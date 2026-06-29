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Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD
Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD
Características principales:
- Pantalla IPS de 24 pulgadas FHD (1920 x 1080)
- Frecuencia de actualización de 144 Hz, 1 ms MBR
- HDR 10 con sRGB 99 % (típico), compatible con 16,7 millones de colores
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
- Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
- Soporte en L que no ocupa espacio
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido para una experiencia gaming con
Tasa de refresco de 144 Hz
Disfruta una tasa de refresco de 144 Hz para visuales fluidas y nítidas, reduciendo al mínimo el motion blur.
Vive un gameplay más inmersivo en cada frame.
Escena de combate espacial que resalta los colores intensos gracias al panel IPS con HDR y sRGB 99%.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento con MBR de 1 ms.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Minimiza los cortes de imagen y el lag con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™.
Disfruta una reducción significativa del screen tearing y el stuttering para imágenes más fluidas, con menor desenfoque de movimiento y ghosting.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Siente la intensidad del combate con colores vivos
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99 %, brindando un amplio espectro de color que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. Permite a los gamers vivir campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, cambio sin interrupciones con LG Switch
Con la app LG Switch, es fácil optimizar tu monitor tanto para juegos como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica los cambios al instante con una tecla de acceso rápido. La app también te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que facilita aún más tu configuración.
*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto. *Para usar LG Switch correctamente, se requiere descargar el software y el manual desde https://www.lg.com/co/.
Dynamic Action Sync
Con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos clave en tiempo real y reaccionar rápidamente, reduciendo así el retardo de entrada.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en el sonido estéreo
Disfruta de un sonido nítido y equilibrado gracias a sus dos altavoces estéreo de 2 W, que te brindan una experiencia de audio envolvente para tus juegos y entretenimiento diarios. Para una configuración más personalizada, conecta fácilmente unos auriculares mediante la salida de auriculares y disfruta de un audio preciso y una comunicación de voz clara durante el juego.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla casi sin bordes que eleva tu experiencia visual
Disfruta de una pantalla más amplia y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y la base minimalista, que crean un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula un movimiento flotante, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras proporciona una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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