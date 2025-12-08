We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Preguntas frecuentes
¿Puedo apilar mi lavadora y secadora para ahorrar espacio en el área de lavandería?
Sí, muchas lavadoras y secadoras están diseñadas para ser apiladas. Si deseas lavadoras y secadoras que se puedan apilar consulta nuestra colección de Washtower
Pregunta 2: ¿Cómo selecciono el tamaño adecuado para mi lavadora y secadora considerando mis necesidades de lavandería?
El tamaño adecuado de la lavadora y secadora depende de la cantidad de ropa que lavas regularmente. Las capacidades se miden en libras o kilogramos. Asegúrate de elegir modelos que se ajusten a tus necesidades, considerando tanto la lavadora como la secadora para mantener la proporción adecuada.
¿Cuáles son las precauciones de seguridad al instalar y utilizar lavadoras y secadoras en el hogar?
Al instalar y usar lavadoras y secadoras, es crucial seguir las instrucciones del fabricante. Asegúrate de tener una instalación eléctrica adecuada, evita sobrecargar los aparatos y mantén las áreas de ventilación libres de obstrucciones. Lg cuenta con servicio técnico LG especializado para cualquier inquietud con tus electrodomésticos.
¿Donde comprar lavadoras y secadoras?
Puedes comprar lavadoras y secadoras de última generación en la tienda en línea oficial de LG, donde encontrarás calidad, garantía directa y ofertas exclusivas. Simplifica tu vida con electrodomésticos que marcan la diferencia.
