Lavadora Carga Superior Motor Inverter AI DD (Inteligencia Artificial) con TurboWash, 21 Kg, ThinQ - color tipo Acero

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Superior 21Kg Plata AIDD™ Mayor capacidad
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)
632 x 1 040 x 670
Peso (kg)
45,5
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
21
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de inicio
3-19 horas
Tipo de pantalla
LED + botones firmes
Indicador de bloqueo de puerta
Sí
Tipo de Indicador
18:88
CARACTERÍSTICAS
4-Way Agitator
No
6 Motion DD
Sí
Opción añadir más prendas
No
Inteligencia Artificial: AI DD
Sí
Reinicio automático
Sí
ColdWash
Sí
Tambor texturizado
Sí
Señal de ciclo finalizado
Sí
ezDispense
No
Detección de espuma
No
Inverter DirectDrive
Sí
JetSpray
Sí
Patas niveladoras
Sí
Filtro de pelusa
Sí
Sensor de carga "LoadSense"
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
Tambor de acero inoxidable
No
Vapor
No
TurboWash
Sí
Sistema antivibración TrueBalance
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Tipo de lavadora
Lavadora de carga superior
Sensor de vibración
Sí
Suministro de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Acero Inoxidable
Tipo de tapa
Cristal templado
TECNOLOGÍA SMART
Emparejamiento Inteligente
No
Ciclos adicionales descargables
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitoreo de ciclo
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
Conectividad y Smart IoT: ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Asistente de Limpieza de tina
Sí
Qué opina la gente
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.
Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?
Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de tu lavadora ayuda a mejorar la protección de los tejidos para que tus preciadas prendas conserven un aspecto impecable. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para garantizar una limpieza profunda y eficiente de la ropa.
Qué es la función TurboWash3D™?
La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG proporciona ropa completamente limpia en sólo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. Un potente chorro pulverizador, además de la cuba y el motor que giran de forma independiente y en sentidos opuestos, crean un potente flujo de agua que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado».
*Probado por Intertek con 3 kg de carga IEC. El resultado del tiempo de funcionamiento para el ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de las prendas y del entorno.
¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?
La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.
*El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99% de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9% de los ácaros del polvo vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99% de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli)
¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?
Si hay pelusa acumulada en la tina o la tina huele a moho, utilice limpiadores de lavadora para limpiar la tina regularmente.
Se recomienda ejecutar el ciclo de Limpieza de Tina una vez al mes para mantener la tina limpia.
¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro de limpieza está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.
2. Separe la ropa blanca y de color de la ropa negra y de la que produce pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más el polvo y las pelusas no deseadas en su prenda.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet están encendidos.
2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y puede tardar mucho tiempo en registrar su producto.
3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre la instalación de la aplicación ThinQ y el registro de su producto.
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea