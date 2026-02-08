2026, o momento em que a rotina vira alegria

Como o Almoço se Tornou Indispensável

“Quando a vida fica agitada, o almoço é a primeira coisa que eu costumo deixar de lado. E quanto mais eu fazia isso, mais percebia que minha saúde estava sendo prejudicada.”



Nos dias em que o trabalho se acumulava, pular o almoço se tornou um hábito silencioso. Por isso, em janeiro, Ria decidiu que era hora de mudar: ela estabeleceu uma meta de Ano Novo para preparar as refeições do almoço da semana com antecedência.



Com a agenda sempre cheia, não é fácil ir ao mercado toda hora. Então, no fim de semana, ela faz uma compra grande de vegetais de uma só vez. O FreshBalancer™ do refrigerador ajusta a umidade conforme o tipo de alimento, mantendo os ingredientes frescos mesmo após alguns dias. Assim, uma única ida ao mercado é suficiente para todos os almoços da semana.



Com tudo preparado, o horário do almoço durante a semana se torna muito mais tranquilo. Às vezes, ela opta por uma salada; em outros dias, é um prato simples no vapor — mas a sensação de frescor está sempre presente.



“Como tudo permanece fresco e organizado, raramente acabo pulando o almoço.”



Para Ria, o almoço deixou de ser algo que ela procrastina e se transformou em uma rotina que sustenta seu dia a dia e apoia seu plano alimentar de Ano Novo.