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LG 首個21:9 UltraWide™5K Nano IPS屏幕登陸香港 畫面空間更廣闊、色彩表現全面提升 帶來前所未有的卓越設計體驗
21:9 寬闊屏幕同時處理大量多媒體檔案 全方位提升工作效率
市場對 UHD 及 HDR 內容需求不斷增加，有見及此，LG 推出 UltraWideTM 產品系列，助用家提升工作效率。兩款全新 UltraWideTM 屏幕均獲得 VESA DisplayHDR™ 認證，讓用家可欣賞絕佳 HDR 的高動態範圍影像。34 吋 21:9 的 LG 34WK95U UltraWide™ 5K Nano IPS 屏幕擁有高達 5,120 x 2,160 的解像度，用家可輕鬆同時處理立體模型及平面影像之餘，亦可於同一個屏幕上混合及編輯影片及聲音。與一般 16:9 4K 超高清屏幕相比，LG 34WK95U 的畫面空間增加 33% ，配合 OnScreen Control 功能，用家能隨意分割視窗畫面，同時瀏覽及編輯大量文件、圖片或影片，工作定能事半功倍。
靈活多變、高速傳輸 帶來全方位高效能工作環境
為了方便檔案傳送，LG 34WK95U 支援 Thunderbolt™ 3，用家只需要一條 Thunderbolt™ 3 傳輸線，便可輕易將筆記簿電腦連接至 34WK95U，數據傳輸速度亦高達 40Gb/s，是 Thunderbolt™ 2 的兩倍，亦比 USB 3 快 8 倍。當與 MacBook 連接時，充電功率更可達 85W。無論於家中或公司工作，抑或向客戶展示多媒體檔案，用家都能更加得心應手。
同樣是 34 吋、21:9 的 LG 34WK95C UltraWide™ Nano Cell IPS 屏幕的畫面空間比一般 16:9 FHD 屏幕多 2.4 倍，配合弧形設計，無論在任何角度都能精密地展示更豐富的色彩而不會扭曲影像。
更廣闊色域 定義色彩效能新標準
全新 UltraWideTM 系列屏幕支援 Nano IPS 技術，覆蓋相當於 135% 的 sRGB 色域，其色彩之豐富色彩及對比度遠勝傳統屏幕。加上四邊超窄邊框及符合人體工學的弧形底座設計，用家可按需要調校高低、傾斜角度，在任何角度都能呈現色彩豐富準確的逼真影像，讓用家無論在專業創作上，或觀看UHD HDR電影時，均擁有更佳效果，栩栩如生影像活現眼前。
售價及推出日期
全新 LG 34WK95U UltraWide™ 5K Nano IPS 屏幕及 34WK95C UltraWide™ Nano IPS 弧形屏幕現已公開發售 ，建議售價如下：
型號
建議售價
LG 34WK95U
港幣 $12,990
LG 34WK95C
港幣 $9,990
主要規格：
型號
LG 34WK95U
LG 34WK95C
屏幕大小
34”
34” 弧形屏幕
解像度
5K2K (5,120 x 2,160)
3,440 x 1,440
畫面比例
21:9
21:9
屏幕類型
Nano IPS
Nano IPS
色域
DCI-P3 98% (Typ.)
DCI-P3 98% (Typ.)
HDR
VESA Display HDR 600
VESA Display HDR 400
亮度
Typical 450 cd/m2
Typical 400 cd/m2
可視角度
178˚
178˚
反應時間
5ms
5ms
色彩校正
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揚聲器
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音效增強
Rich Bass
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界面
HDMI x 2
DisplayPort x 1
耳機輸出 x 1
HDMI x 2
HDCP
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Power Delivery
85W
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USB Hub 功能
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人體工學座檯架
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PBP
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AMD Radeon FreeSyncTM Technology
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OnScreen Control
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https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/lg-ultra-wide-monitor-series.html isCopied
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