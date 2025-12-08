About Cookies on This Site

Descubre nuestras Lavadoras y Secadoras LG

Principales ofertas

Tips para que aproveches las mejores lavadoras y secadoras​ del mercado

Protege tu Ropa Antes de Meterla al Lavado

Cómo Almacenar Correctamente Ropa Recién Lavada

Consejos Básicos Sobre Cómo Deshacerte de las Manchas

Pré-consulta instalação

Consulta de preinstalación LG

Habla con un experto y asegúrate de que tu producto encaje perfectamente en tu hogar con una instalación segura. 

Consulta de preinstalación LG Conoce más

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Puedo apilar mi lavadora y secadora para ahorrar espacio en el área de lavandería?

R.

Sí, muchas lavadoras y secadoras están diseñadas para ser apiladas. Si deseas lavadoras y secadoras que se puedan apilar consulta nuestra colección de Washtower

P

Pregunta 2: ¿Cómo selecciono el tamaño adecuado para mi lavadora y secadora considerando mis necesidades de lavandería?

R.

El tamaño adecuado de la lavadora y secadora depende de la cantidad de ropa que lavas regularmente. Las capacidades se miden en libras o kilogramos. Asegúrate de elegir modelos que se ajusten a tus necesidades, considerando tanto la lavadora como la secadora para mantener la proporción adecuada.

P

¿Cuáles son las precauciones de seguridad al instalar y utilizar lavadoras y secadoras en el hogar?

R.

Al instalar y usar lavadoras y secadoras, es crucial seguir las instrucciones del fabricante. Asegúrate de tener una instalación eléctrica adecuada, evita sobrecargar los aparatos y mantén las áreas de ventilación libres de obstrucciones. Lg cuenta con servicio técnico LG especializado para cualquier inquietud con tus electrodomésticos.

P

¿Donde comprar lavadoras y secadoras?​

R.

Puedes comprar lavadoras y secadoras de última generación en la tienda en línea oficial de LG, donde encontrarás calidad, garantía directa y ofertas exclusivas. Simplifica tu vida con electrodomésticos que marcan la diferencia.

Esta imagen muestra productos promocionales.

Compra más, ahorra más

La imagen de una etiqueta de clase energética A pegada junto a una lavadora.

Producto para garantizar
la eficiencia energética

La imagen muestra una lavadora negra.

Experiencia de lavado todo en uno

Conviértete en LG Member

Disfruta de todas las ventajas que ofrece la afiliación gratuita como LG Member,
desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivas.

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

Descuento para LG Members

Como afiliado a LG.com, obten un 5% de descuento a partir de la segunda compra 1

1. Descuento a Suscriptores: a partir de tu segunda compra como afiliado de LG.com, recibirás un 5% de descuento como afiliado para canjear una vez al mes, en la tienda en línea de LG para todos los pedidos. Esto tiene validez mientras la política de afiliación LG permanezca vigente.

Instalación Gratuita

¡Nos encargamos de la instalación! 2.

2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

Envío gratuito

Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com 3.

3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia