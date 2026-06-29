Monitor para juegos UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, 144 Hz, FHD

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento con MBR de 1 ms.