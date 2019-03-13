LG 全新 UHD 4K 系列顯示器抵港 極致逼真、非凡視覺效果帶來震撼畫面 超高清 4K 顯示器搭配HDR 技術呈現絕佳影像 配備MAXXAUDIO® 音效　讓用家盡享豐富娛樂體驗

UHD 4K 配合 HDR 技術呈現細緻畫質 全面提升電玩體驗

多得全球的大力推廣，電競運動成功登上亞運競技平台的比賽項目。要在比賽中勝出，除了個人技術外，頂尖的電子配備亦必不可少。LG 推出的全新 UHD 4K顯示器系列，具備 UHD 4K 超高清畫質，其解像度是 Full HD 的四倍，以極致影像質素提升用家娛樂體驗。LG 32UK550 擁有 DCI-P3 95% 的廣闊色譜，以精準、細緻的色彩呈現各種畫面， 備有彩校準功能更能準確調整色彩，還原真實原色。

全新 LG 27UL850 及 27UL600 採用IPS顯示器，色域亦覆蓋99% sRGB ，帶來真緻色彩及極廣闊寬廣的觀賞角度。而LG 27UL850 及27UL600 更獲 VESA Display HDR™ 400 認證，以更細緻逼真影像及更豐富璀燦色彩，為用家帶來更真實、更完美的視覺體驗。LG 27UL850 更可透過 True Color Pro 軟件進行色彩校準，盡顯 LG IPS 4K 顯示器的廣闊色譜及一致性。即使是 SDR 內容， LG UHD 4K 顯示器都能透過改善色調映射及亮度， 將SDR 內容提升至仿如 HDR 畫質，讓用家觀賞到出眾的畫面影像。

四款全新 UHD 4K 顯示器均支援 AMD Radeon FreeSync™ 技術，有效消除因顯示卡與顯示器幀率不一致而帶來的影像撕裂及畫面延遲。此外，四款顯示器備有 Black Stabilizer 功能，提高畫面黑暗位置的亮度，即使是潛伏在暗黑角落中的「喪屍」亦無所遁形，讓用家擊敗敵人輕鬆過關。

實用功能加上時尚設計 提供舒適的用家體驗

LG 顯示器功能實用，全面照顧用家娛樂和工作的實際需要。四款UHD 4K顯示器兼容最新的 HDCP 2.2 內容保護協定，支援播放 4K 串流服務、遊戲機及超高清藍光碟播放機的影片，一個顯示器滿足用家不同的娛樂需要。另外，LG 27UL850 內置 USB Type-C™，讓用家可以連接顯示器至包括 MacBook 等手提電腦或流動裝置，一線連接即可同步顯示畫面、傳送數據及為裝置充電，免卻傳統多條線材做成桌面凌亂，打機之餘亦照顧到用家的工作需要。

四款顯示器均採用符合人體工學的底座設計，根據不同型號設置，用家可按需要調校高低、傾斜角度，其中 LG 27UL850 、27UL600 及 27UL500 採用三邊纖薄邊框設計，讓用家享受更廣闊的畫面。

售價及推出日期

全新 LG UHD 4K 32UK550、27UL850 、27UL600及27UL500顯示器現已公開發售 ，建議售價如下：

型號 建議售價 LG 32UK550 港幣 $4,990 LG 27UL850 港幣 $5,790 LG 27UL600 港幣 $4,790 LG 27UL500 港幣 $3,090

主要規格：

LG 32UK550

LG 32UK550 基本規格 顯示器大小(吋) 31.5 尺吋 (闊x高x深, mm) 728.1 x 601.7 x 230.0 (座檯架升至最高時) 728.1 x 491.7 x 230.0 (座檯架降到最低時) 螢幕比例 16:9 解像度 3840 x 2160 色域 DCI-P3 95% 色彩深度（顏色數） 1.07B HDR (高動態範圍) HDR 10 反應時間 (GTG) 4ms 亮度 300 cd/m² (Typ.) 對比度 3,000:1 (Typ.) 可視角度 178˚ 顯示器表面處理 防眩光, 3H 硬度 可調座檯架設計 傾斜/高度 功能特色 HDCP √ 色彩校正出廠 √ 不閃爍屏幕 √ RADEON FreeSync™ √ Super Resolution+ √ 黑色穩定器 √ 智能節能 √ 閱讀模式 √ Dual Controller √ OnScreen Control √ 音效 揚聲器 √ 連接 HDMI 2 DisplayPort 1 耳筒輸出 √

LG 27UL850 、27UL600 及 27UL500