LG G7+ThinQ 正式抵港　以 AI 人工智能技術全面滿足用家所需

AI 攝影功能 瞬間捕捉最佳影像

LG明白用家對鏡頭質素的追求不斷提升， 全新G7+ThinQ 配備800 萬像素前置鏡頭和雙1,600 萬像素後置鏡頭，讓用家無論使用標準或超廣角鏡功能都同樣能捕捉到細緻銳利的影像。此外，憑藉全新 AI CAM 技術，G7+ThinQ 能分析多達 19 種拍攝主體[1]及提供3 款濾鏡選擇，能拍攝出多款智能優化的影像。無論是你最愛的寵物、美食、植物或是人物，AI CAM 都能自動偵測物件並為你推薦最佳的拍攝模式。另外，當拍攝團體照超過 5 人時，AI CAM 更會建議切換成廣角鏡，方便用家之餘亦確保攝影質素。

LG G7+ThinQ 增設全新 Portrait Mode 人像模式。一般手機的人像模式都受距離限制，無法在近距離聚焦物件，用家需要花盡氣力地調整角度才能拍出理想照片。而 G7+ThinQ 的人像模式正正就能解決這個問題，讓用家在近距離輕鬆拍出帶有淺景深效果的專業級相片。另外，G7+ThinQ 亦配備 Super Bright Camera 攝影模式，無懼昏暗燈光下拍攝，影像亮度比以往增加 4 倍之多，將攝影質素提升至更高境界。

先進 AI 功能化身你的虛擬助理

香港人最愛外遊，但最令人頭痛的莫過於語言不通。作為首批支援最新 Google Lens 功能的智能手機之一， LG G7+ThinQ 的 Google Lens 讓用家能經鏡頭輕輕一點一按，馬上搜尋、掃瞄或翻譯相關圖片或資料。此功能亦讓用家可直接複製屏幕上的文字，例如 Wi-Fi 密碼或地址，減少打錯字的機會。用家可於旅行時利用 G7+ThinQ 的圖像搜尋及 QR 掃瞄查看建築物、地標和藝術作品，連結維基百科，並自動搜查相關資料及有關歷史等資訊。

另外，G7+ThinQ 支援遠距離聲控功能，即使在嘈雜的環境中亦能辨識高達 5 米內的語音指令。配合 AI 功能啟動鍵及 Google Assistant，G7+ThinQ 能為用家帶來更便捷的生活，更方便地透過語音指令及其他智能功能完成日常任務，例如和一大班朋友開派對時可以遠距離操控手機拍下大合照，就如擁有一個智能助手般隨時候命。

首備 Boombox 喇叭及 DTS:X 音效 呈現頂級聽覺體驗

LG G7+ThinQ 是全球首部提供 DTS:X 音效的智能手機，支援環迴立體聲音效，震撼耳朵。LG 為了提升用家體驗，運用了 G7+ThinQ機身內部的空間作為共鳴箱，能將音效擴大至一般手機[2]的17倍，省卻連接外置喇叭的不便。配合 LG 皇牌的Hi-Fi Quad DAC 及高度隔音耳機，G7+ThinQ 能為用家帶來強勁且細膩飽滿的高質音效。無論在家中進行派對或是在沙灘上享受日光浴，用家都能隨時隨地體驗頂級音效。

19.5:9 超光亮屏幕 Super Bright Display 突破視覺界限

相信大家在野餐或遠足等戶外活動時，都曾遇過無法在烈日下清楚觀看手機屏幕的煩惱。 LG G7+ThinQ 配備全新 Super Bright Display 超光亮屏幕，支援業界領先的 1,000 nit 顯示亮度，在日光直接照射下依然能清晰呈現每個細節。除了光度外，其顯示技術能提高色準，同時減低屏幕耗電量，更能方便機不離手的用家長時間使用。G7+ThinQ 的 6.1 吋[3] QHD+ FullVision® 屏幕採用 19.5:9 的創新顯示比例，屏幕下方的邊框卻比 LG G6 窄近一半，巧妙地將特大屏幕藏到纖薄的機身中，為用家帶來舒適手感，一手操作易如反掌。



除了多種實用的功能，LG G7+ThinQ 亦配備優質核心配置，使用最新 Qualcomm® Snapdragon™ 845 流動平台及 6GB RAM/128GB ROM 記憶體。G7+ThinQ機身前後均使用 Gorilla Glass 5，以增強機身堅固耐用程度。加上MIL-STD810G 摔落防護規格、IP68 防水防塵功能、HDR10 顯示等，你能不心動嗎？

售價與推出日期

LG G7ThinQ 及 LG G7+ThinQ 智能手機備有極光黑、摩洛哥藍及果莓紅三款顏色以供選擇，現已於各大特約網絡供應商及零售商接受預訂，並於6月上旬起公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 LG G7ThinQ 港幣 $5,998 LG G7+ThinQ 港幣 $6,798

隨著新機推出，LG 特意為用家帶來驚喜禮遇！凡於2018 年5月24日至公開發售期間在參與商戶預訂LG G7ThinQ 或 G7+ThinQ，即可換領限量版Boombox揚聲器乙個。另外，於2018年5月24日至6月30日期間購買LG G7ThinQ 或 G7+ThinQ的用家，完成登記並Trade-in 指定型號舊手機後，更可換領高達港幣$1,000超市現金券。而於2018 年5月24日至7 月31日期間購買的用家更可續享額外1年本地保養[4]，合共2年原廠保養。優惠詳情將於稍後公佈。

主要手機規格

型號 LG G7ThinQ (LMG710EMW) LG G7+ThinQ (LMG710EAW) 基本規格 網絡 2G 850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz 網絡 3G WCDMA 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz TD-SCDMA 1900MHz (B39) / 2000MHz (B34) 網絡 4G - FDD 2100(B1) / 1800(B3) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz 網絡 4G - TDD 2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz SIM 雙卡 (Nano-SIM, 雙待) 作業平台 Android 8.0 (Oreo) 處理器 2.8GHz Octa-Core Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile Platform 體積及重量 尺寸 (長x闊x高) 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 重量 162g 屏幕 主屏幕 6.1" QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi) 記憶體 RAM 4GB 6GB ROM 64GB 128GB 外置記憶卡 支援 Micro SD 記憶卡 (高達 2TB) 數據傳輸連接 網絡 4G DL 800 Mbps / UL 75 Mbps 網絡 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76 Mbps GPRS Class 33 EDGE Class 33 WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth v5.0 BLE USB v2.0 HS (USB Type-C 3.1 compatible) NFC √ Wi-Fi 無線熱點分享功能 √ 數碼相機 視訊輸出介面 Miracast 最高 1920x1080, FHD 後置 1600 萬像素 , f/1.6大光圈 , 71° 標準鏡 , 光學防手震 OIS 2.0, 玻璃透鏡 廣角後置鏡頭 1600 萬像素 , f/1.9大光圈 , 107° 超廣角鏡 前置 800 萬像素 , f/1.9大光圈 , 80° 自拍廣角鏡 對焦 鐳射對焦, 相位偵測對焦 閃光燈/補光燈 LED 拍攝模式 手動影片, 手動拍攝, 自動, Cine Video, 美食, 慢動作, 超廣角, 閃爍跳格剪接, AI CAM, Google Lens Geo-Tagging √ 影片 影片拍攝 最高至 UHD (3840 x 2160) 影片播放格式 H263, H.264(BP/MP/HP), H.265, MPEG4(SP/ASP), XviD, VP8, VP9 音樂播放 支援藍芽 A2DP 播放 √ 音樂播放格式 AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MP2, Vorbis(OGG), PCM/ADPCM, WMA, AC3, DSD, ALAC, OPUS 3.5mm 立體聲耳機插槽 √ 其他功能 FM 收音機 √ 顏色 極光黑,摩洛哥藍, 果苺紅 GPS GPS, A-GPS and GLONASS Google Package™ YouTube™ / Gmail ™ / Chrome™ / Duo™ / Google Map™ Play Store™ / Google Search™ / Google Drive™ / Google Photos™ / Play Music / Play Movies/ Google Lens™ etc. 感應器 加速器, 氣壓計, Hall Sensor, 距離感應器, Ambient Light Sensor, 電子指南針, 陀螺儀感應器, 指紋感應器 認證 防水防塵 (IP68), Qualcomm Quick Charge 3.0™, MIL-STD 810G 摔落測試 無線充電 支援並需配合 Qi認證充電器使用# 電池 容量 3000 mAh (Li-Ion) 待機時間 100 小時 (2G) / 100 小時 (3G) / 100 小時 (4G) 通話時間 900 分鐘 (2G) / 1200 分鐘 (3G) / 1200 分鐘 (4G)

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

* 對角長度: 6.09” (完整長方形), 5.94” (不包括狀態列)

#兼容的 Qi 認證無線充電器獨立銷售

[1] 個人、花朵、寵物、食物、日落、日出、風景、城市、嬰兒、動物、飲料、水果、蔚藍天空、沙灘、雪、低光、夜空、基本和文字

[2] 對比 LG V30+手機。

[3] 對角線長：6.09 吋（完整長方形）、 5.94 吋（不包括狀態列）。

[4] LG G7ThinQ或 G7+ThinQ額外1 年本地保養需於2018年8月14日或之前到以下網頁進行登記http://lgpromo.com.hk/grrs/newReg.html?language=C ，資料經過核實，方可續享LG G7ThinQ/ G7+ThinQ額外1 年本地保養。推廣優惠受活動條款及細則約束。