LG韓國大熱高端家用美容儀Pra.L系列矚目登場 於家中享受專業級美容護膚體驗

光學淨白緊緻 LED 面罩帶來全方位護理

香港人生活忙碌，作息及飲食不定時，若沒有定時護理肌膚，容易令皮膚失去光澤及彈性。 全新 LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩正正能讓用家於最短時間內，得到明顯的護膚效果。用家只需於每日完成潔面及日常護膚後配戴 LED 面罩，九分鐘便能完成 LED 護膚程序。

光學淨白緊緻 LED 面罩配備 60 個紅光 LED 及 60 個紅外線 LED ，共 120 個 LED ，使用中同時釋放出不同波長的光線。長波長的紅光和短波長的紅外線針對不同皮膚層產生作用，使肌膚由內而外得到改善，能有效提升光澤與彈性。而 LED 亦集中兩邊面頰，能夠針對改善法令紋等容易暴露年齡的問題，令用家的肌膚看起來更年輕有彈性。

光學淨白緊緻 LED 面罩備有眼罩及感應器，雙重保障，避免雙眼受 LED 燈光照射而引致不適，貼心先進的設計獲得美國食品及藥物管理局（FDA）認證。

離子美肌導入儀 配備三種複合能量 輕鬆締造水嫩美肌

勤於護膚的女士每天會塗上爽膚水、乳液、精華素及眼霜等多種護膚品，但假若肌膚沒有得到適當的清潔而令毛孔堵塞，護膚品只會停留在肌膚表面，無法發揮其功效，這樣不單會消耗大量護膚品，更會浪費金錢和時間。LG Pra.L 離子美肌導入儀擁有離子、超聲波及熱能三種複合能量，能夠潔淨肌膚毛孔之餘，亦促進護膚品的活性成分滲入肌膚深層。其熱能有效鬆弛毛孔，並利用超聲波在角質層中製造細縫，而離子導入技術有助深層吸收護膚品的保濕及營養成分。

離子美肌導入儀設有潔膚（Cleansing）及導入（Boost）兩個模式：潔膚模式配合保濕凝膠一同使用，將產品導入頭變成正離子（+），再把帶有負離子（-）的微小沉澱物吸出皮膚外；導入模式有助把精華素及乳液等護膚品有效成分滲透到深層肌膚，透過將產品導入頭變成負離子（-），將帶有負離子（-）的護膚品推到肌膚深層，有效加強護膚品的自身功效。每天只需使用三分鐘，肌膚內層的水分及真皮密度得以改善，輕鬆營造活力水嫩的美肌。

此外，離子美肌導入儀的三角型頭部設計能夠照顧任何面部線條及角落，全方位護理每一吋肌膚。產品的機頭亦備有 UV Light 進行徹底消毒，時刻確保導入儀衛生潔淨。LG 貼心的設計為用家帶來安心自在的護膚體驗。

彈力提拉緊緻嫩膚儀 激活細胞增強肌膚彈性

肌膚的彈性會隨著年齡增長而流失，同時面上的細紋亦漸趨明顯。想時刻保持年輕緊緻美肌？LG Pra.L 彈力提拉緊緻嫩膚儀採用高頻電磁波及微電流，激活肌膚細胞及提高彈性，有效緊緻提升面部線條。彈力提拉緊緻嫩膚儀設有緊緻模式，透過高頻電磁波以熱能轉換激活肌膚。它亦同時利用紅光LED燈直達真皮，由內至外提升彈力。另外，其提拉模式採用微電流刺激肌膚組織和肌肉，有助改善細紋、提升面部輪廓。想事半功倍的用家亦可啟動綜合護膚模式，同時使用緊緻模式及提拉模式，輕鬆享受全效護膚體驗。用家只需在卸妝後塗上補水凝膠，再在需要護理的部位上使用所選的模式及配合按摩，一星期使用兩次，每個部位使用六分鐘便可擁有柔滑緊緻的肌膚。

LG Pra.L 彈力提拉緊緻嫩膚儀及離子美肌導入儀接觸皮膚的導入頭均採用外科移植專用，可植入人體的金屬物料，確保安全可靠。兩款美容儀器均備有紫外線保護蓋，利用紫外線消毒接觸肌膚的導入頭，讓儀器保持乾淨衛生。

USB 充電及語音指導 細心照顧用家需要

LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩、離子美肌導入儀及彈力提拉緊緻嫩膚儀支援 USB 充電，用家可在充電時使用儀器，方便日常及旅遊時使用。此外，三款儀器都提供語音提示，初次使用也能得心應手，輕鬆進行護理。

售價及推出日期

全新 LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩、離子美肌導入儀及彈力提拉緊緻嫩膚儀現已公開發售 ，建議售價如下：

型號 建議售價 光學淨白緊緻 LED 面罩 港幣 $5,780 離子美肌導入儀 港幣 $2,580 彈力提拉緊緻嫩膚儀 港幣 $3,680

主要產品規格

產品 光學淨白緊緻 LED 面罩 彈力提拉緊緻嫩膚儀 離子美肌導入儀 功能 提亮膚色、改善彈力 緊緻肌膚、改善彈性 加強護膚品吸收 技術 紅外線/ 近紅外線 高頻電磁波、LED燈、微電流 離子、超聲波、溫熱功能 充電 USB充電裝置 (可充電時使用) USB充電裝置 (可充電時使用) USB充電裝置 (可充電時使用) 使用時間 單次使用： 9 分鐘 充電後可連續使用: 大約70分鐘 單次使用： 每護理部分 6分鐘 充電後可連續使用: 大約120分鐘 單次使用： 6 分鐘 （潔膚模式及導入模式各 3分鐘） 充電後可連續使用: 大約90分鐘 FDA認證 FDA Class II - - 其他功能 語音提示 語音提示 語音提示

免責聲明

彈力提拉緊緻嫩膚儀 Total Lift Up Care

以上產品設有溫熱功能，操作時間可依肌膚狀況而調整，若使用過程中感到不適，應立即停止使用。肌膚各有不同，用後效果因人而異。