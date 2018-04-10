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LG 再下一城推出全新 HDR 10 顯示器 細緻影像展現超凡視覺效果 16:9 超高清 4K 屏幕呈現完美高質影像 37.5 吋 21:9 QHD+ 寬闊顯示器照顧用家娛樂及工作需要
HDR 10 技術突破傳統 超凡畫質一覽無遺
踏入 HDR（High Dynamic Range）標準的新時代，LG一直走在影像技術的尖端，並一口氣推出三款支援 HDR 10 技術的顯示器 LG 27UK600-W、 27UK850-W 及 38WK95C，照顧不同用家需要 。全新顯示器透過畫質演算將一般SDR內容提升至高質素的HDR效果，能夠倍加細緻地呈現影像的光暗位置，令畫面光位更光，對比度遠勝傳統顯示屏。用家亦可利用 LG 全新屏幕來串流播放 HDR 影片，或解讀最新遊戲機上的 HDR 編碼遊戲，輕鬆享受全方位的娛樂體驗。再配合簡約的三邊無邊框設計，突破界限，令觀賞角度更廣闊，超逼真的影像讓用家更投入遊戲當中，盡情享受電玩所帶來的刺激快感。
畫質細緻及色彩亮麗的顯示器能夠呈現靈活逼真的畫面，最適合播放電影或劇集。 LG IPS 顯示屏能夠覆蓋 99% 的 sRGB 色域，為用家帶來卓越的色彩表現能力及更廣闊的觀賞角度，在任何位置都能欣賞細緻無瑕的畫面。LG 27UK600-W 及 27UK850-W 顯示器具備超高清 4K 畫質，完美展現色彩豐富準確的逼真影像。它們亦兼容最新的 HDCP 2.2 內容保護協定，可顯示 4K 串流服務、遊戲機及超高清藍光光碟播放機的影片，多款娛樂盡在用家掌握之中。 而 LG 27UK850-W 顯示器更設有色彩校正功能，能夠透過 True Color Pro 軟件優化色效，充分表現出 LG IPS 4K 顯示屏的廣闊色譜及一致性。此外，其 MAXXA UDIO® 的超卓清晰音效更可令用家沉醉於如置身其境的視聽體驗。
實用功能全面照顧娛樂及工作所需
LG 顯示器的貼心功能讓你更有效率地工作，同時更盡情地享樂。LG 27UK600-W、27UK850-W 及 38WK95C 方便用家工作，其 OnScreen Control 功能讓用家可按需要輕易選擇分割視窗畫面、屏幕設定及 5:9 預覽模式等，令工作更加得心應手。其中 LG 38WK95C 的 21:9 UltraWide™ QHD+ 顯示屏的解像度更達 3840 x 1600，清晰廣闊的畫面再配合豐富功能，用家要同時檢視和處理更多資料亦毫無難度。另外，LG 27UK850-W 及 38WK95C 均支援 USB Type-C™，只需一線在手便能同時連接顯示器、傳送數據及為兼容的手提電腦或流動裝置充電，為用家帶來無比方便。
LG 深明工作與娛樂都能兼顧的顯示屏才能滿足用家需求。無論是認真工作，抑或忘我地進入電競世界，LG 27UK600-W、27UK850-W 及 38WK95C 都能滿足你的需要。三款屏幕配備 AMD FreeSync™ 功能及 75Hz 動態刷新率，解決影像撕裂及畫面延遲等問題，無阻玩家在激烈緊湊的電競遊戲中享受流暢體驗。三款顯示屏均配備 Black Stabilizer 功能，可提高畫面黑暗位置的亮度，讓玩家輕鬆擊破潛伏在黑暗環境中的敵人。再配合Dynamic Action Sync (DAS) 功能，讓玩家毫無延誤地準確攻擊對手，輕易取勝。
售價及推出日期
全新 LG 27UK600-W、27UK850-W 及 38WK95C 顯示器現已公開發售 ，建議售價如下：
型號
建議售價
LG 27UK600-W
港幣 $4,990
LG 27UK850-W
港幣 $5,990
LG 38WK95C
港幣 $12,990
主要規格：
LG 38WK95C
LG 38WK95C
基本規格
屏幕大小(吋)
37.5 (弧形屏幕)
屏幕類型
IPS
尺吋 (闊x深x高, mm)
897.2 x 234.9 x 496.3 (座檯架下降)
897.2 x 234.9 x 596.3 (座檯架上升)
螢幕比例
21:9
解像度
3840 x 1600
色域
sRGB 99%
色彩深度（顏色數）
10bits (8bit+FRC), 1.07B
HDR (高動態範圍)
HDR 10
反應時間 (GTG)
5ms
亮度
300(Typ), 240(min) cd/m2
對比度(原始)
1,000:1
對比度 (DFC)
1,000,000:1
可視角度（CR≥10）
178˚/178˚
座檯架設計
可傾斜屏幕 ( -5˚ ~ 15˚ )
可調高度支架(100mm)
功能特色
影像模式
自訂、HDR 效果、閱讀、照片、影院、黑房1/2、色弱、FPS1 遊戲/FPS2 遊戲、RTS 遊戲、自訂 (遊戲)、HDR 鮮艷、HDR 影院、HDR 遊戲、HDR 標準
顯示比例
寬屏幕, 原始, 影院 1, 影院 2, 1 : 1
PBP
√
DDC/CI
√
HDCP
HDCP2.2 / HDCP1.4
按鍵鎖
√
反應時間控制
√
遊戲模式
√
Black Stabilizer
√
不閃爍屏幕
√
智能省電
√
自動待機
√
閱讀模式
√
Six Axis Control
√
Super+ 解像度
√
色彩校正出廠時
√
Dual Controller
√
螢幕分割軟件
√
My Display Preset
√
OnScreen Control
√
Dual EDID (H/W)
√
一按即扣支架
√
輸入/輸出
HDMI
2
DisplayPort
1
USB Type-C
1
USB 下行
2
耳筒輸出
1
LG 27UK600-W及27UK850-W
27UK600-W
27UK850-W
基本規格
屏幕大小 (吋)
27
27
屏幕類型
IPS
IPS
尺吋 (闊x深x高, mm)
613.1 x 209.4 x 455.2
613.1 x 234.2 x 559.5
螢幕比例
16:9
16:9
解像度
3840 x 2160
3840 x 2160
色域
sRGB 99%
sRGB 99%
色彩深度 (顏色數)
10bit (8bit + A-FRC)
10bit (8bit + A-FRC)
HDR (高動態範圍)
HDR 10
HDR 10
亮度
峰值 450nits, 典型350nits, 最少 280nits
峰值 450nits, 典型350nits, 最少 280nits
對比度 (原始)
1000:1
1000:1
對比度 (DFC)
Mega
Mega
反應時間 (GTG)
5ms
5ms
可視角度 (CR≥10)
178/178
178/178
屏幕表面處理
防眩光, 3H 硬度
防眩光, 3H 硬度
座檯架設計
可傾斜屏幕 ( -5˚ ~ 15˚ )
可傾斜屏幕 ( -5°~ 20° )
可調高支架(110mm)
可旋轉屏幕
功能特色
顯示比例
寬屏幕, 原始, 1:1
寬屏幕, 原始, 1:1
DDC/CI
√
√
HDCP
ver. 2.2
ver. 2.2
DAS 模式
√
√
黑色等化器
√
√
Black Stabilizer
√
√
不閃爍屏幕
√
√
閱讀模式
√
√
Six Axis Control
√
√
Super+ 解像度
√
√
色彩校正出廠時
√
√
硬件色彩校正 True Color Finder
-
√
Dual Controller
√
√
OnScreen Control
√
√
輸入/輸出
HDMI
2
2
DisplayPort
1
1
USB Type-C
-
1
USB 下行
-
2
耳筒輸出
√
√
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-new-hdr-10-monitors.html isCopied
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