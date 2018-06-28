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全新 LG Q STYLUS+ 到港 手寫操控激發無盡創意 帶來 18:9 FHD+ FullVision 屏幕、DTS:X音效等旗艦配置
需要在手機紀錄筆記或繪畫圖像時，覺得傳統鍵盤模式不夠方便？全新 LG Q Stylus+ 配備加強版智能筆，有效準確記錄所有手寫資訊。即使用家將手放在屏幕上，全新的智能手掌抑制系統（Intelligent Palm Rejection System）亦可確保輸入的準確度。即使屏幕關閉，用家亦能利用Screen Off Memo功能隨時抓緊靈感泉源，即時記錄每個稍瞬即逝的想法。除了撰寫筆記和備忘錄，用家還可利用智能筆將圖像或將影片個人化，並整合為 GIF 動畫，玩味十足之餘，亦能更生動地表達一些抽象的概念，更傳神地發送訊息。
除此以外，用家使用智能筆書寫時， LG Q Stylus+ 會根據不同筆種會發出獨特的繪畫聲音，如鉛筆聲和螢光筆聲等，令書寫體驗更像真有趣。
多元化拍攝功能 全方位滿足用家需要
用家對手機拍攝的要求越來越高，為滿足大家的需要，LG Q Stylus+ 加入 Phase Detection Auto Focus 功能，較傳統智能手機的自動對焦功能快 23%，助用家留住一閃即逝的精彩時刻。Q Stylus+ 亦配備 800 萬像素前置鏡頭，以及 1600 萬像素主鏡頭，絕對能媲美其他旗艦手機。加上其人像模式（Portrait Mode）[1]，無論是自己或是跟一班朋友合照自拍，用家都能輕鬆拍出帶有淺景深效果的專業級相片。
[1] 只限於前鏡頭。
纖巧外型設計 DTS:X 頂級音效加持
LG Q Stylus+ 配備 6.2 吋 FHD+ FullVision 屏幕，呈現超凡的光度和豐富的色彩，為用家帶來非同凡響的觀賞體驗。其屏幕採用 18:9 的顯示比例，以金屬幼邊框設計，配合 2.5D 弧度玻璃屏幕，手感舒適之餘，單手操作亦易如反掌。早前於 G7+ThinQ 首次登場的 DTS:X 音效好評如潮，所以LG 特地將這項配置帶到 Q Stylus+，令用家能體驗環迴立體聲帶來的頂級體驗。
LG Q Stylus+ 備有三卡槽設計，能夠支援雙 SIM 卡及 MicroSD 卡，方便經常外遊的用家，省卻換卡的麻煩。Stylus+ 同時支援 IP68 防水防塵功能、MIL-STD 810G 摔落防護規格、Type-C 快速充電技術、4GB RAM 及 64GB 內置記憶體等。
售價與推出日期
全新LG Q Stylus+ 備有極光黑、摩洛哥藍及薰衣草紫色可供選擇，將於6月底公開發售，建議售價為港幣$3,198。
主要手機規格：
顯示屏
6.2 吋 18:9 FHD+ FullVision 顯示屏 (1080 x 2160)
處理器
1.5GHz 八核心
記憶體
4GB RAM / 64GB ROM
(支援高達2TB Micro SD 記憶卡)
數碼相機
後置鏡頭：1,600 萬像素
前置鏡頭：800 萬像素
電池
3,300 mAh 電池 (高效鋰電池)
作業平台
Android™ 8.1.0 (Oreo)
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28) MHz*
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
3G 網絡：
WCDMA：850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz
TD-SCDMA：1900MHz (B39) / 2000MHz (B34)*
2G 網絡：
850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz*
體積
160.1 x 77.7 x 8.4mm
重量
172g
顏色
極光黑、摩洛哥藍、薰衣草紫
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
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