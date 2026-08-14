Términos y condiciones de venta interna para los EMPLEADOS de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA (en adelante, LGECB) es un beneficio que permite a los EMPLEADOS acceder al sitio web del sitio https://lg.com/co/ (en adelante, Sitio Web) a promociones u ofertas especiales según el criterio de LGECB.

I. DESTINATARIOS

EMPLEADOS directos de LGECB

II. ALCANCE

Estos términos y condiciones son un beneficio para los EMPLEADOS directos de LGECB y no un derecho, por lo que LGECB, se reserva el derecho de ampliarlos, modificarlos o eliminarlos.

III. COBERTURA

La entrega de producto de venta interna de EMPLEADOS a través del sitio web aplica únicamente aplica para la Ciudad de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

IV. PROHIBICIONES

Adquirir los productos para reventa y no uso personal. En el caso que LGECB compruebe la reventa de producto o la obtención de un beneficio económico, el EMPLEADO podrá ser objeto de sanción disciplinaria, incluida la terminación justificada del contrato. Compartir los datos de usuario y contraseña de acceso a la tienda virtual de EMPLEADOS LG. Divulgar de manera abierta el listado de precios otorgado a los EMPLEADOS LG en la tienda virtual. Entiéndase de manera abierta la divulgación en redes sociales, capturas de pantalla y/o cualquier otro medio de conocimiento público o privado de divulgación amplia. Usar el Sitio Web de LGECB o la información disponible en el mismo, de cualquier forma, que pudiera resultar ilícita, ilegal o que constituya una violación a las leyes de la república de Colombia.

Nota: Así el EMPLEADO se encuentre activo como funcionario de LGECB, si hace un uso inadecuado del presente beneficio no acogiéndose a los presentes términos y condiciones, LGECB podrá restringir el acceso a la tienda virtual.

V. CONDICIONES

El EMPLEADO, deberá registrarse en el Sitio Web, con un usuario y contraseña, el usuario deberá ser el correo electrónico corporativo. La comercialización de los productos ofrecido en el Sitio Web serán únicamente dentro del territorio de la Republica de Colombia de conformidad con las ciudades indicadas en la cobertura. La compra en la tienda virtual por los EMPLEADOS podrá realizarse de manera mensual, a menos que LGECB restringa o modifique el beneficio de venta para EMPLEADOS. No se realizaran ventas selectivas o personalizadas, es decir todos los funcionarios de LGECB deberán seguir el proceso de compra a través del sitio web El EMPLEADO podrá comprar máximo tres (3) productos al mes. Los métodos de pago autorizados son los disponibles a través de la plataforma Mercado pago. Al momento de adquirir el producto en el Sitio Web, el EMPLEADO se encontrará aceptando en su totalidad todo lo indicado en estos T&C. La garantía que aplica a los PRODUCTOS corresponderá a la garantía anunciada por LG Electronics, para dichos productos, para más información: https://www.lg.com/co/soporte/garantia LGECB se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar los T&C en cualquier momento y por cualquier motivo, para lo cual se publicará la actualización de los T&C en la página: https://lg.com/co/ y se entenderá que con dicha publicación los EMPLEADOS quedan notificados LGECB se compromete a proteger la seguridad de la información personal de los EMPLEADOS. Para estos efectos, LGECB utiliza diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que ayudan a proteger la información frente al acceso, revelación y uso no autorizados, la información personal proporcionada se almacena en sistemas de acceso limitado Magento, GERP, Mercado Pago, situados en instalaciones controladas. Para más información los EMPLEADOS podrán consultar la política de protección de datos en https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales. La venta de empleados puede proporcionar ofertas o características favorables relacionadas con la compra de productos marca LG de las que normalmente están disponibles en el mercado, el empleado no podrá hacer uso indiscriminado de este beneficio, es consciente de que este beneficio que otorga LGECB constituye un trato preferente y no está disponible para todos. Por este motivo, y con el fin de preservar su exclusividad, el EMPLEADO se compromete al buen uso del Sitio Web, conforme a lo establecido en el numeral IV prohibiciones. El EMPLEADO reconoce y acepta que en fechas especiales de alta comercialización (Tales como y sin limitar a Black Friday, día de la madre, día del Padre, etc), la entrega de los productos adquiridos podrán darse dentro del plazo legal (30 días calendario) y no dentro del plazo aquí establecido para los consumidores finales. Algunas funciones o servicios ofrecidos a través del Sitio Web requerirán una cuenta de acceso (incluyendo la configuración de un usuario y contraseña). El EMPLEADO es el único y directo responsable del manejo y resguardo de esos accesos, así mismo se compromete y es totalmente responsable de mantener la confidencialidad de la información respecto a su cuenta, sus accesos, incluyendo usuario y contraseña, y por cualquier o toda actividad que ocurra respecto a fallas de seguridad y confidencialidad de la información de su cuenta, de presentarse alguna vulneración deberá notificar a LGECB inmediatamente, de cualquier uso no autorizado de su cuenta o contraseña de sus autorizados, o cualquier violación de seguridad. LGECB como no garantiza, representa o asegura que el Sitio Web se encuentre ininterrumpido o libre de errores, El EMPLEADO acepta que LGECB podrá remover el Sitio Web por períodos de tiempo indefinidos o cancelar el Sitio Web, sin aviso previo, para proteger los intereses legítimos de LGECB. El EMPLEADO acepta que el uso o imposibilidad de uso del Sitio Web es bajo su propio riesgo. El Sitio Web y todos los servicios a través del mismo son proporcionados como son y con la disponibilidad para su uso, sin garantías de ningún tipo. Lo anterior, aplica para cualquier daño, responsabilidad o perjuicio causado por fallas, errores, omisiones, interrupciones, cancelación, defectos, retrasos en la operación y transmisión, virus de computadora, fallas en las líneas de comunicación, robo o destrucción o acceso no autorizado, alteraciones, agravios, negligencia o cualquier otra causa.

VI.ENTREGA

Los productos adquiridos a través de este Sitio Web serán entregados por la empresa transportadora contratada por LGECB en el domicilio y la dirección proporcionada por el EMPLEADO en el Sitio Web, siempre que éste se ubique dentro del territorio Colombiano y únicamente en las ciudades que se mencionan en el Sitio Web al momento de hacer la compra. No se realizan envíos internacionales.

La entrega de los pedidos se realiza dentro de ciudades, regiones y/o zonas consideradas como seguras para la operación del transporte, a criterio del transportador. No se entrega sin nomenclatura, ni a veredas, ni fuera del perímetro urbano.

El tiempo estimado de entrega será el que se indique en estos términos y condiciones y hasta 30 días calendario contados a partir de la compra del Producto. Las fechas de entrega son estimadas, por lo que el Visitante o Usuario aceptan y reconoce que pueden presentarse anticipos y demoras razonables en las mismas y que LGECB tendrá hasta 30 días calendario para entregar el producto adquirido. No obstante, en caso de que el EMPLEADO no reciba el Producto en el tiempo máximo indicado contado a partir de la recepción de la confirmación de su pedido, el EMPLEADO deberá comunicarse con la línea de servicio al cliente al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com.

Las ciudades y municipios de cobertura para la entrega estimada de su pedido son entre 30 días calendario como máximo o en un tiempo estimado de:

Departamento Ciudad Día Hábiles Santander Bucaramanga 3 Santander Floridablanca 3 Santander Girón 3 Santander Piedecuesta 3 Bogotá Bogotá 3 Cundinamarca Mosquera 3 Cundinamarca Funza 3 Cundinamarca Madrid 3 Cundinamarca Cota 3 Cundinamarca Facatativá 3 Cundinamarca Chía 3 Cundinamarca Soacha 3 Cundinamarca Cajicá 3 Cundinamarca Sibaté 3 Valle Del Cauca Calí 3 Valle Del Cauca Yumbo 3 Valle Del Cauca Jamundí 3 Valle Del Cauca Candelaria 3 Valle Del Cauca Palmira 3 Valle Del Cauca Cartago 3 Norte De Santander Cucuta 4 Norte De Santander Villa Del Rosario 4 Norte De Santander Los Patios 4 Antioquia Medellin 3 Antioquia Itagüí 3 Antioquia Envigado 3 Antioquia Bello 3 Antioquia Sabaneta 3 Antioquia La Estrella 3 Antioquia Caldas 3 Antioquia Copacabana 3 Antioquia Girardota 3 Bolivar Cartagena 3 Bolivar Turbaco 3

Los horarios de entregas de pedidos no son en un horarios exacto y estarán sujetos a la programación logística del transportador, realizándose en el horario de lunes a viernes entre las 7:00 am y las 7:00 pm y los sábados entre las 7:00 am y la 5:00 pm (sujeto a la política de acceso de cada propiedad horizontal cuando se trate de conjuntos cerrados, condominios, edificios etc). El producto podrá ser recibido e inspeccionado por una persona mayor de edad, que debe firmar el documento de transporte (Guía de entrega) a satisfacción. El producto debe ser entregado únicamente al comprador o a un tercero autorizado, en caso de que ni el comprador, ni el tercero autorizado se encuentren en el momento de la entrega, el transportador no podrá realizar la entrega del producto y deberá reprogramarse por el Visitante o Usuario a través de la línea de servicio al cliente al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com.

En caso de no estar nadie presente en el sitio de entrega para recibir el producto, o no estar presente la persona autorizada, el pedido será devuelto al lugar de despacho, la empresa transportadora reprogramará la entrega de este y/o el comprador deberá comunicarse con el Call Center de LGECB y reprogramar la entrega del producto. Si el producto no es recibido después de dos visitas realizadas por parte de la transportadora, se procederá con la devolución de los productos, en este caso, si el cliente desea que le reenvíen el pedido, es obligación del cliente contactarse con Servicio al cliente al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com para programar el reenvío del pedido, lo cual incurre en un costo que deberá asumir el cliente.

El comprador, su autorizado o la persona que reciba el producto y el transportador deben revisar que el producto, en caso que el Producto tenga señas de daños o rupturas en su empaque en el momento de la entrega, el comprador deberá abstenerse de recibir el Producto o en su defecto deberá registrar la novedad en la guía del transportador como una observación y comunicarse con la línea de Call Center de LGECB al 01 8000 910683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lge.com, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde la entrega del producto. Después de ese tiempo no se aceptan reclamaciones. Si no se registra algún reclamo por parte del cliente en el documento de transporte correspondiente, se entenderá que la recepción del producto fue a satisfacción. Es responsabilidad del comprador, el autorizado o la persona que reciba el producto cualquier pérdida o daño que llegase a ocurrir. Para todos los casos, y por motivos de seguridad, la persona que recibe el producto debe mostrar al transportador su documento de identidad, firmar con nombre y cédula la guía de despacho, y dar el visto bueno del estado óptimo en que se está recibiendo el producto, o hacer las aclaraciones pertinentes en la guía.

Para los casos que aplique, el Usuario es responsable de la logística y/o costos asociados para ingresar el producto a su domicilio. Si se requiere desarmar el producto o desmontar puertas, trasladar el bien por mecanismos especiales, entre otros, esta logística debe ser coordinada por EL EMPLEADO al igual que los costos asociados, los cuales deberán ser asumidos por aquel y estar previamente coordinados al momento de la entrega.

VI. PROHIBICIONES

Comprar los productos para beneficio personal y no para lucro o reventa directa o indirecta. Abstenerse de compartir los datos de usuario y contraseña como EMPLEADO. No divulgar de manera abierta el listado de precios otorgado a los EMPLEADOS en el Sitio Web, redes sociales, capturas de pantalla y/o cualquier otro medio de conocimiento público o privado de divulgación amplia. EL EMPLEADO será responsable por el buen uso del Sitio Web, así como el resguardo de usuario y contraseña. EL EMPLEADO acepta no usar ningún dispositivo, software o rutina para impedir o intentar impedir el trabajo del Sitio Web o cualquier transacción que conduzca al Sitio Web o con cualquier usuario del mismo. EL EMPLEADO no podrá hacerse pasar por otra persona o pretender que otra persona lo represente o viceversa y/o compartir claves. Solo las personas autorizadas podrán ingresar. EL EMPLEADO y sus autorizados no podrán usar el Sitio Web ni su Contenido para ningún ilícito o fines prohibidos por los Términos de Uso o solicitar la realización de cualquier actividad u otra actividad que infrinja los derechos de LGECB o de terceros.

VII.CONFIDENCIALIDAD

Toda la información intercambiada entre las Partes es confidencial y privilegiada, y queda sometida al deber de secreto comercial y confidencialidad. Se entiende por información confidencial, los datos, imágenes o códigos, precios, información de negocio entre otros, obrantes en cualquier documento, mensaje de datos, medio magnético, óptico o físico, así como la descubierta, inferida, deducida, comunicada o conocida por cualquier medio y forma por las partes o por cualquier persona que actúe en nombre de estas en desarrollo de la relación entre las Partes. Toda la información de LGECB se mantendrá confidencial por EL EMPLEADO. EL EMPLEADO deberá tomar todas las medidas razonables para minimizar el riesgo de divulgación de Información Confidencial contenida en el Portal, asegurando que solo aquellos autorizados de acceso al portal cuyos deberes requerirán que posean cualquiera de dicha información tengan acceso a ellos, y serán instruido para tratar el mismo como confidencial. EL EMPLEADO no debe realizar comunicados de prensa o declaraciones públicas sobre o mencionar a LGECB sin la previa aprobación por escrito de LGECB. En el caso de que EL EMPLEADO esté obligado por ley, un reglamento o una orden válida y efectiva emitida por un tribunal de jurisdicción competente o por un organismo gubernamental que tenga la jurisdicción adecuada, a divulgar cualquier Información confidencial de por LGECB, EL EMPLEADO notificará a LG por escrito con prontitud de la existencia, términos y circunstancias que rodean la divulgación requerida para que LG pueda solicitar una orden de protección u otro remedio apropiado de la autoridad apropiada. EL EMPLEADO acepta cooperar con LGCB en la búsqueda de dicha orden u otro remedio. EL EMPLEADO acuerda además que, si se requiere que divulgue la Información confidencial de LGECB, proporcionará solo la parte de la Información confidencial que se requiere legalmente que se proporcione y realizará todos los esfuerzos razonables para obtener garantías confiables de que se otorgará ese tratamiento confidencial. Las obligaciones descritas en este texto permanecerán vigentes por un periodo de 5 años contado a partir de la terminación de la relación laboral entre las partes.