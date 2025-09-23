Skip to ContentSkip to Accessibility Help
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL “LA FRESCURA DE GANAR” (VÁLIDO ÚNICAMENTE EN TIENDAS FÍSICAS Y CANALES ONLINE DE Jumbo y Metro)

Aviso09/23/2025
Imprimir

    Vigencia: Del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025

    Desde las 00:00 horas del 25 de septiembre hasta las 23:59 horas del 12 de octubre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics ColombiaLG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “La Frescura de Ganar” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente en tiendas físicas y canales online de Jumbo y Metro (en adelante, “Puntos de Venta Autorizados”).

    1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES:
     

     1.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
     

     1.1.1 ELEGIBILIDAD
     

    Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), residentes en Colombia. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción. Únicamente se tendrán en cuenta facturas emitidas dentro del periodo de la actividad.


    1.1.2 CONDICIONES TÉCNICAS
     

     Es requisito contar con acceso a Internet y una cuenta pública y activa en Instagram para poder participar.

    1.1.3 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
     

     La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

    2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

     

    Para participar en la actividad promocional, el participante deberá:

     

    • Comprar una nevera LG de las referencias participantes en los Puntos de Venta Autorizados durante el Periodo de la Actividad.
    • Tomarse una fotografía con la nevera adquirida en su domicilio.
    • Publicar dicha fotografía en su cuenta pública de Instagram acompañada de un texto que explique cómo la nevera mejora su vida. LG no se hace responsable por fallas técnicas de la plataforma. La publicación no debe incluir material ofensivo, ilícito, de terceros o que vulnere derechos de autor o de imagen
    • Incluir el hashtag #DoorCoolingLlenaTuNevera y etiquetar a la cuenta oficial @lg_colombia.
    • Enviar un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram de LG con: 1.Enlace a la publicación. 2. Copia legible de la factura de compra.

     

     3. REFERENCIAS PARTICIPANTES Y PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS

     3.1 REFERENCIAS PARTICIPANTES
     

     Las referencias participantes se encuentra detallada en la siguiente tabla:
     

    DIVISION

    MODELO

    REF

    VT22BPY

    VT26WGPX

    VT32KPY

    VT34KPM

    VT38KPM

    VT40SPM

    VT45APYC

    VT45KPMC

     

     3. 2 PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS
     

    La compra deberá efectuarse exclusivamente a través de los Puntos de Venta Autorizados, que incluyen:

     

    • Todos los puntos físicos de Almacenes Jumbo y Metro a nivel nacional.

     

     4. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

     4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN
     

    Cada semana serán seleccionados dos ganadores entre Jumbo y Metro, para un total de cuatro ganadores durante el Periodo de la Actividad. La elección será realizada por un jurado interno de LGE, con base en los siguientes criterios ponderados:

     

    Criterio

    Peso (%)

    Originalidad y creatividad de la fotografía y texto

    50%

    Uso correcto de hashtag y etiquetado

    20%

    Número de likes y comentarios únicos (máximo uno por perfil)

    20%

    Envío correcto y oportuno de la factura

    10%

    TOTAL

    100%

     
    5. PREMIOS Y REDENCIÓN5. PREMIOS Y REDENCIÓN


    El premio consiste en un bono por valor de un millón de pesos colombianos (COP $1.000.000), el cual solo podrá ser redimido por productos del segmento de alimentos en tiendas físicas de Almacenes Jumbo y Metro a nivel nacional. La entrega del bono se realizará hasta en 5 días hábiles tras la validación completa de la documentación del ganador. El bono no es transferible ni redimible en dinero. Suplantaciones, uso indebido o vencimiento del bono serán responsabilidad del ganador. 

    La tarjeta regalo tendrá una vigencia de un (1) mes contado a partir de la fecha de su entrega para ser reclamada.
     

    Importante:


    • La participación en esta actividad está abierta para compras realizadas en los Puntos de Venta Autorizados durante el Periodo de la Actividad.

    • El bono será entregado a través de una tarjeta regalo individual, asignado a cada cliente ganador y asociado a su número de cédula.

    • Está tarjeta regalo permitirá redimir el valor de COP $1.000.000 y solo podrá ser redimido por productos del segmento de alimentos en tiendas físicas de Almacenes Jumbo y Metro a nivel nacional.

    • Las tarjetas regalo son personales, intransferibles y no redimibles por dinero en efectivo. 

    • La entrega de la tarjeta regalo se realizará exclusivamente en las tiendas autorizadas que se listan a continuación:

    La entrega de la tarjeta regalo se realizará exclusivamente en las tiendas autorizadas que se listan a continuación:
     

    CADENA

    ALMACEN

    PROMOTOR

    Jumbo

    Jumbo Valle De Lili

    Si

    Jumbo

    Jumbo De La 65

    Si

    Jumbo

    Jumbo Santa Ana

    Si

    Jumbo

    Jumbo Las Vegas

    Si

    Jumbo

    Jumbo Cabecera

    Si

    Jumbo

    Jumbo Calle 170

    Si

    Jumbo

    Jumbo Soacha

    Si

    Jumbo

    Jumbo Caribe Plaza

    Si

    Metro

    Metro Tintalito

    Si

    Jumbo

    Jumbo Carrera 30

    Si

    Jumbo

    Jumbo Santa Marta

    Si

    Jumbo

    Jumbo Chía

    Si

    Jumbo

    Jumbo Tunja

    Si

    Jumbo

    Jumbo Chipichape

    Si

    Metro

    Metro Buga

    Si

    Jumbo

    Jumbo Buenavista

    Si

    Jumbo

    Jumbo 20 de Julio

    Si

    Jumbo

    Jumbo El Castillo

    Si

    Jumbo

    Jumbo Santa Fe

    Si

    Jumbo

    Jumbo Girardot

    Si

    Jumbo

    Jumbo Santafe

    Si

    Jumbo

    Jumbo Guatapuri

    Si

    Jumbo

    Jumbo Suba

    Si

    Jumbo

    Jumbo Hayuelos

    Si

    Jumbo

    Jumbo Unicentro

    Si

    Metro

    Metro Cartago

    Si

    Metro

    Metro Bosa

    Si

    Metro

    Metro Duitama

    Si

    Jumbo

    Jumbo Calle 80

    Si

    Metro

    Metro Neiva

    Si

    Metro

    Metro Libertadores

    Si

    Jumbo

    Jumbo Mega Mall

    Si

    Metro

    Metro Sogamoso

    Si

    Jumbo

    Jumbo Popayan

    Si

    Metro

    Metro Ventura

    Si

    Jumbo

    Jumbo Rionegro

    Si

    Jumbo

    Jumbo San Silvestre

    Si

    5. 1 Condiciones adicionales del premio:
     

    • LGE se reserva el derecho de sustituir el bono por otro de igual o mayor valor, si lo considera necesario.
    • Si el ganador no cumple con los requisitos o no responde en el tiempo estipulado, el premio será asignado al suplente.
    • Cada participante podrá ser declarado ganador una única vez. El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.
       

     6. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR
     

    El ganador será contactado mediante mensaje directo en Instagram desde la cuenta oficial de LG Electronics Colombia.
    Una vez notificado, deberá enviar en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles al correo juanjose.reypalacios@lge.com y asistentemkt1.cb@lge.com los siguientes documentos:

    • Formulario de autorización para tratamiento de datos personales (Habeas Data), debidamente diligenciado y firmado.
    • Copia legible de la factura de compra del producto participante. únicamente se tendrán en cuenta facturas emitidas dentro del periodo de la actividad
    • Captura de pantalla o enlace directo a la publicación realizada como parte de la mecánica de participación.

    En caso de que el ganador no responda o no remita la documentación completa dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al participante suplente, quien deberá cumplir con los mismos requisitos en el mismo término. El incumplimiento en tiempo y forma genera pérdida automática del derecho al premio.

    Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.

     

      7. CONDICIONES GENERALES
     

    • Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.
    • El bono no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.
    • LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del bono una vez entregado al ganador.
    • La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.
    • Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.


      8. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN


    LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

     

    • Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.
    • Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

     

    En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

     9. REGISTRÓ BASE DE DATOS.

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

