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LG Monitor U4 24", Full HD, IPS, 144Hz
Excelencia Galardonada
Mejor marca 2026
Digital Trends 2025
La lista de los mejores monitores según la elección de los lectores para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad
*Una marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usado bajo licencia.
*Reimpreso con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
Rendimiento versátil con diseño ultradelgado
Para trabajo, gaming y streaming de video, nuestro monitor IPS Full HD de 23.8" ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultra delgado.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
Diseño prácticamente sin bordes con base de soporte delgada.
Diseño ultra delgado con efecto visual casi flotante.
Disfruta de más espacio de pantalla y menos distracciones con su bisel ultra delgado, base de soporte estilizada y diseño prácticamente sin bordes en 3 lados. Su base con efecto flotante aporta una apariencia limpia y ligera, integrándose fácilmente en espacios minimalistas y manteniendo una experiencia visual continua incluso en configuraciones de doble monitor.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras esté activada: sincronización adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync).
*Puede producirse parpadeo durante la operación de 1 ms MBR.
AMD FreeSync™ Premium
Fluidez total para una inmersión real
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes sin tearing, ultra fluidas y con baja latencia, brindando precisión y fluidez en cada partida.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.
*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.
HDR10 con sRGB 99%
Color realista con alta precisión cromática
Disfruta una experiencia visual más fiel gracias a HDR10 y 99% sRGB, que ofrecen colores vibrantes, mejor contraste y mayor nivel de detalle en cada escena
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
Dynamic Action Sync
Reduce el input lag con Dynamic Action Sync, permitiendo a los gamers identificar momentos clave en tiempo real y reaccionar con mayor rapidez.
*Las imágenes han sido simuladas para fines ilustrativos y pueden diferir de la experiencia real de uso.
LG Switch App
Multitarea sin interrupciones
Optimiza tu productividad dividiendo la pantalla hasta en 6 áreas, personalizando tu entorno y lanzando videollamadas al instante con teclas rápidas. Con soporte PBP y PIP, trabaja cómodamente con varias fuentes al mismo tiempo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última aplicación LG Switch, búsquela en el menú de soporte de LG.com.
Pensado para cuidar tu vista durante todo el día.
Reader Mode
Ajusta la temperatura de color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer o trabajar con documentos durante periodos prolongados
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