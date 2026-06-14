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Televisor LG 65'' NanoCell 4K - 65NANO77SRA - Incluye Magic Remote
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La esencia del color verdadero
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Mejore tu experiencia visual
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Un televisor en una habitación completamente blanca muestra una forma espiral de colores en la pantalla.
Una pantalla, mitad en la oscuridad, mitad en la luz, muestra una imagen de coloridos mostachones. El brillo se ajusta a cada lado.
La combinación perfecta para un sonido más potente
Un televisor en una habitación completamente blanca muestra una forma espiral de colores en la pantalla.
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*El soporte de funciones varía según el modelo de barra de sonido LG.
Se ajusta a ti
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*Se requieren suscripciones separadas para los servicios de streaming.
Mi perfil
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*Se puede crear una cantidad ilimitada de perfiles; sin embargo, la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.
Accesos rapidos
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AI Concierge
A man's face is displayed on the TV screen, and recommended keywords are displayed nearby.
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*'Palabra clave para ti' solo se puede proporcionar en países que admitan NLP en su idioma nativo.
Asistente inteligente y conectividad
Logotipo de alexa integrada Logotipo de funciona con Apple AirPlay Logotipo de funciona con Apple Home
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*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad de Voice Command puede variar según el producto y el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
Un hombre está mirando afuera, parece enojado. La imagen se divide en dos partes. En la mitad izquierda de la imagen, el color parece opaco y menos vibrante, mientras que en la mitad derecha de la imagen se ve más vibrante con más colores. En la esquina superior izquierda dice "convencional", en la esquina superior derecha dice "HDR 10 PRO".
Un director de cine está mirando un gran monitor de televisión, editando algo. La pantalla de televisión muestra una grúa torre en un cielo violeta. El logotipo del modo FILMAKER se encuentra en la esquina inferior derecha.
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*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región. Se requiere suscripción por separado para Disney . (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros países.
*Es posible que Apple TV y/o contenido seleccionado no estén disponibles en todas las regiones.
*Apple TV requiere una suscripción.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
Imagen de un panel de control en una pantalla de un juego: su paleta muestra íconos de estado del juego, modo oscuro, aplicación en aplicación, Optimizador de Juegos, todas las configuraciones y guía del usuario.
*Los elementos del menú Game Optimizer pueden variar según la serie.
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Fotograma de un juego de carreras que muestra la calidad de imagen mejorada proporcionada por HGIG y ALLM en comparación con la imagen sin ellos.
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RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K NanoCell
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
Nano Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
21,5
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K NanoCell
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Tasa de Refresco
60Hz
Amplia Gama de Colores
Nano Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
Escalador AI
Escalado a 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí
Control de Brillo AI
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sí
Modo Imagen
9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura))
VIDEOJUEGOS
Modo HGIG
Sí
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Sí
Sistema Operativo (OS)
webOS 23
Alerta Deportes
Sí
Configuración Familiar
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Sí
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Incorporado
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
SONIDO
AI Sound
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Afinación acústica IA
Sí
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Sí
Escala de Grises
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 454x903x269
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 600x970x172
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 156x269
Peso del televisor sin soporte
21,5
Peso del televisor con soporte
21,7
Peso del embalaje
27,7
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300x300
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (Desmontable)
Remoto
Magic Remote
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