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Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD

Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD

24G414B-B
Vista frontal de Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD 24G414B-B
Side view
Rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base
Vista frontal de Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD 24G414B-B
Side view
Rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base

Características principales:

  • Pantalla IPS de 24 pulgadas FHD (1920 x 1080)
  • Frecuencia de actualización de 144 Hz, 1 ms MBR
  • HDR 10 con sRGB 99 % (típico), compatible con 16,7 millones de colores
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • Soporte en L que no ocupa espacio
Más
Logotipo de UltraGear™ G4 en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

Logotipo de UltraGear™ G4 en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

Monitor para juegos FHD de 24 pulgadas y 144 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 24G414B en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra las características clave de un monitor para juegos LG, que incluyen una frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura de color sRGB del 99 % para imágenes vívidas, una jugabilidad fluida con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, un tiempo de respuesta MBR de 1 ms para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.
VelocidadColorUsabilidad

Movimiento fluido para una experiencia gaming con
Tasa de refresco de 144 Hz

Disfruta una tasa de refresco de 144 Hz para visuales fluidas y nítidas, reduciendo al mínimo el motion blur.

Vive un gameplay más inmersivo en cada frame.

Escena de combate espacial que resalta los colores intensos gracias al panel IPS con HDR y sRGB 99%.

Escena de carrera que muestra una respuesta ultra rápida y una frecuencia de actualización de 120Hz.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Se muestra un coche de carreras amarillo acelerando en la pantalla, con «1 ms MBR» destacado. El interior del cuadrado blanco se ve nítido, mientras que el exterior aparece borroso.

Velocidad extrema
para ganar cada partida

La tecnología 1 ms Motion Blur Reduction ofrece un juego más fluido al minimizar el desenfoque y el efecto ghosting. Los movimientos rápidos y dinámicos te ayudan a mantener una ventaja competitiva.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento con MBR de 1 ms.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Minimiza los cortes de imagen y el lag con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™.

Disfruta una reducción significativa del screen tearing y el stuttering para imágenes más fluidas, con menor desenfoque de movimiento y ghosting.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 24G414B que compara los modos Desactivado y Activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Siente la intensidad del combate con colores vivos

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99 %, brindando un amplio espectro de color que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. Permite a los gamers vivir campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, mostrando colores vivos y un contraste rico con explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas contra un fondo cósmico colorido.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, cambio sin interrupciones con LG Switch

Con la app LG Switch, es fácil optimizar tu monitor tanto para juegos como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica los cambios al instante con una tecla de acceso rápido. La app también te permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que facilita aún más tu configuración.

Descargar
Este vídeo muestra cómo configurar el monitor con la aplicación LG Switch.

Logos de compatibilidad con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium.

*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto. *Para usar LG Switch correctamente, se requiere descargar el software y el manual desde https://www.lg.com/co/.

Dynamic Action Sync

Con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos clave en tiempo real y reaccionar rápidamente, reduciendo así el retardo de entrada.

Black Stabilizer

El estabilizador de negros mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida en entornos sombríos o con cambios de luz repentinos.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en el sonido estéreo

Disfruta de un sonido nítido y equilibrado gracias a sus dos altavoces estéreo de 2 W, que te brindan una experiencia de audio envolvente para tus juegos y entretenimiento diarios. Para una configuración más personalizada, conecta fácilmente unos auriculares mediante la salida de auriculares y disfruta de un audio preciso y una comunicación de voz clara durante el juego.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla casi sin bordes que eleva tu experiencia visual

Disfruta de una pantalla más amplia y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y la base minimalista, que crean un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula un movimiento flotante, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras proporciona una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Icono de altura ajustable

Altura

Icono de inclinación

Inclinación

Icono de montaje en pared de 100x100.

Montaje en pared

Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ sobre un escritorio, con una escena de juego visible y detalles ampliados que resaltan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte que parece flotar.

Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ sobre un escritorio, con una escena de juego visible y detalles ampliados que resaltan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte que parece flotar.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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