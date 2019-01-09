LG G7 Fit 登陸香港　媲美旗艦的高性價比之選 配備 QHD+ FullVision® 屏幕和 DTS:X 音效 以大眾化價格享受頂級視聽體驗

超光亮屏幕 Super Bright Display 呈現極致畫質

LG G7 Fit 採用 Super Bright Display 超光亮屏幕，支援行業領先的 1,000 nit 顯示亮度，即使在烈日當空的情況下，依然能清晰呈現每個細節。其 6.1 吋 QHD+ FullVision® 屏幕採用 19.5:9 的顯示比例, 巧妙地將特大屏幕藏到纖薄輕巧的機身中，為用家帶來無比舒適手感，讓你無論身處車廂或沙灘都能輕鬆煲劇。

AI 攝影功能 智能優化攝影體驗

LG 明白用家十分重視攝影功能和影像質素，全新 LG G7 Fit 配備 1,600 萬像素後置鏡頭和 800 萬像素自拍鏡頭，並與 LG G7+ThinQ 一樣支援 AI CAM 技術，可以分析多達八種拍攝主體，無論是聚會上的三五知己、餐桌上令人垂涎的美食、抑或是活潑好動的愛寵，AI CAM 能夠自動偵測物件並為你推薦最佳的拍攝模式。此外，用家可以選擇各種濾鏡，為照片作後期製作，隨心輕鬆營造不同的氣氛和效果。最適合捕捉新春拜年時喜氣洋洋的點滴，紀錄一家人樂也融融的歡欣笑臉，只要一機在手，任何人都可以瞬間化身專業攝影師。

配備 Boombox 喇叭及 DTS:X 音效 隨時隨地享受音樂盛宴

為了向用家提供頂級的聽覺體驗，LG G7 Fit 與G7+ThinQ 同樣支援 DTS:X 環迴立體聲音效，其 Boombox 喇叭運用手機內裏空間作共鳴箱，不僅能帶來震撼超低音效，還將音效擴大至一般手機[1]的 17 倍，為每個室內、戶外派對增添強勁的音樂節拍。G7 Fit 的 7.1 聲道虛擬環迴立體聲配合 LG 皇牌 Hi-Fi Quad DAC，提供強勁且細膩的高質音效。用家只要戴上耳機，就能享受彷如現場演唱般的頂級音質。每天隨行隨聽，無論是上學、上班還是旅途中從此不再枯燥乏味。

防水、防塵加上摔落防護 無懼日常挑戰

除了多種實用的功能，LG G7 Fit 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 821 及 4GB RAM/64GB ROM 記憶體作其核心配置，提供流暢的電玩和影片播放體驗。另外，機身使用 Gorilla Glass 和金屬邊框設計，而且具備 IP68 防水防塵功能及 MIL-STD-810G 摔落防護規格，確保機身堅固又耐用。

售價與推出日期

LG G7 Fit 智能手機全新霧面系列備有極光黑、摩洛哥藍及胭脂紅三款顏色以供選擇，將於 1 月 11 日在各大特約網絡供應商及零售商公開發售，建議售價為港幣 $2,998。

主要手機規格

型號 LG G7 Fit 基本規格 作業平台 Android 8.1 (Oreo) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobile Platform 體積及重量 尺寸 (長x闊x高) 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 重量 158g 屏幕 主屏幕 6.1" QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440) 記憶體 RAM 4GB ROM 64GB 外置記憶卡 支援 Micro SD 記憶卡 (高達 2TB) 數據傳輸連接 網絡 LTE/3G/2G WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth V4.2 BLE USB v2.0 HS (USB Type-C 3.1 compatible) NFC √ Wi-Fi 無線熱點分享功能 √ 數碼相機 後置 1600 萬像素 , f/2.2大光圈 , 76° 標準鏡 前置 800 萬像素 , f/1.9大光圈 , 80° 自拍廣角鏡 其他功能 顏色 全新霧面系列-極光黑、摩洛哥藍及胭脂紅 FM 收音機 √ New Second Screen √ AI CAM √ Boombox喇叭 √ Google Lens √ 32-bit Hi-Fi Quad DAC √ DTS:X 環迴立體聲 √ 認證 防水防塵 (IP68), Qualcomm Quick Charge 3.0™, MIL-STD 810G 摔落測試 HDR √ 樣貌識別 √ 指紋識別 √ 電池 容量 3000 mAh (Li-Ion)

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

* 對角長度: 6.09” (完整長方形), 5.94” (不包括狀態列)

[1] 對比 LG V30+手機。