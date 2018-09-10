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配備 IPS 高清屏幕、 DTS:X 音效 LG K11+ 雙色型格登場 超高性價比 呈獻旗艦級聲畫及相機配置
2018 年 9 月 10 日，香港 — LG 電子香港 (LG) 為配合不同用家需要，一直在市場提供多款各有特色的手機選擇。今天 LG 宣佈將年初於 Mobile World Congress 2018 （MWC 2018）推出的 K11+ [1] 帶到香港，手機備有摩洛哥藍及琥珀金，並以超高性價比為用家帶來媲美旗艦手機的聲畫體驗。
IPS 高清屏幕及 DTS:X 音效 帶用家展開親歷其境的旅程
全新 LG K11+ 配備 5.3 吋 IPS 高清屏幕，畫面細膩真實，同時支援能夠減少藍光的「舒適檢視」功能，幫助用家減低眼睛疲勞，最適合機不離手的手機遊戲玩家或煲劇迷。為了將極致的多媒體體驗帶給用家， LG 亦將其獨有的 DTS:X 立體音效加入 K11+ ，無論聽歌、觀賞電影劇集，甚至是打機，用家都可隨時隨地體驗有如被 7 個揚聲器包圍的震撼、真實的音效[2]。
相機功能創新實用 享受超凡拍攝體驗
對於一眾活躍於社交平台的用家，當然希望在云云的網上內容中突圍而出吸引更多 Like ，一部配備多種拍攝功能的手機自然是不可或缺的工具。想捕捉稍縱即逝的精彩時光？ LG K11+ 新增相位偵測自動對焦（Phase Detection Auto Focus）功能，比傳統智能手機的自動對焦功能快 23% ，輕鬆記錄每個重要時刻。全新功能令拍攝過程更加簡易快捷，用家只需連按音量鍵（下）兩次，便可在待機狀態下快速開啟相機，再將手指放於指紋感應器上即可單手自拍。 LG K11+ 同時支援手勢自拍功能，用家只需單手舉起再對準鏡頭握拳，只需三秒便可輕鬆自拍。如握拳兩次，更可在時距兩秒下連續拍攝四張照片。
另外，LG K11+ 設有最新自拍人像模式，能夠拍出媲美專業相機的淺景深效果，再配合自拍模式閃光燈及自動面部偵測，高質素自拍照從此毫無難度。再加上美顏拍攝功能，令相中主角肌膚更有光澤，輕鬆營造女神效果。除了優質的 800 萬像素前置鏡頭， K11+ 擁有 1,300 萬像素自動對焦後置鏡頭，拍攝出清晰細緻的照片。喜歡創作的用家亦能夠利用新增的快速動態拍攝（Flash Jump Shot）製作有趣的 GIF 圖像，再即時上載到多個社交平台與一眾親友分享，盡顯創意。
型格金屬設計及貼心功能 為用家提供一流手機體驗
LG K11+ 採用金屬感弧形機身設計，配合 2.5D 流線型玻璃屏幕及平滑的背蓋面，手感及美感兼備。它亦設有三卡槽設計，能夠支援雙 SIM 卡及 MicroSD 卡，再配合指紋解鎖等實用功能，為用家帶來無比方便。 K11+ 通過多達八項美國軍事測試MIL-STD ，包括高溫、低溫、衝擊、摔落及濕度等，非凡的耐用度讓用家安心享受優質的手機體驗，無懼日常生活的挑戰。
售價與推出日期
全新 LG K11+ 備有摩洛哥藍及琥珀金可供選擇，將於 9 月 12 日公開發售，建議售價為港幣$1,598。
主要手機規格：
顯示屏
5.3 吋 In-cell touch LCD 顯示屏 (720 x 1280)
處理器
1.5GHz 八核心
記憶體
3GB RAM / 32GB ROM
(支援 32GB Micro SDHC / 2TB Micro SDXC 記憶卡)
數碼相機
後置鏡頭：1,300 萬像素
前置鏡頭：800 萬像素
電池
3,000 mAh內置電池 (Li-Ion)
作業平台
Android™ 7.1.2 (Nougat)
網絡制式
4G 網絡：
FDD：2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 850(B5) / 900(B8) / 700(B28) MHz*
TDD：2300(B40) / 2600 (B38) MHz *
3G 網絡：
WCDMA：850/900/2100 MHz *
2G 網絡：
850/900/1800/1900 MHz *
體積
148.7 x 75.29 x 8.68 mm
重量
163g
顏色
摩洛哥藍、琥珀金
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
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[1] 於 MWC 2018 推出的同款產品名為 LG K10+ 。
[2] 需連接 3.5mm 耳機或藍牙耳機。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-k11-plus.html isCopied
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