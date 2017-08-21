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LG InstaView Door-in-Door™雪櫃 「敲」出食物保存新體驗 糅合革新設計及先進功能 提升用家生活品味
輕輕兩敲 食物一目了然
調查發現用家每日打開雪櫃平均79次[1] ，即使有56% 受訪者表示不喜歡把雪櫃門長期打開，但仍然有很多人會忘記把它關上[2] ，結果造成冷空氣流失及浪費能源。全新LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃新加入Knock-on功能，只需輕敲其33吋透明輕觸式螢幕兩下，雪櫃內燈光隨即亮起，讓用家毋須打開雪櫃亦能檢視雪櫃內的食材狀況，顛覆大家使用雪櫃的習慣。另外，其Door-in-Door™ 設計讓用家把最常使用的食物及飲品存放在外面隔層，使用時更方便。
InstaView Door-in-Door™雪櫃的開創性設計配合其優雅黑色不鏽鋼外形，除了具有防污功效，更為不同的家居環境增添時尚品味。
創新技術 時刻保持食材新鮮
LG了解用家對食材質素的要求，故此LG InstaView Door-in-Door™ 雪櫃採用了創新技術保持食材新鮮度。其中Hygiene Fresh+™技術配合五層濾網，有效祛除異味及阻隔99.999%細菌[3] ，令雪櫃時刻保持清潔衛生，用家可安心存放食物。另外，InstaView Door-in-Door™雪櫃具備Moist Balance Crisper™ 濕度控制保鮮格，能有效控制水分平衡，加上其創新的Fresh Balance™ 蔬果保存格，確保食材能保持在最佳濕度水平，使食材時刻保持最佳狀態。
LG InstaView Door-in-Door™雪櫃內置線性變頻壓縮器（Inverter Linear Compressor），能有效節省32%能源及減少25%噪音[4]，為用家節能省電，營造寧靜家居環境。
Smart ThinQ™ 智能家居初體驗
LG一直致力把智能科技融入生活，讓用戶享受更貼心方便的智能家居體驗。LG InstaView Door-in-Door™雪櫃支援Smart ThinQ™，用家只要透過手機應用程式，便可隨時隨地遙距操控雪櫃。只要一機在手，用戶便能使用其控制温度、極速冷藏及智能診斷及空氣淨化Hygiene Fresh+™ 等功能，盡享智能家居生活。
售價與推出日期
LG InstaView Door-in-Door™雪櫃已於特約經銷商公開發售，建議售價為港幣$21,980。
主要規格
型號
GC-Q247CSBV
淨容量（公升）
合共
626
冷藏格
406
冰格
220
尺寸及重量
尺寸（闊 x 高 x 深）（毫米）
912 x 1790 x 738
重量（公斤）
124
冷凍系統
類型
對門式
壓縮機
線性變頻式壓縮機
設計
外觀
不鏽鋼色
InstaView Door-in-Door™
是
顯示屏
LED
- 控制器類型
按鍵式
- 兒童鎖
有
Smart ThinQ® 智能家電
推送通知 / 溫度調節 / 快速製冷 / 智能診斷 / 空氣淨化功能
功能
溫度控制
電子
數碼溫度感應器
6
快速製冷
是
強化玻璃層板
是
開門警報
有
冷藏格
多重氣流
是
酒瓶架
有
層板
4
櫃門儲存格
5
- 瓶裝奶儲藏格
1
蔬果格
1
濕度控制蔬菜保鮮格
1
Hygiene Fresh™ 空氣淨化功能
有
除臭功能
有
溫度調節
支援
內置照明
LED
蛋格
有
冰格
層格
4
- 強化玻璃
是
櫃門儲存格
4
旋扭式製冰格
有
獨立抽屜式儲藏格
2
溫度調節
支援
內置照明
LED
標準
能源效益
一級能源標籤
[1] 根據內部消費者調查
[2] 根據由LG Electronics USA進行的內部消費者調查
[3] 由Intertek,ISO 27447 Test Protocol測試。
[4] 與LG配備一般往復式壓縮機的雪櫃比較。根據VDE測試，與LG GBB530NSCXE及GBB530NSQWB的耗電量作比較。耗電測試根據ISO 15502標準。
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