

- AVINITY LTD

- AWE EUROPE LTD

- Bang & Olufsen

- Barlows Electrical Retail

- BASIL KNIPE ELECTRICS LTD

- BEACON SOUTH WEST

- BERNARD DICKINSON

- Bideford Appliance Store

- BLUE BADGER WHOLESALE

- BOLLO STORE

- BOYLANS TV

- BUILT IN KITCHEN APPLIANCES LTD

- BUNNY APPLIANCE WAREHOUSE LTD

- BUY IT DIRECT LTD

- BUYWISE

- C J HAMPSHIRE LIMITED

- C S SUPPLIERS

- CABLE SMART HOME INTEGRATION LIMITED T/A BANG & OLUFSEN OF DONNYBROOK

- CDA SOUTHERN

- CEE-JAY

- CENTERPRISE INTERNATIONAL LIMITED

- CERNO HEALTH LIMITED D/D

- CHANNEL ISLANDS CO-OP SOCIETY LTD

- CHANTRY DIGITAL LTD D/D

- CHAPMANS ELECTRICAL

- CIE PLC

- CLIFF WALTON & SONS

- COLOURCARE

- Combens South Coast Ind

- COMBINED INDEPENDENTS (HOLDINGS)

- COSTCO ONLINE UK LIMITED

- COSTCO WHOLESALE UK LIMITED

- CRAIG HI-FI LIMITED

- CRAMPTON & MOORE (TV) LTD

- Crampton & Moore

- CURRYS GROUP LIMITED

- D.B. DOMESTICS APPLIANCE

- DAC APPLIANCES

- Dacombe & Renaut

- DALZELLS

- DANISH CENTRES LTD ta BANG & OLUFSEN Richmond D/D

- DAWSONS RADIO LIMITED D/D

- DID ELECTRICAL APPLIANCES LIMITED

- DIGILAND LTD

- DIGITAL RIVER IRELAND LTD

- DK Appliances

- DONAGHY BROS

- E B MARSH

- E JONES AND SON

- EE LIMITED

- EH Services

- ELECTRO CITY LIMITED

- ELECTROBUY LIMITED T/A EURONICS IRELAND

- ENTERPRISE DIRECT (SWANSEA) LTD - T/A ENTERPRISE 2000

- EXERTIS UK LIMITED

- EXPERT IRELAND RETAIL LIMITED

- FENWICK LIMITED

- FREEZER QUEEN LTD T/A REDMOND ELECTRIC

- FUJIFILM EUROPE BV

- G T APPLIANCE WAREHOUSE

- Genesis AV

- GETECH LIMITED

- HANACO LIMITED D/D

- HARMONY INTERGRATION

- HARRIS ELECTRICAL

- HARRY B. LITHERLAND AND COMPANY LTD

- HARRY GARLICK THE T.V. CENTRE LIMITED D/D

- Hartley Appliances Ltd

- HARVEY NORMAN (Ireland)

- HARVEY NORMAN (UK)

- HBH WOOLACOTTS

- HERNE BAY

- HOCKRIDGE & STACEY

- HOLBURN HI-FI

- HOME@FRAZER D/D

- House of Haria

- HUGHES TV AND AUDIO LTD

- HYLAND'S

- Ikstar Limited

- INGRAM MICRO UK LTD

- IRELNDS APPLIANCE CENTRE

- J & S Allan Ltd

- J D WILLIAMS & COMPANY LTD T/A N BROWN PLC

- J HARRIS

- J JENKINS RADIO AND TV

- J.J. Quinn Electrical

- James Morrow Entertainment Systems

- JAMES SMITH & SON (MUSIC SELLERS) LTD ta Smiths TV

- JAMES-MORROW HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS LIMITED D/D

- JENNINGS SOUND & VISION

- JERSEY ELECTRICITY COMPANY LIMITED

- JINGDONG RETAIL (UK) LIMITED (Joybuy)

- JOHN GILLMAN & SONS (ELECTRICAL)

- JOHN LEWIS PLC

- JONES AV LIMITED

- KEN WHITE DISTRIBUTION

- KITCHEN ECONOMY

- LASYL AUDIO VISUAL CENTRE

- MARTIN DAWES LIMITED

- MAYNE VISION LTD t/a Bang & Olufsen Chelmsford D/D

- MC&SC LTD (Kingstone)

- MET HEALTHCARE LIMITED

- MICHAEL BRISCOE LIMITED

- MIDWICH LTD

- MONTARA LIMITED t-a TOTAL IMPORT SOLUTIONS

- MUSICAL IMAGES

- MVS AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD

- N.I. TV & VIDEO DISTRIBUTORS LTD

- NUWAY AUDIO VISUAL LTD

- PACIFICA APPLIANCE SERVICES LIMITED D/D

- PETER TYSON D/D

- PJW Electrics

- Potters Home Digital

- POWER CITY LIMITED

- POWERPOINT STORES

- PRC HI FI & VIDEO

- PREMIER FARNELL UK LTD

- PRINCES TV & VIDEO

- PRODUCT CARE TRADING LIMITED

- RAYLEIGH HI-FI

- RAYLO

- RDO KITCHENS & APPLIANCES

- RELIANT TV (ST. ANNES) LIMITED

- RGB HI-FI & VIDEO LIMITED D/D

- RICHER SOUNDS LIMITED

- RICHERS AND VISION LTD

- SEVENOAKS SOUND & VISION LTD.

- Smart Home Solutions

- SMITHS TV

- SOLOCO

- SOLOCO LIMITED

- SONIC MEGASTORE

- SOUNDTRACK D/D

- SPARKWORLD

- Spatial Sound & Vision

- STELLISON LTD

- TAURUS MEDICAL SOLUTIONS LIMITED D/D

- TD SYNNEX UK LIMITED

- TEKZONE SOUND & VISION LIMITED T/A WALTON CAMERAS

- TELFORD'S (PORTLAOISE) LTD

- THE AUDIO VISUAL GROUP LTD

- TURBO LEISURE LIMITED D/D

- VAUGHANS RADIO

- VERY (Shop Direct)

- WALTONS DIRECT LIMITED

- Walworth Appliances Ltd

- Watters Electrical

- WEBBS OF CANNOCK LTD

- Wellingtons Electrical

- WHITAKERS OF SHIPLEY

- WJ Searle & Son

- WSR MEDICAL SOLUTIONS LIMITED T/A ROTHBAND D/D

- XCESS TRADING LIMITED