LG 全新 49 吋超寬闊曲面顯示器震撼登場 革命性 32:9 比例突破視覺界限　雙 QHD 顯示器搭配 IPS 技術呈現細膩畫質

升級規格及創新比例 提供更靈活彈性的多工作業空間

無論是從事金融、科技資訊、建築相關行業，抑或是專業設計人士都經常需要用到兩個或以上的顯示器，以便同時瀏覽各方面的最新資訊及編輯不同多媒體檔案。全新 LG 49WL95C 49 吋 32:9 顯示器的像素比一般 32:9 FHD 顯示器多 70% ，加上 OnScreen Control 功能，用家可以隨意分割視窗畫面，同時開啟多個程式或功能，省去頻頻切換視窗的麻煩。透過更靈活彈性的多工作業空間，用家從此只需一個顯示器，便能輕鬆工作，無論是校對繁複的文字圖表或是編輯冗長的影音檔案，都可以順暢無阻，一覽無遺。

為進一步提高靈活性及工作效率，LG 49WL95C 內置 USB Type-C，用家可以輕鬆連接顯示器至手提電腦或流動裝置，一線連接即可同步顯示畫面、傳送檔案及為裝置充電，而充電功率更可達 85W。另外，49WL95C 支援 Picture-by-Picture 功能，可以並列顯示連接裝置的畫面。LG 為用家提供 Dual Controller 2.0 應用程式，只需一組鍵盤及滑鼠，即可同時操控多達四台電腦，為用家提供更靈活彈性的多工作業空間，全面提升工作效率。

完美細膩畫質 定義非凡娛樂體驗

工作之餘又想讓腦筋稍作休息，差差電？LG 49WL95C 畫質細緻，色彩鮮艷，能呈現更準確逼真影像，無論是觀賞電影或遊戲，都能為用家締造最佳娛樂體驗。具備雙 QHD（5,120 x1,440）畫質，相當於兩個 27 吋超高清顯示器並列，為用家帶來更清晰銳利的畫面影像。LG 49WL95C 出廠時已預先進行色彩校正，以 IPS 屏幕顯示 99% sRGB 廣闊色域，還原影像真緻色彩之餘，並擁有極廣闊的觀賞角度。LG 49WL95C 備有感應器，能根據房間環境自動調校顯示器光暗，配合其弧形屏幕設計，讓用家有更佳的臨場感，享受更逼真視覺體驗。除此之外，49WL95C 亦內置兩個 Rich Bass 揚聲器，為用戶帶來身歷其境的視聽體驗。

LG 49WL95C 即使擁有 49 吋超寬闊螢幕，其人體工學支架減少佔用空間同時可隨意調整上下升降、左右旋轉及傾斜角度。LG 49WL95C 寬闊的畫面最適合讓用家將所有資料一次過向客戶呈現，使簡報過程更順利，自然能贏得更多商機。

售價及推出日期

全新 LG 49WL95C 現已公開發售，建議售價為港幣 $13,990。

主要規格：