革命性五鏡頭設計 多角度完美捕捉影像

LG V40 ThinQ 配備由超廣角、標準和遠攝 3 個鏡頭組成的後置相機模組，無論是遠景或近景，用家只要站在原地簡單一按即能捕捉不同距離的景物，最適合喜愛旅攝而又追求輕便的港人。相信大家行山時少不免為了拍下照片在社交媒體「打卡」，試想像於飛鵝山攻頂後卻因手機攝影功能限制，而錯失拍下眼前景色的機會？LG V40 ThinQ 除了配備 107° 超廣角鏡頭，其遠攝鏡頭支援兩倍光學變焦（當配合超廣角鏡使用時可達 16x 變焦），無論是壯闊景色或是細緻景物都能完美捕捉！當用家在飛鵝山上觀看日出日落時，都可利用 V40 ThinQ 強大的遠攝功能輕鬆捕捉「鹹蛋黃」的大特寫，留住醉人一刻。LG V40 ThinQ 主相機鏡頭的感光元件單位像素提升至 1.4μm ，配合 F1.5 大光圈，讓用家無懼低光環境輕易捕捉日出的動人景色。難得成功攻頂當然要拍下更多特別的照片留念吧？V40 ThinQ 的 Triple Shot 三鏡拍攝定能滿足用家的需要！此功能支援三個鏡頭連續拍攝，更可將相片併合並製成短片播放，玩味十足。而其 Triple Preview 功能則在屏幕上即時預覽遠攝、標準及超廣角鏡頭所拍攝的影像，讓用家輕鬆地選擇出最合適的相片。LG V40 ThinQ 的前置相機模組由廣角及標準鏡頭組成，用家可以因應不同情況選擇拍攝鏡頭，即使是簡單的自拍照亦能締造完美景深效果。

LG V40 ThinQ 的 AI CAM 3.0 功能利用創新人工智能 (AI) 科技，為用家提供最佳的攝影建議和後製功能。全新的 AI Composition 人工影像優化功能幫助用家構圖及給予智能相片建議，高質素影像加上完美構圖協助用家輕鬆攝下大師級作品。AI Auto White Balance 自動白平衡能因應不同光暗環境調較色溫；而 AI Shutter 智能快門則自動選擇合適的快門速度，能更清楚有效捕捉高速移動的物件。其他玩味十足的拍攝模式包括 Cine Shot 、3D Light Effect、Macro Mode 微距模式、Makeup Pro 、Custom Backdrop、Portrait Mode 肖像模式、My Avatar 3D 個人頭像及 AR Emoji 功能。無論是室外室內、人像風景、動態靜態，LG V40 ThinQ 的升級拍攝功能都能幫助用家拍出最佳相片。

Meridian 專業調音技術及 QHD+ OLED FullVision屏幕 打造極致視聽體驗

LG一向重視手機音效還原度，首次與頂級音響品牌 Meridian 合作，於 V40 ThinQ 中加入 Audio Tuned by Meridian 專業調音技術，配合 LG 皇牌的 32-bit Hi-Fi Quad DAC ，為用家呈現媲美原聲的細緻音效。V40 ThinQ 同時支援 DTS:X 7.1 頻道，傳遞身歷其境的環迴立體聲效，再配合 Boombox 揚聲器，利用手機內部的空間作為共鳴箱，進一步加強低音音效。

LG V40 ThinQ 配備升級 6.4 吋 QHD+ OLED FullVision 19.5:9 屏幕，屏幕下方的邊框更比 V30+ 幼 1.6mm，為用家帶來更震撼視覺體驗，同時保持舒適手感，讓用家只要一機在手，隨時隨地「煲劇」、「睇片」，精彩娛樂不再受間斷！

全新霧面設計 集時尚與耐用於一身

LG V40 ThinQ 的全新霧面機身採用 LG 獨有 Silky BlastTM 技術，能避免在機身留下指紋及污漬，設計型格之餘亦帶來更舒適的手感。配合只有 7.8mm 厚度及 169g 的纖薄輕巧設計，盡顯用家時尚品味。

LG V40 ThinQ 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 845 處理器，內置 6GB RAM 及 128GB ROM 記憶體，具備 MIL-STD-810G 摔落防護規格及 IP68 防水防塵功能，加強機身堅固耐用程度。

售價與推出日期

LG V40 ThinQ 智能手機備有全新霧面系列 — 鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅以供選擇，將於 1 月 25 日起公開發售，建議售價為港幣 $5,998。

主要手機規格

型號 LG V40 ThinQ 基本規格 作業平台 Android 8.1 (Oreo) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 845 八核心流動平台 (2.8GHz) 體積及重量 尺寸 (長x闊x高) 158.7 x 75.8 x 7.8mm 重量 169g 屏幕 主屏幕 6.4" 19.5:9 QHD+ OLED FullVision Display (3120 x 1440 / 538ppi) 記憶體 RAM 6GB ROM 128GB 外置記憶卡 支援 Micro SD 記憶卡 (高達 2TB) 數據傳輸連接 網絡 LTE-A 5 Band CA WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 BLE USB USB Type-C 2.0 (USB Type-C 3.1 compatible) NFC √ Wi-Fi 無線熱點分享功能 √ 數碼相機 後置 1,600 萬像素超廣角鏡頭 (F1.9 / 1.0μm / 107°) / 1,200 萬像素標準鏡頭 (F1.5 / 1.4μm / 78°) / 1,200 萬像素遠攝鏡頭 (F2.4 / 1.0μm / 45°) 前置 800 萬像素像素標準鏡頭 (F1.9 / 1.12μm / 80°) / 500 萬像素廣角鏡頭 (F2.2 / 1.12μm / 90°) 拍攝模式 Cine Shot / Triple Preview / Triple Shot / AI CAM / Cine Video / AI Composition 其他功能 顏色 全新霧面系列 - 鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅 New Second Screen √ AI CAM √ Boombox 揚聲器 √ Google Lens √ 32-bit Hi-Fi Quad DAC √ DTS:X 3D 環迴立體聲 √ 認證 防水防塵 (IP68)，Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 (兼容 Qualcomm® Quick Charge™ 4，須另行配置相應變壓器)， MIL-STD-810G 摔落測試，Qi 無線充電 (配合 Qi 充電器使用)* HDR10 √ 面容識別 √ 指紋識別 √ 電池 容量 3,300 mAh (Li-Ion)

*Qi 無線充電器獨立銷售

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準