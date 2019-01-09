We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG G7 Fit 登陸香港 媲美旗艦的高性價比之選 配備 QHD+ FullVision® 屏幕和 DTS:X 音效 以大眾化價格享受頂級視聽體驗
超光亮屏幕 Super Bright Display 呈現極致畫質
LG G7 Fit 採用 Super Bright Display 超光亮屏幕，支援行業領先的 1,000 nit 顯示亮度，即使在烈日當空的情況下，依然能清晰呈現每個細節。其 6.1 吋 QHD+ FullVision® 屏幕採用 19.5:9 的顯示比例, 巧妙地將特大屏幕藏到纖薄輕巧的機身中，為用家帶來無比舒適手感，讓你無論身處車廂或沙灘都能輕鬆煲劇。
AI 攝影功能 智能優化攝影體驗
LG 明白用家十分重視攝影功能和影像質素，全新 LG G7 Fit 配備 1,600 萬像素後置鏡頭和 800 萬像素自拍鏡頭，並與 LG G7+ThinQ 一樣支援 AI CAM 技術，可以分析多達八種拍攝主體，無論是聚會上的三五知己、餐桌上令人垂涎的美食、抑或是活潑好動的愛寵，AI CAM 能夠自動偵測物件並為你推薦最佳的拍攝模式。此外，用家可以選擇各種濾鏡，為照片作後期製作，隨心輕鬆營造不同的氣氛和效果。最適合捕捉新春拜年時喜氣洋洋的點滴，紀錄一家人樂也融融的歡欣笑臉，只要一機在手，任何人都可以瞬間化身專業攝影師。
配備 Boombox 喇叭及 DTS:X 音效 隨時隨地享受音樂盛宴
為了向用家提供頂級的聽覺體驗，LG G7 Fit 與G7+ThinQ 同樣支援 DTS:X 環迴立體聲音效，其 Boombox 喇叭運用手機內裏空間作共鳴箱，不僅能帶來震撼超低音效，還將音效擴大至一般手機[1]的 17 倍，為每個室內、戶外派對增添強勁的音樂節拍。G7 Fit 的 7.1 聲道虛擬環迴立體聲配合 LG 皇牌 Hi-Fi Quad DAC，提供強勁且細膩的高質音效。用家只要戴上耳機，就能享受彷如現場演唱般的頂級音質。每天隨行隨聽，無論是上學、上班還是旅途中從此不再枯燥乏味。
防水、防塵加上摔落防護 無懼日常挑戰
除了多種實用的功能，LG G7 Fit 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 821 及 4GB RAM/64GB ROM 記憶體作其核心配置，提供流暢的電玩和影片播放體驗。另外，機身使用 Gorilla Glass 和金屬邊框設計，而且具備 IP68 防水防塵功能及 MIL-STD-810G 摔落防護規格，確保機身堅固又耐用。
售價與推出日期
LG G7 Fit 智能手機全新霧面系列備有極光黑、摩洛哥藍及胭脂紅三款顏色以供選擇，將於 1 月 11 日在各大特約網絡供應商及零售商公開發售，建議售價為港幣 $2,998。
主要手機規格
型號
LG G7 Fit
基本規格
作業平台
Android 8.1 (Oreo)
處理器
Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobile Platform
體積及重量
尺寸 (長x闊x高)
153.2 x 71.9 x 7.9 mm
重量
158g
屏幕
主屏幕
6.1" QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display
(3120 x 1440)
記憶體
RAM
4GB
ROM
64GB
外置記憶卡
支援 Micro SD 記憶卡 (高達 2TB)
數據傳輸連接
網絡
LTE/3G/2G
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
V4.2 BLE
USB
v2.0 HS (USB Type-C 3.1 compatible)
NFC
√
Wi-Fi 無線熱點分享功能
√
數碼相機
後置
1600 萬像素 , f/2.2大光圈 , 76° 標準鏡
前置
800 萬像素 , f/1.9大光圈 , 80° 自拍廣角鏡
其他功能
顏色
全新霧面系列-極光黑、摩洛哥藍及胭脂紅
FM 收音機
√
New Second Screen
√
AI CAM
√
Boombox喇叭
√
Google Lens
√
32-bit Hi-Fi Quad DAC
√
DTS:X 環迴立體聲
√
認證
防水防塵 (IP68), Qualcomm Quick Charge 3.0™,
MIL-STD 810G 摔落測試
HDR
√
樣貌識別
√
指紋識別
√
電池
容量
3000 mAh (Li-Ion)
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
* 對角長度: 6.09” (完整長方形), 5.94” (不包括狀態列)
[1] 對比 LG V30+手機。
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-g7-fit.html isCopied
paste