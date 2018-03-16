LG 多款顯示器到港　全面照顧用家娛樂及工作所需 31.5 吋 16:9 QHD 電競級顯示器帶來震撼的視覺效果 21:9 寬闊屏幕大大提升工作效率

超真實畫面、先進屏幕技術助你輕易成為皇者

要屠龍屠得盡興，除了神一般的隊友外，最重要的當然是顯示器的質素，才能讓用家盡情狩獵。LG 深明用家需要，最新 31.5 吋特大 32GK850G 電競級顯示器除了讓用家置身於前所未見的超廣視野中，同時亦支援 G-Sync™ 技術，有效消除因顯示卡幀率及屏幕更新率不一致而帶來的影像撕裂及畫面延遲，使人物動作更為流暢，時刻掌握遊戲的一分一秒。LG 32GK850G 的 165Hz 更新率及一微秒極速減少動態模糊配以 Sphere Lighting 及六種不同的燈效調控，除了能擺脫撕裂斷續的畫面外，更可根據不同遊戲營造適合的氣氛，無論是賽車、射擊或即時戰略遊戲，用家都能體驗前所未有地豐富的遊戲臨場感。

與早前推出的 LG 27GK750F 及 24GM79G 顯示器一樣，全新 32GK850G 備有 Black Stabilizer 功能，能提高畫面黑暗位置的亮度，讓潛伏在黑暗中準備進攻的敵人無所遁形。此外，LG 32GK850G 亦同樣支援 DAS 技術，加上 Crosshair 功能，將射擊點置於顯示器正中，讓用家百發百中，輕易擊敗敵人。

21:9寬闊屏幕 全面提升工作及娛樂體驗

除了娛樂外，大家日常工作亦同樣需要優質的屏幕，LG 為用家呈獻全新 21:9 超寬 FHD （2560 x 1080）顯示屏 29WK500-P 及 34WK500-P，與傳統 16:9 屏幕（1920 x 1080）相比，可顯示更多內容，方便用家同時開啟多個視窗處理工作，大大提升工作效率。一如其他 LG 顯示器，LG 29WK500-P 及 34WK500-P擁有完美的色彩表現能力，加上超過 99% 的 sRGB 色域，以及更廣闊的觀賞角度，無論在任何位置都能享受優質觀賞體驗，讓用家享受靈動逼真的完美畫面，更容易投入工作中。

為了更方便用家日常工作，LG 29WK500-P 及 34WK500-P配備 OnScreen Control 功能，用家可按需要快速選擇分割視窗畫面、屏幕設定及 5:9 預覽模式等。想忙裡偷閒輕鬆一下？兩款全新顯示器除了能助用家提升工作效率外，亦是打機的理想選擇。兩款屏幕均採用AMD FreeSync™ 技術，用家可於節奏快速的電競過程中享受流暢的體驗。LG 29WK500-P 及 34WK500-P亦備有 Black Stabilizer 及 Crosshair 功能，足以協助業餘玩家輕鬆取勝。

售價及推出日期

全新 29WK500-P顯示器現已公開發售 ；LG 32GK850G及 34WK500-P將於3月下旬開始發售，建議售價分別為港幣 $1,899 (29”)、$6,990 (32”) 及 $3,190 (34”)。

主要規格：

LG 32GK850G

LG 32GK850G 基本規格 屏幕大小(吋) 31.5 屏幕類型 VA 尺吋 (闊x深x高, mm) 715.2 x 272.2 x 603.9 螢幕比例 16:9 解像度 2560x1440 色域 72% 色彩深度（顏色數） 8bits, 16.7M 反應時間 (GTG) 5ms 更新率 165 Hz 亮度 350nits (typ) / 280nits (Min) 重量（公斤） 8.5 對比度 Mega 可視角度（CR≥10） 178˚/178˚ 表面處理 防眩光, 3H 硬度 座檯架設計 人體工學支架可: -5˚ ~ 15˚ 傾斜 -20˚~+20˚ 旋轉 90˚ 順時針 功能特色 影像模式 閱讀, 遊戲 1, 遊戲 2, FPS 遊戲 1, FPS 遊戲 2, RTS 遊戲 顯示比例 寬屏幕, 原始, 1:1 G-SYNC™ √ Sphere Lighting 燈效調控 6種燈效 DDC/CI √ HDCP 1.4 Plug & Play √ 反應時間控制 √ Black Stabilizer √ 準星 (Crosshair) √ 不閃爍屏幕 √ OnScreen Control √ 輸入/輸出 HDMI 1 DisplayPort 1 USB USB 3.0 (1上行 / 2下行)支援快速充電 耳筒輸出 √

LG 29WK500P及34WK500-P