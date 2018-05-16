LG PuriCare™ 360° 智能變頻摩打離子空氣清新機全新登場 360° 全方位潔淨過濾　有效去除五大常見有害氣體

360° 潔淨過濾及清淨循環扇設計 零死角淨化室內空氣

香港生活環境普遍擠迫，室外空氣亦經常因廢氣排放受到污染，有時會讓人喘不了氣。想呼吸一口清新乾淨的空氣？ LG PuriCare™ 360° 為家居的空氣質素把關，帶用家逃離都市污染。LG PuriCare™ 360° 空氣清新機利用零死角環形機身設計，能達到 360° 全方位潔淨過濾效果，加上時尚簡約的外型，曾榮獲多項國際設計大獎，包括CES 2017創新獎、德國紅點設計獎、iF 設計獎等。配合清淨循環扇，全新 LG PuriCare™ 360° 能快速吹送潔淨空氣並加強室內空氣循環，有效減低空氣中的灰塵濃度達74%[1]。其循環扇可向上立起 55° 及左右旋轉達70°，更能夠將乾淨空氣吹送至最遠達 7.5 米，加上可自動偵測空氣質素的智能模式，空氣清新機的變頻摩打可判斷並使用適當的模式運轉，確保家中每個角落都擁有乾淨空氣。

一體式六重濾網阻隔有害氣體 全面保障用家健康

家居裝修或新添置的傢具有機會含有高濃度的甲醛及其他致敏原，無聲無色地威脅一家大細的健康，特別是小孩及幼兒正值成長階段，清新乾淨的空氣對他們的健康尤其重要。LG PuriCare™ 360° 內置的過濾系統得到多方國際認證[2]，三層高效防護濾網能夠過濾六種污染源及五大有害氣體，保障家庭健康。第一層濾網有抗菌保護作用，有效去除頭髮、動物毛髮、棉絮等大型污染物；而第二層的頂級抗敏 HEPA 濾網則阻隔致敏原、大灰塵、沙塵暴及極細粉塵，能夠極致淨化至 0.02µm，更可過濾極細粉塵高達 99% 以上[3]。最後一層的多重高效率濾網可以去除家居異味﹝乙醛、阿摩尼亞﹞ 、新居異味﹝甲醛及甲苯﹞，以及霧霾和其他空氣污染源。LG PuriCare™ 360° 更具備離子殺菌功能，透過與空氣中的水分子結合，產生離子束包圍各種有害物質，並利用化學反應將有害物質變成水，並釋放乾淨空氣。

貼心智能偵測技術 輕鬆掌握家居空氣品質

LG PuriCare™ 360° 智能空氣清新機為配合現代家庭所需，配備PM1.0 超極細懸浮微粒及異味感應器，可以即時偵測並清楚顯示空氣污染數值，並利用懸浮微粒光感應科技來分析空氣中的懸浮微粒濃度。其智能顯示面板，除了以「綠」、「黃」、「橙」、「紅」四色燈號提示外，更會以精準的數值顯示，準確地偵測空氣品質。此外，它亦設有更換濾網顯示燈，貼心地提示用家何時更換濾網。

為提升用家的智能家居體驗，LG PuriCare™ 360° 與其他 LG 的智能家電及家庭娛樂產品一樣，搭載 SmartThinQ™ 功能，用家只需連接空氣清新機至 SmartThinQ™ 手機應用程式，便能遙距控制及監察家電，輕鬆預約時間開關、接收推送通知及使用 Smart Diagnosis™ 智能診斷等功能。無論置身何地，用家都能確認家中的空氣質素，並在回家前提早啟動淨化居家空氣，既省時又便捷，輕鬆掌握居家生活健康。

售價及推出日期

全新 LG PuriCare™ 360°智能變頻摩打離子空氣清新機現已公開發售，建議售價為港幣$7,480，產品附送10年變頻式摩打及2年全機免費保養服務。





主要規格：

型號 AS60GDWV0 基本規格 機身顏色 白色 空氣質素偵測 PM 1.0 及 異味偵測 適用空間大小 58 m2 CADR 潔淨空氣輸送率 430 m3 風量 8.6 m3 / 分鐘 電量 40 W 噪音水平 49 分貝 操作模式 3種：循環扇 / 普通 / 智能 風速高校 5種：自動 / 低 / 中 / 高 / 強風 機身尺寸 360 x 597 x 360 mm 機身重量 11.5 kg 操作 觸控式 潔淨度指示燈 4 種顏色 SmartThinQ™ 智能家電 Smart ThinQ® 應用程式 iOS / Android 空氣質素監測 √ 遙控操作 √ Smart Diagnosis™ 智能診斷 √ 功能 超細隔塵網 √ 防敏全效濾網 √ 有害氣體全效濾網 √ 變頻式摩打 √ 清淨循環扇 √ 360° 全方位潔淨 √ Plasmater™ 離子殺菌功能 √ 智能顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 訂時關機 2 / 4 / 8 / 12 小時 兒童鎖 √ 更換濾網提醒 √ 附設遙控 √

[1] 經LG內部實驗室及韓國機械與材料研究院（KIMM）進行測試。在氣溫24.7°C及203m3（10.6 x 7.1 x 2.7m）的空間下開啟清淨循環扇15分鐘內，距離地面高度1.5米及產品7.5米處檢測累積的粉塵濃度。

[2] 六重濾網榮獲英國過敏協會、韓國過敏協會及韓國空氣清淨協會等國際認證。

[3] 經韓國機械與材料研究院（KIMM）進行測試，依所吸取的空氣測試極細粉塵去除率。該測試環境以實驗室為基準，現實環境可能有所差異。