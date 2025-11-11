We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Promoción Package Deal (compras por paquetes) lg
Vigencia. 30 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre del 2025
VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 30 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.
- Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 300 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co y pueden variar durante el periodo de la actividad.
Descuentos progresivos según el volumen de compra:
- Compra 2 productos: 5% de descuento.
- Compra 3 productos: 10% de descuento.
- Compra 4 o más productos: 12% de descuento.
El descuento se aplica exclusivamente a las referencias seleccionadas (consulta la tabla anexa) y es válido solo para compras realizadas a través de lg.com/co.
El cupón de descuento se aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de proceder al pago.
- REFERENCIAS QUE APLICAN:
Tipo de Producto
Referencia
Barra de Sonido
S20A.ACOLLLK
Barra de Sonido
S70TR.ACOLLLK
Barra de Sonido
S60TR.ACOLLLK
Barra de Sonido
SH5A.DCOLLLK
Barra de Sonido
S40T.DCOLLLK
Barra de Sonido
S90TY.DCOLLLK
Barra de Sonido
S20A.CCOLLLK
Centro de Lavado
WK25VS6.ASSECOL
Centro de Lavado
WK14BS6R.APBECOL
Centro de Lavado
WK22VS6P.ASSECOL
Estufa
LRGZ5253S.CSTFLGC
Estufa
LRGL5843S.BSTFLGC
Estufa
LRGL5847S.BSTFLGC
Lava vajillas
LDFN3432T.ASTELAT
Lava vajillas
LDTS5552S.ASSELAT
Lavadora
WO16EGNTS6P.AEGECOL
Lavadora
WP15BAR.DBMECOL
Lavadora
WT13DPBK.DSFECOL
Lavadora
WT18MVTB.ABMECOL
Lavadora
WT13BPB.DBMECOL
Lavadora
WP8WMR.ABWPCOL
Lavadora
WM22VV26R.ASSECOL
Lavadora
WD20VV2S6R.ASSECOL
Lavadora
WD12MVC5S6.AMBECOL
Lavadora
WT23EGTX6.AEGECOL
Lavadora
WO20EGNTS6P.AEGECOL
Lavadora
WD14BVC2S6.ABLECOL
Lavadora
WT18DVTB.ASFECOL
Lavadora
WT19MV6.ABMECOL
Lavadora
WT19DVTB.ASFECOL
Lavadora
WT19DV6.ASFECOL
Lavadora
WK25BS6.ABLECOL
Lavadora
WT19MVTB.ABMECOL
Lavadora
WT9ELR.DESECOL
Lavadora
WD14VVC4S6.APTECOL
Lavadora
WM25BFXS.ABLECOL
Lavadora
WM25VFXS.ASSECOL
Lavadora
WD22BV2S6BR.ABLECOL
Lavadora
WT25MT6HK.ABMECOL
Lavadora
WD16EG2S6.AESECOL
Lavadora
WT21DV6.ASFECOL
Lavadora
WD22VV2S6BR.ASSECOL
Lavadora
WD16WG2S6.ABWECOL
Lavadora
WM20VV26W.ASSECOL
Lavadora
WP13LGAC.DLGECOL
Monitor
55TR3DK-B.MUWQ
Monitor
65TR3DK-B.MUWQ
Monitor
75TR3DK-B.MUWQ
Monitor
24U421A-B.CWPQ
Monitor
27U421A-B.CWPQ
Monitor
24GS65F-B.AWP
Monitor
27GS65F-B.AWP
Monitor
24MS550-B.AWP
Monitor
32MR50C-B.AWPQ
Monitor
27US500-W.AWH
Monitor
27US500-W.AWP
Monitor
34WQ650-W.AWP
Monitor
32GS60QC-B.AWPQ
Monitor
32GN55R-B.AWP
Monitor
32U720SA-W.AWC
Monitor
34GS95QE-B.AWP
Monitor
34WR55QC-B.AWP
Monitor
34WR55QK-B.AWP
Monitor
24GS50F-B.AWPQ
Monitor
27GS60QC-B.AWPQ
Monitor
98TR3DK-B.MUWQ
Monitor
27U511SA-W.AWC
Monitor
49WQ95C-W.AWP
Monitor
32UR550K-B.AWP
Monitor
34G600A-B.AWP
Monitor
29WQ600-W.AWP
Monitor
32U720SA-W.AWT
Monitor
32U880SA.AWC
Monitor
32U889SA-W.AWC
Monitor
29U531A-W.AWP
Monitor
34U511A-B.AWP
Monitor
86TR3DK-B.YUWQ
Monitor
24U411A-B.AWPQ
Nevecón
GM92SXV.AEVCCLM
Nevecón
GM92SPV.AEVCCLM
Nevecón
GM95SXV.AEVCCLM
Nevecón
GS51BPP.AHSCCLM
Nevecón
GM78SGP.APZCCLM
Nevecón
GS77SPP.APZCCLM
Nevecón
GS51MPD.AHBCCLM
Nevecón
GS66SXSC.ABSCCLM
Nevecón
GM22SGT.AMCCCLM
Nevecón
GM78BGP.APZCCLM
Nevecón
LM22SGP.APZCCLM
Nevecón
LS77SXTC.AMCCCLM
Nevecón
GS66SPY.APYCCLM
Nevecón
GS66BPM.AEPCCLM
Nevecón
GM78SGT.AMCCCLM
Nevecón
GS66SXTC.AMCCCLM
Nevecón
GS66SPM.AEPCCLM
Nevecón
GM57SXM.AEPCCLM
Nevecón
GS66GPY.APYCCLM
Nevera
VT32KPY.APYCCLM
Nevera
VT38KPM.AEPCCLM
Nevera
GB41WPT.AMCCCLM
Nevera
VT40APYC.APYCCLM
Nevera
VT40SPM.AEPCCLM
Nevera
VT34WGPX.APZCCLM
Nevera
GB41WPP.APZCCLM
Nevera
GB45SPP.APZCCLM
Nevera
VT40SPYC.APYCCLM
Nevera
VT34KPM.AEPCCLM
Nevera
VT40KGYX.APYCCLM
Nevera
VT45APYC.APYCCLM
Nevera
GB34WPM.AEPCCLM
Nevera
VT22BPY.APYCCLM
Nevera
VT26WGPX.APZCCLM
Nevera
GB37SPV.AEVCCLM
Nevera
VT24BPY.APYCCLM
Nevera
VT26BPY.APYCCLM
Nevera
VT40APM.AEPCCLM
Nevera
VT24BPM.AEPCCLM
Nevera
VT26KPM.AEPCCLM
Parlante Bluetooth
STAGE301.ACOLLBK
Parlante Bluetooth
BOUNCE.ACOLLBK
Parlante Bluetooth
GRAB.ACOLLBK
Parlante Bluetooth
XG8T.DCOLLLK
Parlante Bluetooth
XL7T.DCOLLLK
Parlante Bluetooth
XG2TBK.CCOLLLK
Proyectores
PF510Q.AWC
Proyectores
PF610P.AWC
Nevera
GB45WPT.AMCCCLM
Lavadora
WT16MVTB.ABMECOL
Monitor
29U511A-B.AWP
Monitor
34U530A-W.AWP
Lavadora
WD16EGNTS6P.AEGECOL
Proyectores
HU710PB.AWC
Secadora
DF22VV2R.ASSECOL
Secadora
DF20VV2W.ASSELAT
Secadora
DF22BFXS6BK.ABLECOL
Secadora
DF22SFXS6BK.ASSECOL
Televisor
32LR600BPSC.AWCQ
Televisor
75QNED85ASG.AWC
Televisor
50UA7500PSA.AWC
Televisor
50UA7300PSB.AWCQ
Televisor
55UA7300PSB.AWCQ
Televisor
65UA7300PSB.AWCQ
Televisor
OLED83C5PSA.AWC
Televisor
OLED77G5PSA.AWC
Televisor
OLED55C5PSA.AWC
Televisor
OLED55G5PSA.AWC
Televisor
86QNED85ASG.AWC
Televisor
65QNED85ASG.AWC
Televisor
65QNED70ASA.AWC
Televisor
55NANO80ASA.AWC
Televisor
65UA8050PSA.AWC
Televisor
55UA8050PSA.AWC
Televisor
50UA8050PSA.AWC
Televisor
86UA8050PSA.AWCQ
Televisor
OLED65B4PSA.AWC
Televisor
55QNED85ASG.AWC
Televisor
OLED65G5PSA.AWC
Televisor
OLED77C5PSA.AWC
Televisor
OLED77B5PSA.AWC
Televisor
75QNED80ASA.AWC
Televisor
OLED55B5PSA.AWC
Televisor
65NANO80ASA.AWC
Televisor
65QNED80ASA.AWC
Televisor
86NANO80ASA.AWC
Televisor
OLED65B5PSA.AWC
Televisor
OLED65C5PSA.AWC
Televisor
75NANO80ASA.AWC
Televisor
43NANO80ASA.AWC
Televisor
55QNED80ASA.AWC
Televisor
43LM6370PDB.AWC
Televisor
OLED42C5PSA.AWC
Televisor
43UA7300PSB.AWCQ
Televisor
50NANO80ASA.AWC
Televisor
55UA7500PSA.AWC
Televisor
65UA7500PSA.AWC
Televisor
65UA8000PSB.AWC
Televisor
43UA7500PSA.AWC
Televisor
MR25GA.AWC
Televisor
75UA8050PSA.AWC
Televisor
OLED48C5PSA.AWC
Televisor
OLED55C5ESA.AWC
Televisor
55QNED70ASA.AWC
Televisor
50QNED70ASA.AWC
Televisor
60UA7500PSA.AWC
Televisor
55UA8000PSB.AWC
Televisor
75UA8000PSB.AWC
Televisor
75QNED82ASG.AWC
Televisor
65QNED82ASG.AWC
Televisor
86QNED82ASG.AWC
Televisor
55QNED82ASG.AWC
Televisor
50QNED82ASG.AWC
Televisor
OLED65C5ESA.AWC
Televisor
OLED77C5ESA.AWC
Televisor
43QNED82ASG.AWC
Televisor
27ART10AKPL.AWC
Televisor
50QNED80ASA.AWC
Televisor
60UA8050PSA.AWC
Televisor
100QNED86AS.AWC
Televisor
50UA8000PSB.AWC
Torre de sonido
RNC5.DCOLLLK
Torre de sonido
RNC9.DCOLLLK
Torre de sonido
RNC7.DCOLLLK
PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: Aplica única y exclusivamente para compras realizadas a través de La tienda virtual de LG https://www.lg.com/co/
- GENERALES:
6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos
6.2 El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappipay, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente y Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria], que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/
Conoce más a cerca de la política de cambios de la tienda LG en el siguiente enlace https://www.lg.com/co/return-policy/
6.3. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/
6.4. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.
6.5. LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683
6.6. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co
6.7. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com
6.8. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .
7. REGISTRO BASE DE DATOS.
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.
Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.
Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.
De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/
