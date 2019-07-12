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LG隨身便攜式空氣清新機PuriCare Mini清新登場 PM1.0懸浮微粒感應器 高轉速雙變頻摩打 帶來無可替代的便攜性及高效淨化能力
與香港父母一同守護子女健康 時刻為小朋友帶來潔淨親子空間
香港家長十分注重子女健康，要營造一個無污染及潔淨的成長環境就是第一歩。LG PuriCare Mini的四步驟全方位淨化系統能徹底淨化空氣裡的有害物質；其PM1.0懸浮微粒感應器能快捷準確偵測周邊空氣質素，再加上榮獲包括英國過敏協會(BAF)等相關健康組織認證的全方位抗敏HEPA濾網及抗微塵濾網，能於10分鐘內過濾空氣[1]。讓家長不論與小朋友在車上、到圖書館甚至餐廳進餐，都能享受清新潔淨的周邊空氣。
此外，LG PuriCare Mini的高轉速雙變頻風扇則能全面提升空氣流動，時刻保持潔淨的活動空間。隨著暑假的到臨，相信一眾父母已為子女安排了一連串的精彩活動，例如到外地旅遊，家長們便可以把LG PuriCare Mini隨身攜帶，在飛機上、自駕遊的私家車中、甚至乘坐公共交通工具時，確保子女能享受真正全天候的清新空氣。
低用量模式 體貼家長在照顧小朋友時的各個需要
傳承LG以客為先的品牌概念，LG PuriCare Mini在充電後，其低耗電量效能讓用家無線持續使用長達8小時。加上30dB 低噪音，父母即使在私家車甚至在嬰兒車內使用，也不會吵醒熟睡中的寶寶。另外，在圖書館或公共地方等安靜場合，低噪音空氣清新機也是體貼自己、體貼他人的首選。
輕巧易用、藍牙連線 創造健康工作環境
香港人越來越注重養生丶健康，但辦公室環境較密集丶港人工作時間又長，自然抵抗力下降，身體有機會被肉眼看不見的懸浮粒子所損害，所以在辦公室放置一部輕便的空氣淨化機十分重要。LG PuriCare Mini設計輕巧、體積小、尺寸及重量僅約一枝500毫升的水，最適合繁忙的上班族於辦工室使用，無線設計令桌面空間不受佔據之餘亦不會因線材而變得凌亂。
LG PuriCare Mini更備有同名手機應用程式，能讓用家能透過藍牙連線，以智能電話全面掌控空氣清新機的操作，即時偵測周遭空氣質素、追蹤空氣淨化的變化、查閱電量狀態及更換濾網的需要。手機應用程式更支援「連線即著」功能，特別讓駕駛者能上車前將車箱內空氣先行潔淨，貼心功能帶來輕鬆便捷的使用新體驗。
*視乎藍牙連線距離而定
售價與推出日期
全新LG PuriCare Mini Air Purifier備有黑及白2種顏色以供選擇 (AP151MBA1.AHK及AP151MWA1.AHK)，將於7月12日公開發售，建議售價為港幣 $1,980。
主要規格
基本規格
空氣質素偵測
PM1.0 超極細懸浮粒子感應器
適用空間大小
1.67M²
CADR 潔淨空氣輸送率
13M³
濾網
前導濾網, 全效防敏濾網
摩打
變頻摩打
運作音量 (分貝)
48(Turbo)/43(高速)/30(低速)
潔淨模式
4: 自動 / 低速 / 高速 / Turbo
設計
顏色
白色
操作
按鍵式
潔淨度指示燈
有
智能操作
PuriCare Mini 應用程式
藍牙 (iOS / Android)
空氣質素監測
支援
遙控操作
支援
更換濾網提醒
支援
電量
電池
內置 3,600mAh
充電時間
約 4 小時
使用時間 (電池完全充滿時)
最長 8 小時
尺寸&重量
Product Dimension (W x H x D)(mm)
69 x 64 x 200
Product Weight (kg)
0.53
[1] LG在3平方米（平均車輛內部尺寸）的車輛中進行內部測試，清潔空氣輸送率（CADR）為13平方米/小時。 在10分鐘內減少50％的空氣污染濃度。
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