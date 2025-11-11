About Cookies on This Site

Promoción Package Deal (compras por paquetes) lg

Aviso11/11/2025
Imprimir

    Vigencia. 30 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre del 2025

     


    VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:     Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 30 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre  del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    • Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 300 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co y pueden variar durante el periodo de la actividad.

     

    Descuentos progresivos según el volumen de compra:

     

    • Compra 2 productos: 5% de descuento.
    • Compra 3 productos: 10% de descuento.
    • Compra 4 o más productos: 12% de descuento.

    El descuento se aplica exclusivamente a las referencias seleccionadas (consulta la tabla anexa) y es válido solo para compras realizadas a través de lg.com/co.

    El cupón de descuento se aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de proceder al pago.

    • REFERENCIAS QUE APLICAN:

    Tipo de Producto

    Referencia

    Barra de Sonido

    S20A.ACOLLLK

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLK

    Barra de Sonido

    S60TR.ACOLLLK

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S90TY.DCOLLLK

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    Centro de Lavado

    WK25VS6.ASSECOL

    Centro de Lavado

    WK14BS6R.APBECOL

    Centro de Lavado

    WK22VS6P.ASSECOL

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    Estufa

    LRGL5843S.BSTFLGC

    Estufa

    LRGL5847S.BSTFLGC

    Lava vajillas

    LDFN3432T.ASTELAT

    Lava vajillas

    LDTS5552S.ASSELAT

    Lavadora

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    Lavadora

    WP15BAR.DBMECOL

    Lavadora

    WT13DPBK.DSFECOL

    Lavadora

    WT18MVTB.ABMECOL

    Lavadora

    WT13BPB.DBMECOL

    Lavadora

    WP8WMR.ABWPCOL

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    Lavadora

    WD20VV2S6R.ASSECOL

    Lavadora

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    Lavadora

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    Lavadora

    WT18DVTB.ASFECOL

    Lavadora

    WT19MV6.ABMECOL

    Lavadora

    WT19DVTB.ASFECOL

    Lavadora

    WT19DV6.ASFECOL

    Lavadora

    WK25BS6.ABLECOL

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    Lavadora

    WT9ELR.DESECOL

    Lavadora

    WD14VVC4S6.APTECOL

    Lavadora

    WM25BFXS.ABLECOL

    Lavadora

    WM25VFXS.ASSECOL

    Lavadora

    WD22BV2S6BR.ABLECOL

    Lavadora

    WT25MT6HK.ABMECOL

    Lavadora

    WD16EG2S6.AESECOL

    Lavadora

    WT21DV6.ASFECOL

    Lavadora

    WD22VV2S6BR.ASSECOL

    Lavadora

    WD16WG2S6.ABWECOL

    Lavadora

    WM20VV26W.ASSECOL

    Lavadora

    WP13LGAC.DLGECOL

    Monitor

    55TR3DK-B.MUWQ

    Monitor

    65TR3DK-B.MUWQ

    Monitor

    75TR3DK-B.MUWQ

    Monitor

    24U421A-B.CWPQ

    Monitor

    27U421A-B.CWPQ

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    Monitor

    24MS550-B.AWP

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    Monitor

    27US500-W.AWH

    Monitor

    27US500-W.AWP

    Monitor

    34WQ650-W.AWP

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    Monitor

    32GN55R-B.AWP

    Monitor

    32U720SA-W.AWC

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    Monitor

    34WR55QC-B.AWP

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    Monitor

    24GS50F-B.AWPQ

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    Monitor

    98TR3DK-B.MUWQ

    Monitor

    27U511SA-W.AWC

    Monitor

    49WQ95C-W.AWP

    Monitor

    32UR550K-B.AWP

    Monitor

    34G600A-B.AWP

    Monitor

    29WQ600-W.AWP

    Monitor

    32U720SA-W.AWT

    Monitor

    32U880SA.AWC

    Monitor

    32U889SA-W.AWC

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    Monitor

    86TR3DK-B.YUWQ

    Monitor

    24U411A-B.AWPQ

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    Nevecón

    GM92SPV.AEVCCLM

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    Nevecón

    GM78SGP.APZCCLM

    Nevecón

    GS77SPP.APZCCLM

    Nevecón

    GS51MPD.AHBCCLM

    Nevecón

    GS66SXSC.ABSCCLM

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    Nevecón

    GM78BGP.APZCCLM

    Nevecón

    LM22SGP.APZCCLM

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    Nevecón

    GS66SPY.APYCCLM

    Nevecón

    GS66BPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GM78SGT.AMCCCLM

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    Nevecón

    GM57SXM.AEPCCLM

    Nevecón

    GS66GPY.APYCCLM

    Nevera

    VT32KPY.APYCCLM

    Nevera

    VT38KPM.AEPCCLM

    Nevera

    GB41WPT.AMCCCLM

    Nevera

    VT40APYC.APYCCLM

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT34WGPX.APZCCLM

    Nevera

    GB41WPP.APZCCLM

    Nevera

    GB45SPP.APZCCLM

    Nevera

    VT40SPYC.APYCCLM

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT40KGYX.APYCCLM

    Nevera

    VT45APYC.APYCCLM

    Nevera

    GB34WPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    Nevera

    VT26WGPX.APZCCLM

    Nevera

    GB37SPV.AEVCCLM

    Nevera

    VT24BPY.APYCCLM

    Nevera

    VT26BPY.APYCCLM

    Nevera

    VT40APM.AEPCCLM

    Nevera

    VT24BPM.AEPCCLM

    Nevera

    VT26KPM.AEPCCLM

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    Parlante Bluetooth

    XG8T.DCOLLLK

    Parlante Bluetooth

    XL7T.DCOLLLK

    Parlante Bluetooth

    XG2TBK.CCOLLLK

    Proyectores

    PF510Q.AWC

    Proyectores

    PF610P.AWC

    Nevera

    GB45WPT.AMCCCLM

    Lavadora

    WT16MVTB.ABMECOL

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    Monitor

    34U530A-W.AWP

    Lavadora

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    Proyectores

    HU710PB.AWC

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    Secadora

    DF20VV2W.ASSELAT

    Secadora

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    Secadora

    DF22SFXS6BK.ASSECOL

    Televisor

    32LR600BPSC.AWCQ

    Televisor

    75QNED85ASG.AWC

    Televisor

    50UA7500PSA.AWC

    Televisor

    50UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    55UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    65UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    OLED83C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77G5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55G5PSA.AWC

    Televisor

    86QNED85ASG.AWC

    Televisor

    65QNED85ASG.AWC

    Televisor

    65QNED70ASA.AWC

    Televisor

    55NANO80ASA.AWC

    Televisor

    65UA8050PSA.AWC

    Televisor

    55UA8050PSA.AWC

    Televisor

    50UA8050PSA.AWC

    Televisor

    86UA8050PSA.AWCQ

    Televisor

    OLED65B4PSA.AWC

    Televisor

    55QNED85ASG.AWC

    Televisor

    OLED65G5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED77B5PSA.AWC

    Televisor

    75QNED80ASA.AWC

    Televisor

    OLED55B5PSA.AWC

    Televisor

    65NANO80ASA.AWC

    Televisor

    65QNED80ASA.AWC

    Televisor

    86NANO80ASA.AWC

    Televisor

    OLED65B5PSA.AWC

    Televisor

    OLED65C5PSA.AWC

    Televisor

    75NANO80ASA.AWC

    Televisor

    43NANO80ASA.AWC

    Televisor

    55QNED80ASA.AWC

    Televisor

    43LM6370PDB.AWC

    Televisor

    OLED42C5PSA.AWC

    Televisor

    43UA7300PSB.AWCQ

    Televisor

    50NANO80ASA.AWC

    Televisor

    55UA7500PSA.AWC

    Televisor

    65UA7500PSA.AWC

    Televisor

    65UA8000PSB.AWC

    Televisor

    43UA7500PSA.AWC

    Televisor

    MR25GA.AWC

    Televisor

    75UA8050PSA.AWC

    Televisor

    OLED48C5PSA.AWC

    Televisor

    OLED55C5ESA.AWC

    Televisor

    55QNED70ASA.AWC

    Televisor

    50QNED70ASA.AWC

    Televisor

    60UA7500PSA.AWC

    Televisor

    55UA8000PSB.AWC

    Televisor

    75UA8000PSB.AWC

    Televisor

    75QNED82ASG.AWC

    Televisor

    65QNED82ASG.AWC

    Televisor

    86QNED82ASG.AWC

    Televisor

    55QNED82ASG.AWC

    Televisor

    50QNED82ASG.AWC

    Televisor

    OLED65C5ESA.AWC

    Televisor

    OLED77C5ESA.AWC

    Televisor

    43QNED82ASG.AWC

    Televisor

    27ART10AKPL.AWC

    Televisor

    50QNED80ASA.AWC

    Televisor

    60UA8050PSA.AWC

    Televisor

    100QNED86AS.AWC

    Televisor

    50UA8000PSB.AWC

    Torre de sonido

    RNC5.DCOLLLK

    Torre de sonido

    RNC9.DCOLLLK

    Torre de sonido

    RNC7.DCOLLLK

     

     

    PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: Aplica única y exclusivamente para compras realizadas a través de La tienda virtual de LG https://www.lg.com/co/

     

    • GENERALES:

    6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no  asumir en los presentes términos

    6.2 El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses  aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra  mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappipay, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente y Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria], que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

    Conoce más a cerca de la política de cambios de la tienda LG en el siguiente enlace https://www.lg.com/co/return-policy/

     

    6.3. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    6.4. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

    6.5. LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683

     

    6.6. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6.7. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

     

    6.8. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG  son definidos directamente por LG Electronics Colombia  y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .


    7. REGISTRO BASE DE DATOS.

     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

    Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

    Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

    De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

    Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

     

     

     

     

     

    Volver a la lista