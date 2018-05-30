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α9 Intelligent Processor 加持 LG SIGNATURE OLED TV W8 延續牆紙電視神話 2018 OLED TV 及 SUPER UHD TV 系列同步抵港 為用家帶來無比超凡的聲影體驗

家庭娛樂 05/30/2018
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牆紙電視配合超強 α9 Intelligent Processor　極致畫質精彩呈現

LG 一直致力於在影像技術上尋求突破，最新 W8 搭載 α9 Intelligent Processor 影像處理器，支援立體增強技術，能夠精準分辨主物件與背景影像，展示更有層次感及更具立體感的影像，同時帶來完美色彩及可視角度。再配合 LG 四重訊噪抑制技術，能夠比傳統技術減少多達兩倍的顆粒及條紋雜訊，帶來加倍細膩清晰的影像。α9 Intelligent Processor 影像處理器亦大幅增加色彩數據點，其運用色表的技巧比傳統電視精湛 7.3 倍，毫無誤差地顯示逼真生動的色彩。

 

LG SIGNATURE OLED TV W8 配備 4K Cinema HDR 技術，除了 Dolby Vision™、HDR10Pro 及 HLG 外，亦支援荷里活電影級技術 Advanced HDR by Technicolor。此技術於製作荷里活鉅片及家庭影院版本電視節目時作為客戶參考依據，為用家帶來非同凡響的觀賞體驗。

 

W8 繼續沿用超幼邊框及纖薄如紙的 Picture-on-Wall 設計，65 吋型號配備3.85mm 極纖薄屏幕，與牆壁完美融合，絕佳畫質及豐富色彩猶如油畫般貼於牆上，營造藝術美感。W8 隨機配有 60W 4.2ch 上揚及前向式揚聲器，支援 Dolby Atmos® 音效，帶來強勁的環迴立體聲，呈現畫面中每一個人物或物件移動的細微聲音，締造無可比擬的現場感。

 

LG OLED TV E8C8  B8 為用家帶來更多選擇

與 W8 一樣，4K Cinema HDR 技術的 LG OLED TV E8、C8 及 B8 支援 Dolby Vision™、Advanced HDR by Technicolor、HDR10 Pro 及 HLG，真實呈現栩栩如生的電影效果。獨特的 Picture-on-Glass 纖薄設計，將屏幕鑲嵌於玻璃上，將家居設計昇華至另一層次。LG OLED TV E8 及 C8 亦配備 α9 Intelligent Processor 影像處理器，為用家呈獻卓越流暢的畫質。

 

LG SUPER UHD TV 系列糅合 Nano Cell 顯示技術　綻放豐富逼真色彩

利用 Full Array Dimming 全陣列控光技術，全新 LG SUPER UHD TV 系列能夠將 LED 背光投放於整體畫面背後，相比起將光線置於電視機邊緣的側光式 LED 電視更為出眾。其獨有的局部調光畫質處理技術能夠增強對比，突出黑色影像而不失陰影細節，營造鮮明清晰的影像。

 

LG SUPER UHD TV 系列的 IPS 4K 屏幕採用 Nano Cell™ 顯示技術，透過運用納米粒子準確穩定地呈現色彩，有效減低色差或失真問題，完美演繹逼真影像。此技術能夠吸收不必要的光線，從而帶來更廣闊的色域及更純黑的畫面，展現更準確豐富的色彩。另外，Nano Cell™ 技術提供可視角度達 178°，即使從兩側 60° 位置觀賞亦無任何色差，讓用家無論身處不同位置都能盡情享受最佳的觀賞體驗。

 

最新 LG 360W 2.1ch 無線 Sound Bar SK8 配有 Dolby Atmos®，能營造出震憾人心的音效，恍如在用家四周環繞，完美捕捉每個動作背後的聲效。配合 Dolby Vision™，締造出真正的影院體驗。SK8 支援播放最高 24 位元和 96 KHz 的音檔，呈現更純淨細緻音色，同時內置 Chromecast，與智能手機或平板電腦等裝置無縫結合，讓用家在家中各處體驗音樂串流。

 

webOS 智能電視平台提供多元化娛樂

全新 LG SIGNATURE OLED TV W、LG OLED TV 及 SUPER UHD TV 系列均預載 webOS 智能電視平台，只需使用語音搜尋，就可輕易開啟指定應用程式及其他服務，配合 Magic Remote 和 Magic Link 功能，讓用家享受無盡娛樂。

 

推出日期及售價

LG SIGNATURE OLED TV W8、OLED TV E8、C8 及 B8，以及 SUPER UHD TV SK8000、SK8500 及 SK9500 現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號

建議售價

77吋 LG SIGNATURE OLED TV W8

港幣$199,980元

65吋 LG SIGNATURE OLED TV W8

港幣$69,980元

65吋 LG OLED TV 4K E8

港幣$56,980元

55吋 LG OLED TV 4K E8

港幣$38,980元

77吋 LG OLED TV 4K C8

港幣$139,980元

65吋 LG OLED TV 4K C8

港幣$49,980元

55吋 LG OLED TV 4K C8

港幣$34,890元

55吋 LG OLED TV 4K B8

待定

75吋 LG SUPER UHD TV 4K SK8000

待定

55吋 LG SUPER UHD TV 4K SK8000

港幣$14,980元

65吋 LG SUPER UHD TV 4K SK8500

港幣$30,980元

55吋 LG SUPER UHD TV 4K SK8500

港幣$16,980元

49吋 LG SUPER UHD TV 4K SK8500

港幣$10,980元

65吋 LG SUPER UHD TV 4K SK9500

港幣$38,380元

 


 2018 LG OLED 產品主要規格 

 

系列

LG Signature OLED TV

W8

OLED

E8

OLED

C8

OLED

B8

設計 

設計

Picture on Wall

Picture on Glass

戲院式屏幕

戲院式屏幕

顯示 

屏幕尺寸

77/65

65/55

77/65/55

55

解像度

3840×2160

3840×2160

3840×2160

3840×2160

可視角度

完美可視角度

完美可視角度

完美可視角度

完美可視角度

闊色域技術

完美色彩

完美色彩

完美色彩

完美色彩

10 億豐富色彩

控光技術

獨立像素控光技術

獨立像素控光技術

獨立像素控光技術

獨立像素控光技術

超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

影像 

高動態範圍影像

4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

- 杜比視界

- HDR10 Pro

- HLG

- Advanced HDR by Technicolor

HDR 效果

4K 高幀率影像

USB

USB

USB

USB (不適用於HDR內容)

2K 高幀率影像

HDMI / USB

HDMI / USB

HDMI / USB

HDMI / USB

影像處理器

α9 Intelligent Processor

α9 Intelligent Processor

α9 Intelligent Processor

α7 Intelligent Processor

Technicolor 專業模式

專業遊戲電視

動態影像反應時間增強

對比度增強

主體對比度增強

主體對比度增強

主體對比度增強

動態對比度增強

色彩增強

自動配對色彩增強

自動配對色彩增強

自動配對色彩增強

自動配對色彩增強

顏色還原

專業真實色彩技術

專業真實色彩技術

專業真實色彩技術

真實色彩技術

影像倍線技術

4K 倍線器

4K 倍線器

4K 倍線器

4K 倍線器

訊噪抑制技術

4 重訊噪抑制

4 重訊噪抑制

4 重訊噪抑制

銳利度

頻率偵測式銳利度增強

頻率偵測式銳利度增強

頻率偵測式銳利度增強

-

動態色調配對

動態色調配對增強

動態色調配對增強

動態色調配對增強

動態色調配對增強

HEVC

4K@100P, 10bit

4K@100P, 10bit

4K@100P, 10bit

4K@100P, 10bit

VP9

4K@60p, 10bit

4K@60p, 10bit

4K@60p, 10bit

4K@60p, 10bit

音效 

音響系統

4.2 ch / 60 W 上揚及前向式揚聲器

4.2 ch / 60 W 前向式揚聲器

2.2 ch / 40 W 前向式設計

2.2 ch / 40 W

音效同步輸出

Dolby Atmos 杜比全景聲

智能電視

智能系統

webOS Smart TV

webOS Smart TV

webOS Smart TV

webOS Smart TV

Miracast

Miracast 畫中畫

Miracast 畫中畫

Miracast 畫中畫

Miracast 畫中畫

神奇遙控器

快速存取

焦點放大

實時放大

語音辨識

360VR 影像

神奇連結

畫廊功能

LG Content Store

多重檢視

網頁瀏覽器

音樂播放器

流動裝置應用程式 (LG TV Plus)

網絡文件瀏覽器

其他功能 

USB 錄影

Simplink (HDMI CEC)

ARC

無線連接 

Wi-Fi

802.11ac

802.11ac

802.11ac

802.11ac

藍牙

4.2

4.2

4.2

4.2

連接 

HDMI

4

4

4

4

USB

3

3

3

3

乙太網絡連接

1

1

1

1

色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效)

轉接線

轉接線

轉接線

轉接線

復合端子輸入 (CVBS及音效)

轉接線

轉接線

轉接線

轉接線

天線輸入

1

1

1

1

SPDIF (光纖數碼音效輸出)

1

1

1

1

耳機輸出

1

1

1

1

尺寸 (mm) 

機身連座檯架 (闊×高×深)

n/a

65: 1449×910×222

55: 1228×784×222

77: 1722×1052×253

65: 1449×881×230

55: 1228×757×230

1228×749×220

機身不連座檯架 (闊×高×深)

77 (屏幕 / 影音盒): 1721×989×5.96/ 1460×84×208

65 (屏幕 / 影音盒): 1446×823×3.85/ 1260×78×198

65: 1449×903×51.8

55: 1228×776×51.8

77: 1722×991×56

65: 1449×831×46.9

55: 1228×707×46.9

1228×707×46.9

 重量 (KG) 

機身連座檯架

n/a

65: 29.9

55: 23.8

77: 36.5

65: 25.4

55: 19.1

17.8

機身不連座檯架

77 (屏幕 / 影音盒): 12.3 / 13.1

65 (屏幕 / 影音盒): 6.7 / 10

65: 26.9

55: 20.5

77: 29.9

65: 21

55: 16.3

16.3

 原產地

 原產地

韓國

韓國

韓國

韓國

 

 

2018 LG SUPER UHD TV 產品主要規格

 

系列

SUPER UHD 4K

SK9500

SUPER UHD 4K

SK8500

SUPER UHD 4K

SK8000

 顯示 

屏幕尺寸

65

65/55/49

75/55

解像度

3840 × 2160

3840 × 2160

3840 × 2160

第 2 代 Nano Cell 顯示技術

IPS 屏幕

可視角度

廣闊可視角度

廣闊可視角度

廣闊可視角度

闊色域技術

Nano Cell Color Pro

Nano Cell Color Pro

Nano Cell Color

10 億豐富色彩

控光技術

專業全陣列局部控光

全陣列局部控光

局部控光

超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

專業超亮度提升技術

背光技術

纖薄直下式

纖薄直下式

側光式

影像

高動態範圍影像

4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

- 杜比視界

- HDR10 Pro

- HLG

- Advanced HDR by Technicolor

HDR 效果

4K 高幀率影像

USB (不適用於HDR內容)

USB (不適用於HDR內容)

USB (不適用於HDR內容)

2K 高幀率影像

HDMI / USB

HDMI / USB

HDMI / USB

影像處理器

α7 Intelligent Processor

α7 Intelligent Processor

α7 Intelligent Processor

Technicolor 專業模式

專業遊戲電視

動態影像反應 時間增強

對比度增強

動態對比度增強

動態對比度增強

動態對比度增強

區域控光亮度 增強

色彩增強

動態色彩增強

動態色彩增強

動態色彩增強

顏色還原

真實色彩技術

真實色彩技術

真實色彩技術

影像倍線技術

4K 倍線器

4K 倍線器

4K 倍線器

訊噪抑制技術

動態色調配對

動態色調配對增強

動態色調配對增強

動態色調配對增強

HEVC

4K@100P, 10bit

4K@100P, 10bit

4K@100P, 10bit

VP9

4K@60p, 10bit

4K@60p, 10bit

4K@60p, 10bit

音效 

音響系統

2.2 ch / 40 W

2.2 ch / 40 W

75" : 2.2 ch / 40 W

55" : 2.0 ch / 20W

音效同步輸出

Dolby Atmos 杜比全景聲

智能電視

智能系統

webOS Smart TV

webOS Smart TV

webOS Smart TV

Miracast

Miracast 畫中畫

Miracast 畫中畫

Miracast 畫中畫

神奇遙控器

快速存取

焦點放大

實時放大

語音辨識

360VR 影像

神奇連結

畫廊功能

LG Content Store

多重檢視

網頁瀏覽器

音樂播放器

流動裝置應用程式 (LG TV Plus)

網絡文件瀏覽器

 其他功能

USB 錄影

Simplink (HDMI CEC)

ARC

無線連接

Wi-Fi

802.11ac

802.11ac

802.11ac

藍牙

4.2

4.2

4.2

連接 

HDMI

4

4

4

USB

3

3

3

乙太網絡連接

1

1

1

色差輸入 (Y,Pb,Pr及音效)

轉接線

轉接線

轉接線

復合端子輸入 (CVBS及音效)

轉接線

轉接線

轉接線

天線輸入

1

1

1

SPDIF (光纖數碼音效輸出)

1

1

1

耳機輸出

1

1

1

尺寸 (mm)

機身連座檯架 (闊×高×深)

1452 × 904 × 282.5

65 : 1455 × 903 × 318.7

55: 1232 × 778 × 248.4

49: 1096 × 707 × 248.4

75: 1681 × 1044 × 350.3

55: 1237 × 794 × 248.4

機身不連座檯架 (闊×高×深)

1452 × 833 × 62.5

65: 1455 × 835 × 62.5

55: 1232 × 709 × 62.5

49: 1096 × 638 × 62.5

75: 1681 × 973 × 65.2

55: 1237 × 721 × 63.3

重量 (KG) 

機身連座檯架

28.5

65: 28.1

55: 18.7

49: 15.5

75: 41.4

55: 17.6

機身不連座檯架

27

65: 26.6

55: 17.7

49: 14

75: 38.8

55: 16.1

 原產地 

 原產地

韓國

韓國

韓國

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