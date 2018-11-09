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LG 全新 UltraFine™ 屏幕 完美色彩表現助用家盡顯創意 支援 UHD 4K 及 Nano IPS 技術並兼容 Thunderbolt™ 3 連接 全面提升工作效率
還原真實原色 展現專業創意
無論是 YouTuber、設計師、藝術家或一眾活躍於社交平台的用戶，都希望吸引人注意自己的作品或內容。根據統計，每分鐘便有 400 小時的內容上載到 YouTube ，要從氾濫的資訊中突圍而出便需要運用創意。全新 LG 32UL950 具備 UHD 4K 超高清畫質，比一般 FHD 的解像度高 4 倍。此外，顯示器支援嶄新 Nano IPS 技術，可以覆蓋達 98% 的 DCI-P3 色域，相當於 135% 的 sRGB 色域，配合 VESA Display HDR™ 技術，加強影像的光暗對比度，為用家帶來更豐富璀燦色彩，將天馬行空的創意用最接近真實的影像完美呈現，滿足創意人士對完美的追求和細節的執著。
建造全面高效舒適的工作環境
專業創意人士工作時常常需要兩個甚至更多的屏幕，LG 32UL950 的 Thunderbolt™ 3 及高階連接技術 4K Daisy Chain 正正為此而設。用家只需要一條 Thunderbolt™ 3 傳輸線，便可輕易將電腦連接至 32UL950 並用多個 4K 屏幕之餘，更可同時為筆記簿電腦充電。Thunderbolt™ 3 讓用家可以每秒高達 40Gb 的速度傳送檔案及數據，比 USB 3 快多達 8 倍。配合方便選擇分割視窗畫面及屏幕設定的 OnScreen Control 功能及四邊超窄邊框設計，用家工作時就能事半功倍，輕鬆抓緊每個創作靈感。
LG 深明用家所需，知道簡約舒適的工作環境絕對有助提升工作效率。LG 32UL950 設計實用美觀兼備，其弧形支架能夠減少佔用空間，而且設計更符合人體工學，可以隨便調校高低、傾斜角度，橫向直向都絕不「托手踭」。
售價及推出日期
全新 LG 32UL950 UltraFineTM 屏幕現已公開發售 ，建議售價為港幣 $11,990。
主要規格：
型號
32UL950
屏幕大小(吋)
31.5
解像度
UHD 4K (3840 x 2160)
屏幕類型
Nano IPS / 無邊際屏幕
色域
DCI-P3 98% (Typ.)
HDR (高動態範圍)
VESA Display HDR 600
亮度
Peak Min. 600nits, Typical 450nits
可視角度（CR≥10）
178˚/ 178˚
反應時間 (GTG)
5ms (High)
HDR 10
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H/W Calibration
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色准校對
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擴音器
Rich Bass SWx2擴音器
ThunderboltTM
In port x 1 (Power Delivery: -60W) / 4K Daisy Chain
介面
ThunderboltTM3 輸入 x 1輸出 x1 / Power Delivery (-60W) / HDMI x 1 with HDCP2.2 / Display Port x1 with HDCP 2.2 / USB 3.0 x 2 Down
電源
轉接器
座檯架設計
可傾斜屏幕 (-5˚ ~ 20˚)
可調高度支架 (110mm)
PBP
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AMD Radeon FreeSyncTM Technology
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OnScreen Control
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https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-new-monitor-32ul950.html isCopied
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