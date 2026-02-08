About Cookies on This Site

Histórias com LG I Fevereiro

2026, o momento em que a rotina vira alegria

O melhor da vida começa em casa

 

 

 

 

Fevereiro é o mês em que a empolgação do Ano Novo começa a diminuir e a gente volta à rotina do dia a dia.

Neste momento, o que precisamos não são mudanças drásticas, como as promessas que fazemos no início do ano, mas sim novas rotinas que se encaixem bem na vida que já temos.

Venha acompanhar a história de Ria enquanto ela vive fevereiro do seu jeito, com a ajuda da LG.

* Algumas partes dessa história e as imagens que a acompanham foram feitas com o uso de IA, para ilustrar melhor a narrativa.

Ofertas Exclusivas de Fevereiro

08/02/2026 ~08/03/2026

Revise a nova história e obtenha 10% de desconto com seu cupom. Aproveite essa oferta especial e não perca!

10%

de desconto

Código do cupom

HISTORIASFEV

Um Pequeno Momento de Calma para Começar a Manhã

– Ria, Brand Marketer (32)

“Entre reuniões e noites longas, no ano passado, muitas vezes eu já me sentia cansada antes mesmo de o dia começar. Por isso, decidi que este ano ia reservar minhas manhãs só para mim.”


Desde o início do novo ano, Ria passou a programar o despertador 20 minutos mais cedo. Essa é uma escolha consciente para ter um tempo da manhã livre de compromissos.


Durante esses 20 minutos, ela faz um vídeo curto de exercícios em casa, que pode incluir alongamentos leves ou yoga relaxante. Ao ligar a TV, o sistema webOS sugere exatamente o que ela procura, e em poucos cliques no controle remoto, sua rotina matinal já começa.


Antes da yoga, o ar-condicionado ajusta o ambiente automaticamente de acordo com a programação, permitindo que ela se concentre nos movimentos, sem se preocupar com a temperatura. Quando a sessão termina, o ar-condicionado se desliga sozinho, garantindo que seu momento pessoal não seja interrompido.


“Começar a manhã focando em mim mesma, em um ambiente que já está preparado, deixa o resto do dia mais tranquilo.”


Para Ria, esse novo ritual matinal se tornou uma rotina diária — um momento para reorganizar corpo e respiração antes do trabalho.

Mulher praticando yoga pela manhã em casa enquanto acompanha um treino na TV

Colagem mostrando preparo de refeições frescas e vegetais organizados em uma geladeira LG

Como o Almoço se Tornou Indispensável

“Quando a vida fica agitada, o almoço é a primeira coisa que eu costumo deixar de lado. E quanto mais eu fazia isso, mais percebia que minha saúde estava sendo prejudicada.”


Nos dias em que o trabalho se acumulava, pular o almoço se tornou um hábito silencioso. Por isso, em janeiro, Ria decidiu que era hora de mudar: ela estabeleceu uma meta de Ano Novo para preparar as refeições do almoço da semana com antecedência.


Com a agenda sempre cheia, não é fácil ir ao mercado toda hora. Então, no fim de semana, ela faz uma compra grande de vegetais de uma só vez. O FreshBalancer™ do refrigerador ajusta a umidade conforme o tipo de alimento, mantendo os ingredientes frescos mesmo após alguns dias. Assim, uma única ida ao mercado é suficiente para todos os almoços da semana.


Com tudo preparado, o horário do almoço durante a semana se torna muito mais tranquilo. Às vezes, ela opta por uma salada; em outros dias, é um prato simples no vapor — mas a sensação de frescor está sempre presente.


“Como tudo permanece fresco e organizado, raramente acabo pulando o almoço.”


Para Ria, o almoço deixou de ser algo que ela procrastina e se transformou em uma rotina que sustenta seu dia a dia e apoia seu plano alimentar de Ano Novo.

Uma Rotina de Fim de Semana que Facilita a Semana Seguinte

“Quando estou completamente cansada, acabo passando o fim de semana inteiro sem fazer nada. E a roupa de cama tem um grande impacto no meu sono. Quando não consigo cuidar bem dela, meu descanso também é afetado.”


Por isso, Ria decidiu mudar um pouquinho a forma como começa suas manhãs de fim de semana. Assim que acorda, cuidar da roupa de cama se tornou a prioridade do sábado — mas isso não significa que ela precisa lavar tudo sempre.


Em vez disso, ela coloca o edredom e os travesseiros na lavadora-secadora e usa a função STEAM REFRESH™ para tirar amassados, odores e poeira acumulada durante a semana.


O processo é simples, mas a diferença é evidente depois. Saber que pode manter a roupa de cama fresca por mais tempo, sem se preocupar com os danos das lavagens frequentes, traz uma tranquilidade silenciosa.


Quando o ciclo termina, ela arruma a cama com a roupa renovada. Esse momento sinaliza para ela que o fim de semana realmente começou, e aos poucos o cansaço da semana vai desaparecendo.


“Quando puxo o cobertor de volta, sinto que estou pronta para enfrentar a próxima semana.”


Esse pequeno hábito, repetido todos os fins de semana, ajuda não só a renovar o quarto, mas também a melhorar seu estado de espírito.

Mulher renovando a roupa de cama com uma lavadora-secadora LG como parte de uma rotina tranquila de fim de semana

As rotinas de Ria podem parecer simples, mas são mudanças que ela trouxe para sua vida neste ano e que continua a valorizar.

Esses pequenos hábitos, integrados ao seu dia a dia, podem ser o início de algo maior que vai moldar o ano que está por vir.

E você, como será a sua nova rotina?

Imagem do produto TV

Como uma TV LG pode ajudar você a começar a manhã com mais atenção?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Imagens de paisagens naturais em uma tela grande, combinadas com um som equilibrado, criam um ambiente matinal que ajuda você a se concentrar na respiração e nos sentidos.

• Design Ultra Slim
O design elegante e fino da TV se integra naturalmente à sua rotina diária, sem interferir no espaço ao redor.

Imagem do produto geladeira

Como um refrigerador LG pode tornar sua rotina de almoço mais saudável?

• LinearCooling™
Minimiza as variações de temperatura, mantendo os ingredientes frescos por mais tempo.

• Fresh Balancer™
Ajusta a umidade de acordo com frutas e vegetais, ajudando a preservar a frescura de forma estável.

Imagem do produto máquina de lavar

Como uma lava e seca LG pode deixar seus fins de semana mais leves?

• ThinQ™
Permite gerenciar a lavagem e secagem com um toque, aliviando a carga nas manhãs de fim de semana.

• STEAM REFRESH™
Usa vapor para renovar a roupa de cama, tornando mais fácil manter aquela sensação macia e confortável.

Uma oferta exclusiva para tornar seus momentos do dia a dia ainda mais especiais.

