百份百韓國製造　LG 變頻式離子殺菌抽濕機襲港 高效安全、全面提升智能家居體驗　榮獲韓國最受喜愛殊榮[1]

節能低噪 變頻式壓縮機快速抽濕

香港一年四季都天氣潮濕，下雨天更令人鬱悶難耐。全新LG智能變頻式離子殺菌抽濕機配備變頻式壓縮機，能夠依照各種情況調節抽濕效能，可供用家靈活使用。變頻式壓縮機發出的噪音更比傳統的低 20%[2]，效能亦增加高達50%[3]，帶來高效節能的抽濕效果，同時輕鬆營造舒適寧靜的家居環境。另外，高速模式能夠在潮濕環境強力抽濕，速度可提升高達30%[4]。LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 每日的抽濕量分別最高可達30及 28公升，絕對適合於天氣潮濕的香港使用。

貼心設計提供全方位除濕效果

LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機設有衣櫃喉管，方便為抽屜進行集中抽濕，讓衣物時刻保持乾爽。其Y型乾鞋喉管更專為鞋履而設，從每一個細節全方位照顧用家的需要。另外， LG 抽濕機的設計貫徹用家至上的理念，除了配備方便手柄、360˚易行滑輪及方便用家單手拿起的水箱，亦設置滿水提示，於水箱滿水時自動感應並停止運作。

獨立離子殺菌功能淨化室內空氣

在回南天時，剛清洗乾淨的衣服晾曬一整天都難以乾透，更會因潮濕而產生霉味，令人感到束手無策。 LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機的獨立離子殺菌功能就能徹底解決此煩惱，透過釋放離子消滅空氣中病毒和細菌。室內環境從此保持乾爽潔淨，更無懼霉菌滋生。

SmartThinQ™ 帶來便捷智能家居體驗

LG 致力提升用家的智能家居體驗，除了早前推出的 LG TWINWash™ 洗衣機及InstaView Door-in-Door™ 雪櫃，LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機亦搭載 SmartThinQ™ 功能，用家只需連接抽濕機至 SmartThinQ™ 手機應用程式，便能遙距控制家電、預約時間開關、接收推送通知及使用Smart Diagnosis™ 智能診斷等功能，讓用家無論置身哪裡都能輕鬆控制及監察抽濕機狀況，為日理萬機的用家帶來省時方便的智能家居體驗。

售價及推出日期

全新 LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 智能變頻式離子殺菌抽濕機現已公開發售，建議售價分別為港幣$6,490及$5,590，產品附送10年壓縮機及2年全機免費保養服務。

主要規格：

型號 RD19GQGC1 RD16GQSC1 基本規格 抽濕量 (公升/每日) - 26.7°C/ RH60% 19 16 抽濕量 (公升/每日) - 30°C / RH80% 30 28 運作類型 雙迴轉變頻式壓縮機 雙迴轉變頻式壓縮機 能源效益標籤 一級能源標籤 一級能源標籤 雪種類型 R-134a R-134a 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm) 415 x 685 x 296 382 x 685 x 296 重量 (kg) 16.7 16.5 SmartThinQ™ 智能家電 SmartThinQ™ 手機應用程式 Android / iOS Android / iOS 遙控功能 √ √ 預約時間開關 倒數、定時開啟、定時開關、排程運作 倒數、定時開啟、定時開關、排程運作 濕度監測 √ √ 推送通知 √ √ 用電量監測 √ √ Smart Diagnosis™ 智能診斷 √ √ 功能 離子空氣淨化功能 √ √ 顯示屏 觸控+LED 觸控+LED 時間掣 1 - 8 小時 1 - 8 小時 風扇類型 Sirocco Sirocco 送風速度調校 √ √ 過熱安全保護 √ √ 機內自動除濕 √ √ 自動除霜 √ √ 低溫操作 5°C 5°C 滿水警報 √ √ 方便手柄及易行滑輪 √ √ 抽濕模式 智能 √ √ 強力 √ √ 靜音 √ √ 乾衣 √ √ 集中 √ √

[1] 只限於抽濕機市場。

[2] 與 LG 傳統抽濕機型號比較（數據通過內部實驗所得）。

[3] 與 LG 傳統抽濕機型號比較，相對變頻式壓縮器的最高運作模式，調節至 50% 理想濕度的所需用電量（數據通過內部實驗所得）。

[4] 與 LG 傳統抽濕機型號比較，在室溫 27 度、濕度 80% 的環境中，設定以高速模式運行以達至 50%理想濕度（數據通過內部實驗所得）。