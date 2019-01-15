LG V40 ThinQ 配備由 3 個不同鏡頭組成的後置相機模組，以及配備 2 個鏡頭的前置相機模組，3 + 2 = 5 個鏡頭帶來前所未有的強大「攝力」，後置主鏡頭擁有 16mm 至 50mm 焦距，讓用家只要「一機在手」，無論身處任何位置都能輕鬆捕捉最佳影像，彷如手掌上的天涯鏡。

LG V40 ThinQ 主相機的規格亦較上一代型號有顯著的升級，其感光元件的單位像素 (pixel size) 由LG V30+ 的 1μm 增加至 1.4μm ，大大提升約 40% ，而其尺寸亦較 V30+ 加大 18%，提升攝影質素至更高境界，助用家拍攝出更銳利、更明亮的影像。主相機包含 1,600 萬像素 107° 超廣角鏡頭，在拍攝時能降低影像左右扭曲的程度，讓用家在輕鬆捕捉更多周圍的景物的同時仍能拍攝出細緻銳利的相片。

除了配備強大的相機硬件，LG V40 ThinQ 的 AI CAM 3.0 功能亦利用創新人工智能 (AI) 科技，為用家提供最佳的攝影建議和後製功能，傳遞無可比擬的手機攝影體驗和影像質素。



