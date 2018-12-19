超強吸力：内置强力摩打 吸塵、拖地、除塵蟎三合一

香港人生活節奏急速，連做家務都講求快捷便利。LG 推出全新 CordZeroTM A9 無線吸塵機，使用的 AEROSCIENCE™ 先進技術是空氣動力學專家超過 10 年的研究成果，其 Smart Inverter MotorTM 智能變頻摩打產生多重旋風式氣旋，讓用家能快速吸塵。LG CordZeroTM A9 無線吸塵機配備多達七個吸頭，各有不同功能供用家因需要而選擇：

1.電動地板吸頭

吸頭採用短絨毛刷頭，吸塵時可以更貼近地面，更有效吸走灰塵。吸頭兩側及下方的短絨毛亦能避免灰塵從旁飛出，真真正正帶走所有塵埃。加上防毛髮纏繞技術[1]能有效減少毛髮纏繞於吸頭，絕對是一眾長髮女士的恩物。

2.震動寢具吸頭

吸頭能高速震動，以每分鐘 4,000 次拍動的速度將肉眼看不見、對人體有害的塵蟎吸走。此吸頭另一特式是沒有刷毛，用家可安心用於床褥、枕頭、椅墊、梳化等，絕不會損壞寢具或傢俬質料。吸頭的凹槽也可形成空氣流動，使用時不會完全吸住寢具，方便拖動。

3.電動地拖吸頭[2]

此吸頭正正令 LG CordZeroTM A9 無線吸塵機能集吸塵及拖地於一身。用家於使用之前可先用水弄濕拖把，輕按下按鈕即可卸下水箱加水至最高水位線，透過「水量調節」按鈕控制出水量，即可使用旋轉拖板進一步清潔家居，達到比傳統地拖加倍潔淨的拖地功能，從此一機在手便能減省使用吸塵機及一般地拖的麻煩，輕鬆擁有無塵無垢的家居環境。

其他吸頭包括隙縫吸頭、二合一吸頭、床褥吸頭及硬毛吸頭，無論是地板、地毯、高層書架、電腦鍵盤上的塵埃，全都逃不過 CordZeroTM A9 的超強吸力。

全方位潔淨：五道過濾程序去除 99.9% PM 2.5 懸浮粒子

天氣轉涼，大家把大褸毛衣翻出來時少不免塵粉飛飛，就連沒有鼻敏感的用家都少不免因而感到不適，敏感症狀嚴重的話更會眼淚鼻水流足一整天。此時擁有五道過濾程序及 HEPA濾網的吸塵神器 LG CordZeroTM A9 便大派用場，它能有效地過濾 99.9%、細至 2.5 微米的懸浮粒子及致敏原，無論是普通塵埃，還是懸浮粒子都被一一阻隔。

LG 一向致力提升用家生活質素，除了強大吸力外，LG 亦帶給用家無比方便的吸塵機清潔程序。用家可輕易拆出 CordZeroTM A9 過濾網及金屬防塵裝置並使用清水洗淨。用家只需輕輕一按便可把吸塵機內的集塵箱打開，再利用隙縫吸頭把裝置輕易取出，避免用家直接接觸髒物，方便衛生之餘，亦確保機器内外一塵不染，為用家帶來真正的潔淨又貼心的體驗。

超貼心設計：強效電池、人體工學設計帶來舒適打掃體驗

以往使用無線吸塵機最大的挑戰是電池容量小，有時候打掃到一半便要充電。LG CordZeroTM A9 的雙電池設計能提供長效續航力，其可拆式電池只要輕輕一按即可隨時取出更換，省卻等待充電的困擾，讓强大的 CordZeroTM A9 充分發揮效能。

相信不少用家每次打掃完後就腰痠骨痛，比做完運動更疲累。LG CordZeroTM A9 的設計附合人體工學，用家握住吸塵機把手時機器與地面成 45 度角，有效減輕手部負擔，加上伸縮式吸管方便不同身高的用家輕鬆打掃家居由天花到地下的每一個角落，貼心設計更獲得美國Ergonomics認證。

LG CordZeroTM A9 獨特的充電座設計有三種充電方式，分別是掛牆、座地或簡易安裝式、方便用家於各種環境使用及收納。

售價與推出日期

LG CordZeroTM A9 無線吸塵機將於 12 月 19 日在一田百貨、百老匯、豐澤及蘇寧率先接受預購。現凡購買LG CordZeroTM A978VA（酒紅色），即可免費獲贈 Hedgren 價值港幣$1,399 旅行喼一個。而購買LG CordZeroTM A958SA（鐵灰色）或 A958IA（星空銀）的買家，只需另外加配電動地拖吸頭，亦可獲得該旅行喼。購品數量有限，送完即止。

此外，凡購買 LG CordZeroTM A9 無線吸塵機亦附送 10 年摩打保養及 2 年全機保養。產品亦將於 1 月中旬於特約經銷商公開發售，建議售價如下。

LG CordZero TM A978VA（酒紅色）- 港幣$7,290

A978VA（酒紅色）- 港幣$7,290 LG CordZeroTM A958SA（鐵灰色）及 A958IA（星空銀）- 港幣$6,290

主要規格

LG CordZeroTM A958SA（鐵灰色）及 A958IA（星空銀） LG CordZeroTM A978VA（酒紅色） 一般規格 摩打 智能變頻摩打 智能變頻摩打 氣旋技術 多重旋風式氣旋 多重旋風式氣旋 吸力 140W 140W 充電時間 3.5 小時 3.5 小時 操作音量 最低 75 分貝 最低 75 分貝 集塵箱容量 (升) 0.4 0.4 指示燈 3 LED 3 LED 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) 105 x 215 x 295 105 x 215 x 295 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) 720 x 295 x 240 720 x 295 x 240 重量 (連地板吸頭) (kg) 2.7 2.7 設計特色 機身掌握 Opti-balanced handle™ Opti-balanced handle™ 伸縮式吸管 4 段伸縮式吸管 4 段伸縮式吸管 集塵箱 易潔式設計 易潔式設計 可水洗濾網 HEPA、前導濾網及金屬濾網 HEPA、前導濾網及金屬濾網 充電 掛牆、座地或簡易安裝 掛牆、座地或簡易安裝 強勁吸力 一般使用 40 分鐘* 40 分鐘* 強效清潔 9 分鐘 9 分鐘 Turbo 效能 6 分鐘 6 分鐘 5重過濾系統 過濾效力 99.97% PM0.3 懸浮粒子過濾 99.97% PM0.3 懸浮粒子過濾 配件 充電座 有 有 電池 鋰離子電池 2 枚 鋰離子電池 2 枚 電動地板吸頭 有 有 震動寢具吸頭 有 有 電動地拖吸頭 - 有 隙縫吸頭 有 有 二合一吸頭 有 有 床褥吸頭 有 有 硬毛吸頭 有 有 前導濾網 2 個 2 個

電動地拖吸頭規格 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) 270 x 80 x 290 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) 280 x 300 x 175

*適用於非電動吸頭及震動寢具吸頭。

[1] 經 INTERTEK（170400020SEL-001）測試，實際使用效果可能因環境不同有差別。

[2] 只限於 A978VA型號，其他型號需另外購買。