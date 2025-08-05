Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Bundle image
front view
front view
Bundle image
front view
front view

Características principales:

    Cuidado inteligente con 10% más protección de tejidos.


    Cuidado inteligente con 10% más protección de tejidos

    AI Inverter Direct Drive™ maximiza el desempeño de limpieza y prolonga la vida útil de tus prendas.
    Proceso de lavado y secado con tecnología LG.
    Todo en Uno

    Lavadora y Secadora en Uno

    La lavadora y secadora todo en uno LG es otra de las principales tecnologías de electrodomésticos. Ahorra espacio en tu hogar para la comodidad de tu familia.

    Sonido inteligente con IA, diseñado con maestría por Peerless.

    Creado con un tweeter de cúpula de 16 mm de Peerless, un fabricante danés de unidades de audio de alta gama con más de un siglo de experiencia, para una calidad de sonido excepcional. Disfruta de un sonido vibrante y dinámico, ideal para su uso al aire libre.

    *El video es para fines demostrativos.

    Lavadora LG con función TurboWash rociando camisa gris.
    TurboWash™

    ¡Lavado Limpio y Rápido en 29 Minutos!

    La tecnología TurboWash™ lava tu ropa en 29 minutos. Ahorra tiempo, energía y agua de manera eficiente mientras ofrece el mismo rendimiento de lavado. ¡Pasa menos tiempo lavando ropa y más tiempo viviendo!

    *Probado por Intertek en noviembre de 2019. Ciclo normal + opción TurboWash™ (predeterminado) con carga IEC de 8 lbs. Los resultados pueden ser diferentes según el entorno.
    *Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
    *Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

    Steam™

    Más Higiénico

    La tecnología LG Steam™ elimina el 99.9% de los alérgenos, como los ácaros del polvo que pueden causar alergias o problemas respiratorios.
    Peluche y ropa blanca dentro de lava-secadora 2 en 1 de LG
    El xboom Grab está sobre una roca con musgo. En la parte superior derecha está el logo de estándar militar.

    Hecho para cualquier terreno, certificado por cumplir con el estándar militar.

    Diseñado para moverse contigo, con sonido que supera cualquier desafio. Probado según los estándares militares de EE. UU. y demostrado que supera las 7 pruebas de durabilidad. 

    *Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.

    **Detalles de las pruebas militares

    Estándar de prueba: MIL-STD-810H

    Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación

    Resultado de la certificación: APROBADO

    Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

    El xboom Grab está colocado verticalmente.

    Disfruta de la música en cualquier lugar con 20 horas de tiempo de reproducción.

    Larga duración de la batería, más de lo que esperarías de un parlante compacto. El Grab reproduce hasta 20 horas con una carga completa.

    Qué opina la gente

    Principales ofertas

    ¿Necesitas ayuda?

    Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

    Recibe asistencia

      ¿Necesitas ayuda?

      Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

      Recibe asistencia