LG UltraGear™ 27 Inch 180Hz 4K UHD Gaming Monitor 27G810A with Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

Collage de cinq vignettes mettant en avant les caractéristiques du LG UltraGear™ 27G810A : en haut à gauche, un champ de bataille fantastique avec le texte « 27″ 4K UHD 3840 × 2160 » ; en haut à droite, des guerriers de science-fiction en armure accompagnés de « DCI-P3 95 % (typ.) & VESA DisplayHDR™ 400 » ; en bas à gauche, des scènes de course et fantastiques sous « Double mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz » ; au centre en bas, un vaisseau spatial au-dessus de la Terre à côté de « 1 ms (GtG) » ; en bas à droite, un gros plan d’un câble HDMI 2.1.