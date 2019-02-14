全新 LG 雙迴轉變頻熱泵乾衣機 節能、省時、保護衣物 全面照顧用家需要 自動清洗、智能感測乾衣　帶來前所未有的乾衣新體驗

革命性雙迴轉變頻壓縮機配合低溫除濕乾衣技術 節能、省時、護衣無難度

香港一年四季都天氣潮濕，每當遇上雨天或回南天時，剛清洗乾淨的衣服單靠晾曬往往都難以乾透，衣物上的異味更為不少港人的生活帶來煩惱。LG 推出全新雙迴轉變頻熱泵乾衣機，配備 DUAL Inverter 雙迴轉變頻壓縮機及變頻摩打，具有 IEC 國際標準 A+++-10% 能源效益的認證[1]，可以控制壓縮機的運轉速度，減少耗電量及縮短乾衣時間，大大提升乾衣效能。Eco HybridTM 乾衣技術讓用家可按實際需要以 Energy Mode 或 Time Mode 運作，選擇更慳電或省時的乾衣方式。

相信大家都試過在乾衣時因高溫乾燥的過程而導致衣物「縮水」及變形。有別於一般的高溫烘乾，全新 LG 雙迴轉變頻熱泵乾衣機採用 Heat PumpTM 低溫除濕乾衣技術，乾衣過程在低溫環境下進行，避免破壞衣物纖維及結構，大大減低各種材質衣物損毀的機會。無論是精緻絲質衣物，抑或是用家心愛的羊毛毛衣， LG 雙迴轉變頻熱泵乾衣機都會一一溫柔呵護。LG WF-DT90TW 的 Allergy Care 防敏感/除蟎程序更可以清除 99.9%[2] 附於衣物上的細菌、塵蟎及花粉等的致敏原，減低引起過敏的機會，為用家帶來前所未有「既乾身又安心」的乾衣體驗。

自動清潔功能搭配 75 微米雙重濾網 雙管齊下確保潔淨易保養

一般乾衣機於使用後機內都會堆積著棉絮，不但難於清理，更會影響乾衣效能。LG WF-DT90TW 乾衣機配備超細密 75 微米雙重濾網，能有效將棉絮、塵粒和頭髮收集並過濾，用家可輕易拆出過濾網並使用清水洗淨，輕鬆保持機内潔淨。LG WF-DT90TW 乾衣機更配備自動清洗冷凝器，透過自動噴出三重水流，去除機內的棉絨和灰塵，免去用家手動清潔機器的麻煩，達到長期保養機器效能, 保持乾衣的最佳效果，為用家帶來真正潔淨又輕鬆的體驗。

Sensor Dry 功能加上 SmartThinQ™ 帶來便捷智能家居體驗

提升用家的智能家居體驗是 LG 研發產品的宗旨，LG WF-DT90TW 乾衣機融入 Sensor Dry 智能感測乾衣技術，可偵測衣物的濕度並自動調整乾衣時間，減少耗電的同時亦避免衣物受損。LG WF-DT90TW 搭載 SmartThinQ™ 功能，用家只需連接乾衣機至 SmartThinQ™ 手機應用程式，便能遙距控制及監察乾衣機、預約時間開關、下載乾衣程序及使用 Smart Diagnosis™ 智能診斷等等功能，讓用家無論置身哪裡都能輕鬆控制及監察乾衣機耗能狀況，尤其適合工作忙碌的香港人。

除此之外，LG WF-DT90TW 乾衣機設有獨特的雙向機門設計，用家能根據居家空間更換開門方向，貼心設計充分迎合香港有限的住宅空間。

售價與推出日期

全新 LG WF-DT90TW 雙迴轉變頻熱泵乾衣機由即日起公開發售，建議售價為

港幣 $11,980，產品附送 10 年壓縮機及摩打，以及 2 年全機免費保養服務。

主要規格

LG WF-DT90TW 一般規格 類型 前置式 乾衣方式 熱泵式 感應乾衣 √ 乾衣量 (公斤) 9 儲水箱 (公升) 4.9 尺寸 闊 x 高 x 深, (毫米) 600 x 850 x 590 疊機 支援^ 外觀 顏色 白色 LED 控制面板 觸控式 LED 功能 乾衣量感應 √ 溫度及濕度感應 √ 預約時間 (小時) 3-19小時 增減乾衣時間 √ Eco Hybrid™ √ 抗皺 √ 運行時間顯示器 √ 自動清洗冷凝器 √ 絨毛過濾器 雙重 清潔過濾器提示 √ 清空水箱提示 √ 記憶功能 √ 雙向機門 支援* 兒童安全裝置 √ 滾筒燈 √ 零電量備用系統 √ 提示音 √ 標準乾衣程序 棉質衣物 √ 混合纖維 √ 簡易 √ 大件 √ 毛巾 √ 牛仔褲 √ 特別衣料乾衣程序 防敏感/除蟎 √ 運動裝 √ 30 分鐘快速乾 √ 纖幼衣物 √ 柔軟衣物 √ 羊毛 √ 免燙衣物 √ 下載模式 √ 自訂時間乾衣程序 晾架乾衣 √ 冷風 √ 暖風 √ 自選乾衣程度 微乾 √ 普通 √ 極乾 √ Smart ThinQ® 智能系統 Smart ThinQ® 應用程式 Android / iOS 遙控啟動 支援 乾衣程序下載 支援 運行時間監察及推送通知 支援 Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援

^ 只適用於指定型號 LG 洗衣機

* 需預先通知作安排

[1] 按照國際電工委員會（IEC）標準，棉質衣物洗滌程序下的節能模式，作出 A+++ 至 D 級的評級。

[2] 獲英國過敏症基金會（BAF）認證。