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3 + 2 = 5 種欣賞生活的角度 LG V40ThinQ 五鏡頭手機 強大「攝力」滿足用家多項拍攝需求
LG V40 ThinQ 配備由 3 個不同鏡頭組成的後置相機模組，以及配備 2 個鏡頭的前置相機模組，3 + 2 = 5 個鏡頭帶來前所未有的強大「攝力」，後置主鏡頭擁有 16mm 至 50mm 焦距，讓用家只要「一機在手」，無論身處任何位置都能輕鬆捕捉最佳影像，彷如手掌上的天涯鏡。
LG V40 ThinQ 主相機的規格亦較上一代型號有顯著的升級，其感光元件的單位像素 (pixel size) 由LG V30+ 的 1μm 增加至 1.4μm ，大大提升約 40% ，而其尺寸亦較 V30+ 加大 18%，提升攝影質素至更高境界，助用家拍攝出更銳利、更明亮的影像。主相機包含 1,600 萬像素 107° 超廣角鏡頭，在拍攝時能降低影像左右扭曲的程度，讓用家在輕鬆捕捉更多周圍的景物的同時仍能拍攝出細緻銳利的相片。
除了配備強大的相機硬件，LG V40 ThinQ 的 AI CAM 3.0 功能亦利用創新人工智能 (AI) 科技，為用家提供最佳的攝影建議和後製功能，傳遞無可比擬的手機攝影體驗和影像質素。
LG V40 ThinQ 相機功能
圖片示範
五鏡拍攝配合不同需要
左起：前置廣角鏡頭、前置標準鏡頭、後置遠攝鏡頭、後置標準鏡頭以及後置超廣角鏡頭
Triple Shot
用家只需對準想拍攝的景象按一下快門，LG V40 ThinQ 即可利用遠攝、標準及廣角鏡頭進行拍攝，更可將三張相片製作成 MP4，為手機拍攝增添玩味。遠攝鏡頭更支援兩倍光學變焦，即使與景物有一定距離仍能拍攝出細緻銳利的影像。
Triple Preview
用家可透過 Triple Preview 功能在屏幕上即時預覽遠攝、標準及廣角鏡頭所拍攝的影像，方便用家比較及選擇最合適的相片。
前置廣角及標準鏡頭
前置相機配備廣角及標準鏡頭是基本吧！除此之外，LG V40 ThinQ 在偵測到兩個或以上的頭像時，相機更會提供建議轉換到廣角鏡頭，用家與家人朋友自拍時自然更得心應手！
Cine Shot
將動態影像加到相片指定部份，增添玩味。
AI Composition 人工影像優化功能
全新的 AI Composition 人工影像優化功能幫助用家構圖及給予智能相片建議，就算是入門攝影用家都能輕鬆拍下更具美感的景象。
Story Shot
全新的 Story Shot 功能讓用家無需利用電腦都能輕易為相片「退地」，又或是將背景轉換成其他情景，用家自然可以上載更多充滿故事性的相片到社交平台！
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