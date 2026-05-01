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TV LG NANO 4K UHD AI NU855 de 65 pulgadas 2026

TV LG NANO 4K UHD AI NU855 de 65 pulgadas 2026

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Vista frontal de TV LG NANO 4K UHD AI NU855 de 65 pulgadas 2026 65NU855BPSA
La imagen frontal y lateral de la LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una pantalla de 65 pulgadas con una anchura de 1447 mm, una altura de 838 mm, una altura con soporte de 901 mm, una profundidad de 70.8 mm y una base de 1185 por 269 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra una imagen de pluma, impulsada por el procesador alpha AI que detecta texturas finas para mejorar el contraste y la profundidad y ofrecer una imagen 4K más clara y tridimensional.
LG NANO 4K UHD AI NU85 resalta HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para obtener más detalles y claridad.
El procesador 4K Gen9 de IA alpha 7 de LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
LG NANO 4K UHD AI NU85 permite la superampliación 4K con mapeo dinámico de tonos, mostrando un retrato en primer plano con flores mientras la IA refina cada marco para mejorar la textura de la piel, los detalles finos y el color natural hasta una resolución 4K.
LG Shield, aplicado a la LG QNED evo AI QNED85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG NANO 4K UHD AI NU85 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
La pantalla de inicio de la LG NANO 4K UHD AI NU85 navega por la interfaz de LG Channels, donde se muestran canales de televisión en vivo gratuitos, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin pago, sin suscripción y sin necesidad de decodificador.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de futbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre el partido y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.
LG NANO 4K UHD AI NU85 para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción rápida con un recuadro de comparación que resalta un movimiento más suave, mientras admite hasta 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
Vista frontal de TV LG NANO 4K UHD AI NU855 de 65 pulgadas 2026 65NU855BPSA
La imagen frontal y lateral de la LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una pantalla de 65 pulgadas con una anchura de 1447 mm, una altura de 838 mm, una altura con soporte de 901 mm, una profundidad de 70.8 mm y una base de 1185 por 269 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra una imagen de pluma, impulsada por el procesador alpha AI que detecta texturas finas para mejorar el contraste y la profundidad y ofrecer una imagen 4K más clara y tridimensional.
LG NANO 4K UHD AI NU85 resalta HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para obtener más detalles y claridad.
El procesador 4K Gen9 de IA alpha 7 de LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.
LG NANO 4K UHD AI NU85 permite la superampliación 4K con mapeo dinámico de tonos, mostrando un retrato en primer plano con flores mientras la IA refina cada marco para mejorar la textura de la piel, los detalles finos y el color natural hasta una resolución 4K.
LG Shield, aplicado a la LG QNED evo AI QNED85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
La LG NANO 4K UHD AI NU85 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.
La pantalla de inicio de la LG NANO 4K UHD AI NU85 navega por la interfaz de LG Channels, donde se muestran canales de televisión en vivo gratuitos, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin pago, sin suscripción y sin necesidad de decodificador.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de futbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre el partido y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.
LG NANO 4K UHD AI NU85 para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción rápida con un recuadro de comparación que resalta un movimiento más suave, mientras admite hasta 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

Características principales:

  • Nano Detail Enhancer refina la textura y la profundidad para una imagen 4K más realista
  • El diseño Linear Flow cuenta con un acabado refinado y sólido hecho para complementar su espacio
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub desbloquea una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
  • Acceda a una amplia selección de contenido en directo y bajo demanda disponible sin interrupciones a través de LG Channels.
Más

¿Por qué LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra una imagen de una pluma, impulsada por el procesador alpha AI que detecta texturas y volumen de color para mejorar los microdetalles y ofrecer una calidad de imagen 4K más clara y vibrante.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU85 con diseño de flujo lineal se presenta en una vista multiángulo, con un panel trasero en la parte superior, una escena de sala de estar montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano del metal estriado en la parte inferior derecha.

Diseño de flujo lineal

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Con la protección de LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la inteligencia artificial a los que se puede acceder a través de la interfaz de la televisión.

WebOS Multi AI galardonado

La LG NANO 4K UHD AI NU85 cuenta con AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalizar

LG NANO 4K UHD AI NU85 con LG Channels ofrece un sinfín de entretenimiento gratuito, incluidos canales de TV en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia gama de opciones de visualización.

LG Channels - Entretenimiento sin límites y gratis

¿Cómo eleva LG NANO 4K UHD la claridad y el detalle?

LG NANO 4K UHD está hecho para revelar detalles ricos en cada escena. Su Nano Detail Enhancer analiza cada cuadro para mejorar el contraste, los detalles y el brillo a nivel nano. Los sofisticados algoritmos de mejora elevan la resolución a 4K. Mire su contenido favorito con mayor nitidez y mejor calidad.

Nano Detail Enhancer

Refina el contraste para una profundidad más realista

Con la tecnología del procesador de IA alpha, tu televisor analiza imágenes para revelar nanodetalles, lo que aumenta el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales.

LG NANO 4K UHD AI NU85 con Nano Detail Enhancer muestra una imagen de pluma, impulsada por el procesador alpha AI que detecta texturas finas para mejorar el contraste y la profundidad y ofrecer una imagen 4K más clara y tridimensional.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece reflejos más brillantes y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más brillantes con más detalles. 

LG NANO 4K UHD AI NU85 resalta HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para obtener más detalles y claridad.

LG NANO 4K UHD AI NU85 resalta HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando reflejos más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para obtener más detalles y claridad.

1) *HDR10 Pro no es un formato, sino el propio mapeo dinámico de tonos de LG aplicado fotograma por fotograma para el contenido HDR10.

Procesador alpha 7 AI 4K 9.ª gen.

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por la potencia mejorada de GPU y CPU, el procesador de IA alpha 7 realiza una optimización de imagen a nanoescala para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

El procesador 4K Gen9 de IA alpha 7 de LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

El procesador 4K Gen9 de IA alpha 7 de LG NANO 4K UHD AI NU85 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

8)* AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

9)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

Recibe recomendaciones e información personalizadas sobre el contenido

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. En esta escena ofrece recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.

La LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página, personalizada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.

10)* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

11)* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta IA generativa está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

12)* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

WebOS Multi AI galardonado

13)* Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

14)*Se requiere actualización de red.

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente 

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield protegen tus datos mediante un almacenamiento y una gestión seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años

15)* webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está construida para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los procesadores de la humedad y, gracias a LG Shield, sus datos permanecen seguros y protegidos.

LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta. Comience a ver sin costos ocultos ni necesidad de instalar un decodificador.

17)* La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

La LG NANO 4K UHD AI NU85 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para tu casa

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de ecosistemas inteligentes compatibles.

19)* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

Descubre un sinfín de obras maestras con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una gran variedad de contenidos entre los que elegir

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.

20)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge del LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque”, con un panel de interfaz de usuario de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con salón de música

Cree el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente adecuado con música que combine con tus imágenes. Utiliza la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

La LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

La LG NANO 4K UHD AI NU85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.

21)* La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

La LG NANO 4K UHD AI NU85 está montada en la pared verde sobre una consola roja y muestra un panel informativo con el clima, los resultados de los deportes, la programación de televisión y el Home Hub.

Tablero de información

Mantente al día con un control personalizado todo en uno

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Modo galería

Cambia de la TV a obras de arte al instante

Con el modo Galería activado, tu televisión puede seguir ahorrando energía incluso mientras se muestran las obras de arte seleccionadas, lo que aporta un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático del brillo

Brillo óptimo en cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza unas imágenes nítidas y cómodas en cualquier entorno.

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisión responda de forma inteligente, cambiando de modo en función de si estás cerca o no.

22)* El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

 

23)* Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

24)* Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

Diseño, hecho para elevar tu espacio

Diseño de flujo lineal

Acabado refinado y sólido que complementa tu espacio

Tu TV cuenta con un moderno acabado metálico con un verdadero peso y un elegante diseño lineal hecho para elevar tu espacio.

LG NANO 4K UHD AI NU85 con diseño de flujo lineal se presenta en una vista multiángulo, con un panel trasero en la parte superior, una escena de sala de estar montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano del metal estriado en la parte inferior derecha.

25)* El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.

Métete de lleno en cada partido

Pronóstico deportivo por parte de AI Concierge

Recibe predicciones sobre partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el desempeño de tu equipo para ofrecer predicciones sobre los partidos. Apoya con más ganas a tu equipo y disfruta del partido con esta información generada por inteligencia artificial.

TruMotion

Movimiento fluido que se adapta a todos los géneros

TruMotion ajusta la vibración para aplicar la supresión de vibraciones adecuada y dar una experiencia de visión natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

Configura alertas y no te pierdas ni un momento

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configure sus alertas y reciba notificaciones sobre los horarios de los partidos de su equipo, los resultados y mucho más.

27)* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

Entra a un mundo ajustado para ganar

Máxima experiencia de juego

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta de una excelente experiencia de juego con VRR de hasta 60Hz. Con el primer controlador certificado BT ULL combinado con una rápida frecuencia de actualización, cada momento de juego se vuelve más placentero.

LG NANO 4K UHD AI NU85 para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción rápida con un recuadro de comparación que resalta un movimiento más suave, mientras admite hasta 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

29)* Los 60Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 60Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

LG NANO 4K UHD AI NU85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG NANO 4K UHD AI NU85 cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a las aplicaciones de juegos GeForce NOW y webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
LG NANO 4K UHD AI NU85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
LG NANO 4K UHD AI NU85 cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a las aplicaciones de juegos GeForce NOW y webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera TV del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Disfruta de juegos en la nube con latencia ultrabaja y alto rendimiento gracias a la compatibilidad con el controlador Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y receptivo que te da la misma sensación que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.

Portal de juegos de LG

Tu centro todo en uno para videojuegos: no necesitas consola

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, apps nativas de webOS y más. Encuentra juegos para control remoto o control de videojuegos e incluso compite con jugadores en el modo Desafío.

Panel de control y optimizador de juegos

Ajusta la configuración del juego a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con el Panel de juego, que te permite controlar el juego en tiempo real, y el Optimizador de juegos, con el que podrás ajustar la configuración según tus preferencias. Ajusta con facilidad la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

30)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

Una experiencia cinematográfica auténtica, fiel en cada detalle

LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE en la parte inferior izquierda.

LG NANO 4K UHD AI NU85 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Ver películas como lo pretendía el director

El Modo Filmmaker desactiva el procesamiento adicional y preserva el color, movimiento y relación de aspecto elegidos por el director. Las películas se reproducen con el mismo aspecto y sensación previstos en el estudio.

32)* FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

 

LG Soundbar mejora cada escena con un sonido envolvente más potente

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar la TV y la soundbar como un solo dispositivo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.

LG NANO 4K UHD AI NU85 con WOW Orchestra muestra a un director de orquesta liderando una presentación en pantalla, mientras las ondas sonoras en capas del televisor y la barra de sonido a continuación llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

 

33)* La Soundbar puede comprarse por separado.

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones asistivas mejoran la experiencia visual

Las LG TV están diseñadas pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y compatibilidad con conectividad directa a asistencia auditiva.

 

Aviso Legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían por región, modelo y tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía por región y país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., HDMI) y la TV terrestre/abierta (solo para TVs con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el propio mapeo dinámico de tonos de LG aplicado fotograma por fotograma para el contenido HDR10.

 

8)* AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

 

9)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

10)* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

11)* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta IA generativa está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

12)* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

13)* Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

 

14)*Se requiere actualización de red.

 

15)* webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

16)* Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

 

17)* La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

 

19)* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

 

20)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

 

21)* La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)* El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

 

23)* Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

24)* Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

25)* El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.

 

27)* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

29)* Los 60Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 60Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

30)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

31)* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

32)* FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

 

33)* La Soundbar puede comprarse por separado.

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 447 x 838 x 70,8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    13,9

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096701201

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 447 x 838 x 70,8

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 447 x 901 x 269

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 580 x 950 x 142

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 185 x 269

  • Peso del televisor sin soporte

    13,9

  • Peso del televisor con soporte

    14,1

  • Peso del embalaje

    19,9

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300 x 200

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K UHD

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

  • Tasa de Refresco

    60Hz

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • Escalador AI

    Superescalado 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo Imagen

    9 modos

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Calibración Automática

    Si

SONIDO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Afinación acústica adaptativo

    Si

  • WOW Orquesta

    Si

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    20W

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

CONECTIVIDAD

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • LG Shield

    Si

  • Mi página

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Panel de Control

    Sí (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Desmontable)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

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