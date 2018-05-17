LG 自主研發 AI 人工智能技術　首部 ThinQ 系列手機月底到港 新系列 ThinQ 打造 AI 智能生活體驗　分析數據解決用家日常所需

LG ThinQ 系列產品包括所有支援 AI 功能的家電、消費電子產品和服務。該產品系列均使用 LG 自家的DeepThinQ 技術以及合作夥伴的 AI 技術，進行深度學習 (Deep Learning) ，產品之間能夠互相連接及溝通，為用家帶來便利，亦提高了生活質素。

作為一個開放平台，用家可以將家中不同的裝置連接至 ThinQ 平台，使用AI 及語音功能控制多個裝置，輕鬆打造智能家居環境。

ThinQ 系列的 AI 功能就像一個虛擬個人助理，能夠分析數據並了解用家所需，調節或啟動適合的功能模式，令用家使用產品時更得心應手。例如家電可以連接手機，讓用家不在家的時候亦可以輕鬆操控，隨時隨地掌握使用情況；又或在使用手機拍攝相片時自動辨識場景和主角，即時套用最適合的拍攝模式，讓用家輕鬆拍出最佳效果。

LG 一直重視消費者體驗，在研發 ThinQ AI 技術時秉持著以用家為本的原則， 希望將 AI 科技融入生活，以貼心實用的功能解決用家日常所需。早在 ThinQ 品牌面世之前，LG 已經著手研究如何利用 AI提升手機拍攝及語音辨識的功能，為用家提供更方便、貼心，並能貼近他們所需的體驗。有見及此，LG 在韓國首爾設立 AI 研發實驗室，集合各團隊一同研究語音、影像及感應器的數據辨識、理解和學習能力，務求為用家提供全方位的完美 AI 體驗。

2018 年 5 月，LG 將把首部 ThinQ 系列旗艦手機 G7+ ThinQ 帶到香港，除了優秀的核心功能配備外，新機重點配備一系列實用的 AI 功能。我們誠邀你一同見證 G7+ ThinQ 的全新 AI 手機體驗！