Monitor LG UltraGear™ 32" OLED 4K UHD con Dual-Mode y 0.03ms (GtG)
Características principales:
- Pantalla OLED 4K UHD de 32" (3840x2160) para imágenes más nítidas y realistas
- Respuesta ultrarrápida de 0.03ms (GtG) para máxima fluidez en cada partida
- VESA DisplayHDR™ True Black 400 para negros profundos y colores vibrantes
- Dual-Mode: UHD 165Hz para detalle gráfico o FHD 330Hz para acción rápida
- AMD FreeSync™ Premium para un juego sin cortes ni interrupciones
- Diseño sin bordes que maximiza la inmersión en pantalla
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Negros profundos y color realista
Con VESA DisplayHDR™ True Black 400 y un gamut DCI-P3 98.5%, los colores se muestran con precisión cinematográfica y los negros alcanzan un nivel de realismo que te sumerge aún más en cada escena.
Protección avanzada contra la luz azul
Juega por más tiempo sin fatiga visual. La tecnología LG WOLED reduce la luz azul dañina manteniendo la intensidad del color, con certificación UL para tu comodidad y salud visual.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, libres de deslumbramientos molestos y con bajo nivel de luz azul.
*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (OLED) - A196009, Sin deslumbramiento molesto - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware con bajo nivel de luz azul Platino - V745051.
*La función anterior puede variar en función del entorno informático o las condiciones del usuario.
Velocidad abrumadora de 0.03ms
El tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) elimina el ghosting y te ofrece un rendimiento inmediato. Disfruta de una velocidad sin precedentes en cada partida.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 0,03 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Dual-Mode para cada estilo de juego de 165Hz a 330Hz
Alterna fácilmente entre UHD 165Hz para juegos gráficos detallados o FHD 330Hz para acción ultra rápida. Con accesos directos o la app LG Switch, adapta tu experiencia al género que quieras.
*El rendimiento del «modo dual» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones.
Juego sin interrupciones
Con AMD FreeSync™ Premium y compatibilidad validada con NVIDIA G-SYNC®, olvídate de cortes y tearing. Obtén fluidez total en 4K y movimientos claros en cada partida.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Control inteligente con LG Switch
Optimiza tu monitor con un clic: ajusta brillo, calidad de imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas y alterna entre modos de 165Hz y 330Hz de manera instantánea.
Diseño compacto y estilizado
Con iluminación Hexagon y diseño 4-side virtually borderless, el monitor ofrece un estilo gamer premium. Su base ajustable permite giro, altura, inclinación y pivote, ocupando menos espacio y manteniendo tu setup limpio.
Todas las especificaciones
