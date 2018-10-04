LG V40 ThinQ 貫徹旗艦 V 系列的設計理念，除了配備 6.4 吋 FullVision OLED 屏幕，亦採用比以往更纖窄的邊框，帶來更好的手感及視覺體驗。全新 V40 ThinQ 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 845 處理器，內置 6GB RAM/ 64GB 或 128GB ROM 記憶體，繼續保留廣受歡迎的V 系列特色設計。

突破性五鏡頭設計捕捉光源

LG 於設計 V40 ThinQ 時以一眾活躍於社交媒體的用家為中心，希望讓用家享受真正全功能的拍攝體驗。V40 ThinQ 的背面配備三個鏡頭的相機模組，包括 1,600 萬像素的超廣角鏡頭、1,200 萬像素的標準鏡頭及 1,200 萬像素的遠攝鏡頭，用家能在同一位置完美捕捉不同距離外的景物。透過 107° 超廣角鏡頭，用家於拍攝時能輕鬆拍攝更多周圍的景物，而 2x 變焦遠攝鏡頭（當配合廣角鏡使用時可達 3.2x 變焦）能在長距離下拍攝清晰細膩的影像，確保無損相片質素。V40 ThinQ 的 Triple Shot 三連拍功能可同時利用三個鏡頭拍攝，將相片併合並製成 GIF 檔案，方便用家上傳到社交平台與親友分享。

LG V40 ThinQ 的前鏡頭模組由 500 萬像素廣角鏡及 800 萬像素標準鏡頭組成，用家自拍時可自行在屏幕上調效背景朦朧程度，締造完美自然的景深效果。V40 ThinQ 同時具備其他自拍功能，讓一眾喜愛自拍的用家按喜好加入光效及特別效果。

LG V40 ThinQ 主鏡頭感應器的解像度由V30 的 1μm 增加至 1.4μm ，大大提升約 40% ，而影像感應器尺寸亦比上一代加大 18% 。為了呈現 LG 手機史上最細膩及最光亮的影像， V40 ThinQ 配備 F1.5 大光圈主鏡頭，較上一代型號能拍下更強景深的照片、將快門延遲減半並大幅提升連拍速度。

另外，V40 ThinQ 的Dual PDAF（Phase Detection Auto Focus）雙相位對焦功能將自動對焦速度提高50%，是市面上手機平均速度的兩倍。先進的 HDR 功能可分析及決定最合適影像的曝光值，解決背景過度曝光或景物曝光不足的問題。LG V40 ThinQ 的相機在用家按下快門前會持續檢查影像銳利度，確保隨時完美對焦拍攝主體。

LG V40 ThinQ 的相機功能方面得到全面升級，包括影像色彩、構圖、白平衡及快門速度等，帶來更強大及直接的功能體驗。其 AI CAM 全新的 AI Composition 人工影像優化功能幫助用家構圖及給予智能相片建議；AI Auto White Balance自動白平衡能因應不同光暗環境調效色溫；而AI Shutter智能快門則自動選擇合適的快門速度，能更清楚效捕捉高速移動的物件。

LG V40 ThinQ 的其他拍攝功能包括：

Cine Shot：用家進行拍攝後，可選擇指定範圍以動態影像呈現，輕鬆製作玩味十足的影像

3D Light Effect：可以專業的光效設定調教影像色調

Makeup Pro：選擇不同妝容效果修飾自拍照

Custom Backdrop：按喜好完全改變自拍照的背景

My Avatar及 AR Emoji：利用內置的角色或根據用家的面部表情製作及分享獨一無二的表情符號

完美顯示畫面 音效原聲呈現

LG V40 ThinQ 配備全新改良 6.4 吋 QHD+ OLED FullVision 3120 x 1440 屏幕， 手機下方的邊框更比 V30 幼 1.6mm。全新 OLED 屏幕有效提高色準和亮度的一致性，4,500 萬解像度 OLED 屏幕冠絕市面上所有 QHD+ 智能手機，絕對能讓用家享受 LG OLED屏幕所帶來的震撼視覺體驗。

LG一向重視手機音效還原度，於V40 ThinQ 中首次加入 Audio Tuned by Meridian 專業調音技術，配合 32-bit Hi-Fi Quad DAC 能製造與原聲音檔近乎一致的音效。同樣具備首見於 LG G7 ThinQ 的Boombox喇叭，V40 ThinQ 利用手機內部的空間作為共鳴箱，低音效果為傳統手機的兩倍，放在平面上或空盒內更可當作低音揚聲器，進一步加強低音音效。

簡約設計 時尚耐用

LG V40 ThinQ 以簡約的線條及奪目的顏色呈現三大設計元素：圓滑手感、獨特顏色及無縫設計。V40 ThinQ 簡約而美觀的外型配合內置的多款創新技術，絕對經得起時間考驗。

LG 以獨有技術 Silky BlastTM 精密切割機背強化玻璃，製成更平滑的磨砂面機身，防滑之餘手感更舒適。磨砂玻璃面機身能避免指紋及污積殘留，設計高雅亦十分實用。V40 ThinQ 共有四款新色，包括極光黑、鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅。

LG V40 ThinQ 機身重量及厚度分別為 169g 及 7.7mm，繼續承傳 V 系列設計，通過 14 個類別的 MIL-STD 810G 摔落測試，符合美國國防部的軍用標準，具備 IP68 防水防塵功能。

LG電子流動通訊本部總裁 Hwang Jeong-hwan 表示：「LG V40 ThinQ 的設計理念是方便用家製作、處理及分享高質素的影音內容。V40 ThinQ 集合強大的相機功能及 V 系列一向受歡迎的配置，絕對是優質手機體驗的用家首選。」

LG V40 ThinQ 於香港的發售詳情和售價將於稍後公佈。

主要手機規格

處理器：Qualcomm ® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

Snapdragon™ 845 Mobile Platform 顯示屏：6.4-inch 19.5:9 QHD+ OLED FullVision Display (3120 x 1440 / 538ppi)

記憶體：6GB LPDDR4x RAM / 64GB 或 128GB UFS 2.1 ROM / microSD (支援 Micro SD 記憶卡高達2TB)

相機鏡頭：

後置鏡頭：1,600 萬像素超廣角鏡頭 (F1.9 / 1.0μm / 107°) / 1,200 萬像素標準鏡頭 (F1.5 / 1.4μm / 78°) / 1,200 萬像素遠攝鏡頭 (F2.4 / 1.0μm / 45°)

前置鏡頭：800 萬像素像素標準鏡頭 (F1.9 / 1.12μm / 80°) / 500 萬像素廣角鏡頭 (F2.2 / 1.12μm / 90°)

電池：3,300 mAh 高效鋰電池

作業平台：Android 8.1 Oreo

體積：158.7 x 75.8 x 7.7mm

重量：169g

網絡：LTE-A 4 Band CA

連接功能：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (兼容3.1)

顏色：全新極光黑、鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅

其他功能：Cine Shot / Triple Preview / Triple Shot / AI CAM / AI Composition / Boombox 喇叭 / Google Assistant / Google Lens / AI Haptic / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D 環迴立體聲 / 超遠場語音辨識 (Super Far Field Voice Recognition) / IP68 防水防塵 / HDR10 / 人臉辨識功能 / 指紋感應器 / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (兼容 Qualcomm® Quick Charge™ 4) / 無線充電 / 通過MIL-STD 810G 摔落測試 / FM 收音機

手機規格、功能及配件或會因不同地區而異