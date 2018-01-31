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百份百韓國製造 LG 變頻式離子殺菌抽濕機襲港 高效安全、全面提升智能家居體驗 榮獲韓國最受喜愛殊榮[1]
節能低噪 變頻式壓縮機快速抽濕
香港一年四季都天氣潮濕，下雨天更令人鬱悶難耐。全新LG智能變頻式離子殺菌抽濕機配備變頻式壓縮機，能夠依照各種情況調節抽濕效能，可供用家靈活使用。變頻式壓縮機發出的噪音更比傳統的低 20%[2]，效能亦增加高達50%[3]，帶來高效節能的抽濕效果，同時輕鬆營造舒適寧靜的家居環境。另外，高速模式能夠在潮濕環境強力抽濕，速度可提升高達30%[4]。LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 每日的抽濕量分別最高可達30及 28公升，絕對適合於天氣潮濕的香港使用。
貼心設計提供全方位除濕效果
LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機設有衣櫃喉管，方便為抽屜進行集中抽濕，讓衣物時刻保持乾爽。其Y型乾鞋喉管更專為鞋履而設，從每一個細節全方位照顧用家的需要。另外， LG 抽濕機的設計貫徹用家至上的理念，除了配備方便手柄、360˚易行滑輪及方便用家單手拿起的水箱，亦設置滿水提示，於水箱滿水時自動感應並停止運作。
獨立離子殺菌功能淨化室內空氣
在回南天時，剛清洗乾淨的衣服晾曬一整天都難以乾透，更會因潮濕而產生霉味，令人感到束手無策。 LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機的獨立離子殺菌功能就能徹底解決此煩惱，透過釋放離子消滅空氣中病毒和細菌。室內環境從此保持乾爽潔淨，更無懼霉菌滋生。
SmartThinQ™ 帶來便捷智能家居體驗
LG 致力提升用家的智能家居體驗，除了早前推出的 LG TWINWash™ 洗衣機及InstaView Door-in-Door™ 雪櫃，LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 抽濕機亦搭載 SmartThinQ™ 功能，用家只需連接抽濕機至 SmartThinQ™ 手機應用程式，便能遙距控制家電、預約時間開關、接收推送通知及使用Smart Diagnosis™ 智能診斷等功能，讓用家無論置身哪裡都能輕鬆控制及監察抽濕機狀況，為日理萬機的用家帶來省時方便的智能家居體驗。
售價及推出日期
全新 LG RD19GQGC1 及 RD16GQSC1 智能變頻式離子殺菌抽濕機現已公開發售，建議售價分別為港幣$6,490及$5,590，產品附送10年壓縮機及2年全機免費保養服務。
主要規格：
型號
RD19GQGC1
RD16GQSC1
基本規格
抽濕量 (公升/每日) - 26.7°C/ RH60%
19
16
抽濕量 (公升/每日) - 30°C / RH80%
30
28
運作類型
雙迴轉變頻式壓縮機
雙迴轉變頻式壓縮機
能源效益標籤
一級能源標籤
一級能源標籤
雪種類型
R-134a
R-134a
機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)
415 x 685 x 296
382 x 685 x 296
重量 (kg)
16.7
16.5
SmartThinQ™ 智能家電
SmartThinQ™ 手機應用程式
Android / iOS
Android / iOS
遙控功能
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預約時間開關
倒數、定時開啟、定時開關、排程運作
倒數、定時開啟、定時開關、排程運作
濕度監測
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推送通知
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用電量監測
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Smart Diagnosis™ 智能診斷
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功能
離子空氣淨化功能
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顯示屏
觸控+LED
觸控+LED
時間掣
1 - 8 小時
1 - 8 小時
風扇類型
Sirocco
Sirocco
送風速度調校
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過熱安全保護
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機內自動除濕
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自動除霜
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低溫操作
5°C
5°C
滿水警報
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方便手柄及易行滑輪
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抽濕模式
智能
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強力
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靜音
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乾衣
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集中
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[1] 只限於抽濕機市場。
[2] 與 LG 傳統抽濕機型號比較（數據通過內部實驗所得）。
[3] 與 LG 傳統抽濕機型號比較，相對變頻式壓縮器的最高運作模式，調節至 50% 理想濕度的所需用電量（數據通過內部實驗所得）。
[4] 與 LG 傳統抽濕機型號比較，在室溫 27 度、濕度 80% 的環境中，設定以高速模式運行以達至 50%理想濕度（數據通過內部實驗所得）。
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