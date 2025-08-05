We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sonido inteligente con IA, diseñado con maestría por Peerless.
Creado con un tweeter de cúpula de 16 mm de Peerless, un fabricante danés de unidades de audio de alta gama con más de un siglo de experiencia, para una calidad de sonido excepcional. Disfruta de un sonido vibrante y dinámico, ideal para su uso al aire libre.
*El video es para fines demostrativos.
*Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
Estándar de prueba: MIL-STD-810H
Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación
Resultado de la certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024