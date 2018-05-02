深度融合 AI 技術　LG G7 ThinQ 全球矚目登場 使用最新處理器和高質素屏幕 搭配超強音效及智能化拍攝功能 全力打造便捷暢快的流動體驗

LG G7 ThinQ 使用最新 Qualcomm® Snapdragon™ 845 處理器，提供 4GB RAM/64GB ROM 和6GB RAM/128GB ROM 兩種容量配置供用家選擇，能輕鬆處理複雜的任務指令或應用程式運行。G7 ThinQ 同時亦配備了無與倫比的 6.1 吋高亮度屏幕，屏幕尺寸較上一代型號增加近半吋，而機身卻沿用一貫闊度，確保用家能一手輕鬆掌握，享受舒適手感。

LG G7 ThinQ 呈現了 G 系列的全新設計美學，仔細打磨的金屬邊框令手機外型更光滑精緻，機身前後均使用 Gorilla Glass 5，以增強機身堅固耐用程度。此外， G7 ThinQ 的機身設計通過 MIL-STD 810G 摔落測試，符合美國國防部的軍用標準，同時亦擁有 IP68 防水防塵功能，適合於各種場景使用。

攝影功能全面智能化升級

LG G7 ThinQ 配備800 萬像素前置鏡頭和 1,600 萬像素後置鏡頭， 無論是使用標準或超廣角鏡功能都同樣能捕捉到細緻銳利的影像。與之前的LG手機型號相比，G7 ThinQ 的廣角鏡頭能進一步降低照片邊緣變形，助用家輕鬆捕捉壯麗的風景，自拍功能同時亦有所提升，影像質素更清晰、效果更自然。

先前於LG V30S ThinQ 中首次亮相的 AI 攝影功能在G7 ThinQ 中大大提升。全新的 AI CAM 支援 19 種拍攝模式，比上一代所支援的8種大幅增加，能拍攝出更多款智能優化的影像。若 AI CAM 所推薦的效果未合心意，用家亦可以選擇另外三種特效以進一步調校至心儀的影像效果。

LG G7 ThinQ 突破低光攝影的界限，利用 Super Bright Camera 模式可將昏暗燈光下拍攝的影像亮度增加四倍之多，將攝影質素提升至更高境界。通過結合像素合併技術和軟件處理，G7 ThinQ 的 AI 程式處理能在低光攝影時自動調節至最佳相機設定。

LG在相機拍攝方面加入了一些新功能，為G7 ThinQ 用家帶來更有趣的拍攝體驗。新增的Live Photo模式可拍下在快門按下之前及之後一秒的影像，讓用家不會錯過任何意想不到的表情或瞬間，記錄每個美好的時刻。Stickers 貼圖模式則能透過面部辨識技術即時在影像中加上有趣的 2D 或 3D 圖案，例如太陽眼鏡和髮帶等，用家可直接在屏幕上看到生動有趣的動畫照片。

是次G 系列手機增設全新 Portrait Mode 人像模式，可以輕鬆拍出帶有淺景深效果的專業級相片。用家無論是使用標準或是超廣角鏡頭都支援該功能，攝影愛好者們從此擁有更多發揮創意的空間。

利用 AI 技術 為用家帶來更簡單便捷的智能化體驗

LG G7 ThinQ 將是首批支援最新 Google Lens 功能的智能手機之一。Google Lens 為一項運用最新人工智能級技術的創新搜尋功能。預載於 Google Assistant 和 Google Photos 程式內的 Google Lens可以識別如地標、植物、動物和書籍等物件, 同時支援文字識別功能，即時為用家提供更多相關資訊。用家可以隨時隨地通過 Google Lens 上網、拍攝名片以新增聯絡人、新增行事曆活動，甚至搜尋餐廳菜單上的菜式等。更多有關 Google Lens 的詳情將會於 Google I/O 上發布。

LG G7 ThinQ 特設 AI 功能啟動鍵，用家只需輕按一下即能啟動 Google Assistant，而快按兩下便會啟動 Google Lens，LG G7 ThinQ 將是全球首部套用此設計的智能手機。用家亦可以按住按鈕，直接向 Google Assistant 發出指令。

通過Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) 超遠場語音辨識技術和高度靈敏的收音咪，LG G7 ThinQ 的Google Assistant 可以輕鬆識別高達 5 米以外的語音指令。即使開著電視或吸塵機，SFFVR 亦能分辨語音指令和背景雜音，讓G7 ThinQ 成為替代家居人工智能助手的選擇。此外，利用G7 ThinQ 使用 Google Assistant 時，更可兼容專為 LG 用家而設的 Google Assistant 指令，讓用家能更方便地透過語音指令完成更多任務。

全新 Super Bright Display亮度提升 領先業界

LG G7 ThinQ 配備全新 6.1吋 QHD+ FullVision® 屏幕，解像度高達 3120 x 1440，並採用 19.5：9的突破性顯示比例，屏幕下方的邊框更比 LG G6 窄近一半。G7 ThinQ 的屏幕採用 LG 全新的LCD 屏幕技術Super Bright Display，支援領先業界的 1,000 nit 顯示亮度，呈現百分百的DCI-P3 色域，在日光直接照射下依然能清晰呈現每個細節。

LG G7 ThinQ 的屏幕提供 6 種不同的觀賞模式，包括自動、省電、影院、運動、遊戲以及專業模式。在自動模式下，無論用家正在玩手機遊戲或觀看相片，手機都能自動分析內容並優化畫面質素及用電量。用家更可以自行調校屏幕色溫和 RGB 參數以微調畫面顯示效果。

LG G7 ThinQ 的全新副屏幕讓用家根據個人喜好和習慣選擇屏幕設定。用家可選擇無邊框全屏幕顯示模式，或選擇設定通知欄背景顏色為黑色，讓屏幕看上去與傳統智能手機屏幕更相近。若嫌黑色太沉悶，用家亦可按喜好選擇通知欄的顏色，更加突顯個人風格。

無與倫比的音響體驗 盡在掌上呈現

繼續 LG 一向為用家提供優質聽覺體驗的承諾，最新 LG G7 ThinQ 具有無可比擬的頂級音效技術，是全球首部配備 Boombox 喇叭的手機，運用機身內部的空間作為共鳴箱，無須連接外置喇叭亦能傳遞傳統手機雙倍的低音。當把G7 ThinQ 放在實心的平面或盒上，手機即可變成低音揚聲器，加倍放大低音效果。

LG G7 ThinQ 同時是全球首部提供 DTS:X 音效的智能手機，可為所有內容提供虛擬 3D 立體聲，在使用耳機的情況下最高可支援 7.1 聲道音效。G7 ThinQ 延續 LG 專注於提供優質手機音效的傳統，繼續配備 Hi-Fi Quad DAC ，再配合高度隔音耳機，為用家帶來豐富細膩的高質音效。

LG電子流動通訊本部總裁 Hwang Jeong-hwan 表示：「LG G7 ThinQ 著重於核心功能的提升，它的誕生標誌著我們公司新的里程碑。通過結合個人化又實用的 AI 功能及智能手機功能，這將會是 LG 目前為止最方便用家操作的智能手機。」

LG G7 ThinQ 將於日內率先於韓國發售，繼而在北美洲、歐洲、拉丁美洲及亞洲市場陸續推出。香港的發售詳情和售價將於稍後公佈。

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