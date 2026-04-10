Lavadora Carga Superior Motor Inverter AI DD (Inteligencia Artificial) con TurboWash, 21 Kg, ThinQ - color tipo Acero

La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG proporciona ropa completamente limpia en sólo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. Un potente chorro pulverizador, además de la cuba y el motor que giran de forma independiente y en sentidos opuestos, crean un potente flujo de agua que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado».

*Probado por Intertek con 3 kg de carga IEC. El resultado del tiempo de funcionamiento para el ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de las prendas y del entorno.